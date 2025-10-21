Kakšen bo Pogačarjev koledar za 2026? Zagotovo s Tourom, a brez Vuelte.

Športni direktor ekipe UAE Team Emirates – XRG Joxean Fernandez Matxin je v pogovoru za španski Eurosport spregovoril o glavnih ciljih Tadeja Pogačarja v prihajajoči sezoni, o izzivih, ki ga čakajo, in o dirkah, ki mu še vedno predstavljajo največjo motivacijo.

"Tadej ima naslednje leto priložnost, da se zapiše v zgodovino med petkratne zmagovalce Dirke po Franciji, in v to smer se tudi nagibamo. Še vedno analiziramo preostanek koledarja, a povsem jasno je, da je Tour najpomembnejša dirka na svetu – in tega ne skrivam," je dejal Matxin.

Če bi Pogačar na Touru zmagal še petič, bi se pridružil elitni četverici – Jacquesu Anquetilu, Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu in Miguelu Indurainu. Gre za legende, ki so največjo kolesarsko dirko na svetu osvojile petkrat.

Za Vuelto ne bo mesta na koledarju

Joxean Fernandez Matxin je namignil, da Vuelta tudi prihodnje leto zelo verjetno ne bo del Pogačarjevega programa. Foto: Guliverimage Matxin je namignil še, da Dirka po Španiji tudi prihodnje leto zelo verjetno ne bo del Pogačarjevega programa. Ker bo trasa svetovnega prvenstva Pogačarju znova zelo ustrezala, ekipa ne načrtuje, da bi poskušal združiti tri največje izzive sezone – Tour, Vuelto in svetovno prvenstvo. "To je sicer cilj, ki bi ga radi zasledovali, a glede na trenutni koledar bi to pomenilo, da bi Tadej moral biti štiri mesece zdoma in ves ta čas ohranjati vrhunsko formo, kar s fiziološkega vidika preprosto ni izvedljivo."

Kaj Pogačarju še manjka v zbirki zmag?

Pogačar je že večkrat povedal, da si želi osvojiti spomenika Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix, kjer še nima zmage, je pa poleg omenjenih še kar nekaj velikih dirk, ki so Pogačarju lahko izziv. "Na seznamu (zmag, op. p.) še nima Vuelte, Sanrema, spomenika Pariz–Roubaix ter dirke po Baskiji, Romandiji in Švici," je naštel Španec, ki je prepričan, da so Pogačarjevi dosežki že zdaj na ravni največjih legend kolesarstva. "Tadej ni več le zmagovalec, je živa legenda kolesarstva," se je slovenskemu asu poklonil njegov športni direktor.

