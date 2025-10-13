O zakulisju unikatnega projekta Pogi Challenge: Imeli smo ogromno srečo, da stoji za dogodkom človek, kot je Tadej

Dober glas seže v deveto vas in glas Tadeja Pogačarja očitno res seže zelo daleč. O tem priča tudi narodnostno pisana udeležba na unikatni kolesarski dirki z dobrodelno noto Pogi Challenge, s Klanca v klan'c, kjer se je Pogačarju na dirki od domačega Klanca pri Komendi do Krvavca pridružilo več kot 1.100 kolesarjev, kar polovica iz tujine. O izzivih izvedbe dirke smo se pogovarjali z vodjo projekta Tevžem Ribičem iz agencije Extrem.

Vodja projekta Pogi Challenge Tevž Ribič v ciljni ravnini na Krvavcu. Foto: Alenka Teran Košir

Kdaj in kdo se je domislil ideje, da bi organizirali dirko, na kateri bi svetovni prvak startal zadnji in do vrha vzpona skušal "poloviti" udeležence dirke?



Zasluge za idejo gredo našemu direktorju Simonu Rožniku iz agencije Extreme. Že dolgo si je želel organizirati nekaj posebnega za Tadeja, njegovo družino in vse, ki spremljajo Tadejevo kariero. Ideja se je rodila v začetku letošnjega leta. Najprej smo jo predstavili družini Pogačar in naleteli na zelo pozitiven odziv. Zgodbo smo začeli razvijati januarja.

Ko začneš razmišljati o takšnem konceptu, se hitro odpre kopica izzivov. Kaj, če se zgodi to, kaj, če pride do onega … Kako kompleksen je bil projekt?



To je največji dogodek, kar smo jih kadarkoli organizirali. Že samo to, da je potekal na dveh prizoriščih – v Komendi in na Krvavcu – ter trajal dva dni, je pomenilo ogromno logistike. Tukaj gre velika zahvala Pogi Teamu, ki nam je pri izvedbi res veliko pomagal. Po številu vpletenih je to naš največji projekt doslej. Ocenjujem, da je pri organizaciji sodelovalo okoli 150 ljudi. Veliko pomoč so predstavljali tudi prostovoljci, ki so se hitro odzvali, ko so slišali, da gre za Tadeja.

Galerija z unikatnega kolesarskega dogodka Pogi Challenge:

Na dirki je startalo 1.189 kolesarjev iz 36 držav. Kako ocenjujete zanimanje?



Imeli smo ogromno srečo, da stoji za dogodkom človek, kot je Tadej. Dovolj je bilo, da se je omenilo njegovo ime in dejstvo, da bo na dirki prisoten, pa je vse steklo zelo hitro. Promocijo smo izvajali predvsem prek družbenih omrežij in s pomočjo partnerjev. Zanimiv je tudi podatek, da je bila skoraj polovica udeležencev iz tujine, od res vsepovsod, kar je lep dokaz, kako močno ime je Tadej Pogačar v svetu.

Foto: Ana Kovač

Prejšnji teden je Krvavec pobelil sneg. Kaj ste si mislili ob tem?



Prepričan sem bil, da bo sneg skopnel. Moja ekipa je bila morda nekoliko bolj skeptična, a sam sem ostal pozitiven. Verjel sem, da bo tudi sonce posijalo in točno to se je zgodilo.

Sonce se je pokazalo šele ob koncu … Kolikokrat ste preigravali različne scenarije, kaj vse se lahko zgodi? Na vreme žal ne moremo vplivati.



Krvavec je res specifičen, kar se tiče vremena. Lahko je v dolini sonce, zgoraj pa megla – ali obratno. V sredo, ko smo začeli s postavitvijo prizorišča, sem klical iz Komende, če rabimo grelce, pa mi je kolegica odgovorila, da ne, da je na Krvavcu inverzija, 20 stopinj in da so vsi v kratkih hlačah! No, na dan dogodka pa se je zgodba obrnila. (smeh) Ampak na koncu je glavno, da je bil Tadej zadovoljen. Tudi sam moram pohvaliti vse, ki so sodelovali pri izvedbi. Tekmovanje je potekalo brez ene same poškodbe ali potrebe po zdravniški pomoči, vse je bilo izpeljano tekoče, dirka pa končana v treh urah. Lahko smo res zelo zadovoljni.

Foto: Ana Kovač Česa ste se najbolj bali?



Snega na Krvavcu! (smeh) Ne, v resnici večjih bojazni ni bilo, ker smo bili prepričani vase in v vse sodelujoče. Edina stvar, na katero nismo imeli vpliva, je bilo vreme. Res si nismo želeli dežja, kaj šele snega, ki bi nam onemogočil izvedbo. A z ekipo, ki smo jo imeli, me kot vodjo projekta niti v eni točki ni skrbelo.

Je bila skupina Siddharta, ki je poskrbela za glasbeni del prireditve, Tadejeva izbira?



Tadeja smo vprašali, koga bi si želel na dogodku, in podal je nekaj predlogov. Na koncu smo se skupaj odločili za tiste, ki so ustrezali vsem. Mislim, da so odlično opravili svoje – koncert na prostem, v gorah, ima vedno poseben čar.

Ko ste se lotili projekta, ste razmišljali, da bo to enkratni dogodek ali upate, da postane tradicionalen? Tadej je že izrazil željo, da se zgodba ponovi.



Tudi mi si želimo, da bi Pogi Challenge postal tradicionalen dogodek. Želimo, da se Tadej tukaj počuti sproščeno, saj gre za format, ki je namenjen predvsem gledalcem in obiskovalcem, ne pa tekmovanju na čas. Gre za praznik kolesarstva in druženja s Tadejem, zato si iskreno želimo, da bi dogodek postal tradicionalen.

