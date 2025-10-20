"Zdaj razumem, če bo prenehal kolesariti." Mama Tadeja Pogačarja o sinovi mentalni izčrpanosti.

Za Tadejem Pogačarjem je znova izjemna sezona, a tudi ena najzahtevnejših, tako fizično kot psihično. Njegova mama Marjeta Pogačar je v pogovoru za francoski Le Parisien razkrila, da njen sin kljub vsem zmagam letos kaže znake utrujenosti, ki jih prej ni poznala.

"Letos sem videla, da je bil res res utrujen. Morda celo izčrpan," je povedala v pogovoru za francoski Le Parisien. "Takrat sem si rekla, zdaj razumem, če bi se odločil, da preneha kolesariti." Dodala je, da je ne bi presenetilo, če bi se zares odločil za pavzo "ali popolnoma, ali pa vsaj za eno leto."

Razkrila je, da je bil letošnji Tour za Pogačarja še posebej naporen. Kot je pred tednom dni razkril v podcastu Tour 202, ga je v zadnjem tednu mučilo koleno, a nabrale so se tudi druge stvari. "Okoli dirke je bilo preveč stvari, pred in po etapah, ki so bile zanj zelo težke. Ni šlo samo za fizično napor in psihični pritisk, ampak tudi za ljudi ob cesti. Morda se zdi lepo, da ga spremlja toliko navijačev, a to ni vedno prijetno. Vidimo ljudi, ki ga udarijo, mu lepijo stvari na hrbet, kričijo nanj … Ker preveč zmaguje ali ker ne deli avtogramov. Včasih je to zanj res težko."

"Če bi izgorel, bi bil zadovoljen s tem, kar sem dosegel"

Tudi Pogačar je po Touru priznal, da razmišlja o športni upokojitvi. "Sem v točki kariere, ko bi bil, če bi izgorel, zadovoljen s tem, kar sem dosegel. V športu se izgorelost dogaja pogosto, tako telesna kot duševna. Treniramo ogromno, včasih smo kolesarji kar malo preveč obsedeni s treningom. Vedno želimo več, a potem pride utrujenost, in če se ne ustaviš, se vrtiš v krogu brez pravega počitka."

Pojasnil je, da so obdobja brez premora kratka in da se sezona hitro znova začne. "Vidiš, da nekateri tekmovalci pregorijo že sredi sezone, a ekipa te potrebuje, da dirkaš, in potem je tukaj oktober, kratek odmor, decembra pa začenjamo znova."

Tadej nerad govori o svojih težavah. "Nikoli se ne pritožuje, to preprosto ni njegov slog," je povedala mama Marjeta, ki pa vseeno čuti, da se z otrokom nekaj dogaja. "Ko je Tadej padel v 11. etapi Toura, sva se zvečer pogovarjala po telefonu. Rekel mi je: 'Ne boli me rama, samo malo kolk, ni resno.' Mene pa je ravno rama bolela tako močno, kot bi padla jaz. Morda ga res ni bolelo, ker sem jaz prevzela njegov del bolečine. Tako se pač počuti mama."

Tudi po koncu sezone ni časa za počitek

Opozorila je še, da ima prvi kolesar sveta enostavno premalo časa za počitek. "Po sezoni pridejo sponzorji in druge obveznosti, ki ga prisilijo, da ostane aktiven. Prav veliko počitka si ne more privoščiti," je še povedala Marjeta Pogačar, ki bi si za sina najbolj želela mir, tišino in nekaj časa zase in partnerko Urško Žigart, stran od kamer, mikrofonov in kolesa.

