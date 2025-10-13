Primož Roglič si želi realnih pogovorov in realnih ciljev: Usesti se moramo

"Moja raven je bila solidna. Dosegel sem to, kar sem lahko, ali pa še malo več, ampak so bili ostali še hitrejši," je tekmovalno sezono 2025 ocenil izkušeni slovenski kolesarski as Primož Roglič. Profesionalno kolesarstvo napreduje, hitrosti so bile letos že naravnost osupljivo visoke in naslednje leto bo šlo še hitreje, je prepričan 35-letni Zasavec, ki bo tudi v letu 2026 član avstrijsko-nemške ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe. A ta se je spremenila, prihaja namreč belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, do večjih sprememb je prišlo tudi med športnimi direktorji. "Čaka me kar nekaj dela, da čim bolje spoznam te nove obraze," priznava Roglič.

"Neka klasična Rogličeva sezona. Recimo tako," je včeraj v Novem mestu po svoji dobrodelni prireditvi Zlati krog črto pod tekmovalno sezono 2025 potegnil Primož Roglič. Začel jo je februarja na Portugalskem, pa nato marca slavil skupno zmago na Dirki po Kataloniji, odlično začel majski Giro, v sedmi etapi celo oblekel rožnato majico, nato pa so se začeli padci in Dirke po Italiji, na katero je odšel z visokimi pričakovanji, ni končal. Odstopil je v 16. etapi.

"Vsekakor bi si želel več," priznava 35-letni Kisovčan. "Lagal bi, če bi rekel, da sem po vsem treningu in trudu zadovoljen s tem, ampak rezultati so, kakršni so. Moja raven je bila solidna, dosegel sem to, kar sem lahko, ali pa še malo več, ampak so bili ostali še malo hitrejši," je še razlagal slovenski as.

"Pelotonu že zdaj rečem MotoGP"

Hitrosti v kolesarstvu so osupljive. Foto: Guliverimage Naslednje leto bo šlo še hitreje, je prepričan. "Zagotovo! Pelotonu že zdaj rečem MotoGP. Hitrosti so res neverjetne, osupljive," pravi. Zadovoljen je s tem, da je po nekaj letih smole letos vendarle končal Dirko po Franciji. "Že nekaj časa nisem videl Pariza, da. Ampak moj Tour lahko ocenimo za uspeh ali neuspeh. Odvisno od zornega kota," se je namuznil ob tem.

V skupnem seštevku na dirki vseh dirk mu je namreč kazalo že zelo dobro, bil je peti, pa celo z možnostjo napada na stopničke, a je nato dirko končal na osmem mestu, za končno tretje mesto pa zaploskal moštvenemu kolegu Florianu Lipowitzu. 25-letni Nemec si je z odličnimi predstavami utrdil status v ekipi, zdaj v moštvi prihaja še belgijski superzvezdnik Remco Evenepoel. Kaj to pomeni za slovenskega veterana?

"Ja, zdaj po koncu sezone se moramo usesti in ugotoviti, kaj in kako zastaviti za prihodnje leto. Začrtati je treba program s to prenovljeno ekipo. Že lani, ko sem se ji pridružil, je bila nova, letos s prihodom Red Bulla se je spremenila še dodatno, zdaj pa z Remcom in odhodom nekaterih vodilnih mož, spet. Čaka me kar nekaj dela prihodnji teden, ko se začnejo ti ekipni kampi, da poskušam čim bolje spoznati nove obraze."

O prihodu Remca Evenepoela:

Prihod Evenepoela vidi kot nekaj pozitivnega. "To je v bistvu dobra stvar. Zame morda pomeni to, da se lahko nekoliko umaknem na stranski tir, če lahko temu tako rečem. Kar se tiče vse te odgovornosti in vseh stvari poleg kolesarjenja. Zdaj imamo enega mlajšega, na katerega se lahko vsi obesijo. Jaz upam, da bom imel morda nekaj več miru, nekaj več svobode. Konec koncev tudi kar se samega dirkanja tiče. To zdaj govorim zelo na pamet, saj se z Remcom še nisem dobil, osebno se prav dobro niti ne poznava, ampak mislim, da je on pridobitev za vse nas."

Upa, da bo zdaj lahko "samo kolesar"

Prihod Remca Evenepoela je dober za vse. Foto: Reuters, Guliverimage Evenepoelov prestop iz Soudal Quick-Stepa v Boro je bil potrjen v začetku avgusta in sprožil je silne debate v kolesarskih krogih. Ob dejstvu, da sta ekipo zapustila tudi športna direktorja Rolf Aldag in Enrico Gasparotto, pa da so prišli novi obrazi – za glavnega športnega direktorja je bil postavljen Avstralec Zak Dempster – je številne zaskrbela Rogličeva prihodnost v ekipi. Je morda razmišljal o prestopu v drugo ekipo? "Tega sam niti nisem prav veliko komentiral, govorili so vsi ostali. Če bi vprašali mene, bi vam rekel, da imam še eno leto pogodbo," odgovarja.

Evenepoel bo zdaj na svoja pleča prevzel večino bremena, še meni Roglič. "Mir si obetam predvsem z vidika, da sem samo kolesar. Preprosto. Da delam samo tiste stvari, ki mi jih predpiše trener in ne skrbim za dodatne stvari, kar se tiče prehrane, aerodinamike, materiala in podobno. Zdaj ob vseh teh ljudeh – zrasli smo in imamo za te stvari zadolžene ljudi okrog sebe – se mi zdi, da sem lahko res samo kolesar. To je dovolj."

Ima še kakšne neizživete tekmovalne ambicije?

Cel kolesarski svet se sprašuje, kako premagati Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage A ta mir bržčas pomeni tudi to, da na Tour ne bo več odšel kot kapetan, bržčas niti kot sokapetan ne. Če sploh še bo uvrščen v ekipi za francosko pentljo. Pa ima poleg Toura sploh še kakšne neizživete tekmovalne ambicije? "Dirk je ogromno. Zmagal sem le tu in tam kakšno, veliko jih je še ostalo. A realnost je pa žal nekaj drugega. Ne vem, moramo se usesti, dobro razmisliti, kaj je mogoče in kaj ni. Želim si predvsem realnih stvari. Realnih pogovorov in realnih ciljev. Usedli se bomo z našimi vodilnimi in se pogovorili o tem, kaj lahko dosežemo naslednje leto," pravi.

Vseeno, Roglič je še vedno eden najmočnejših kolesarjev na svetu, ob obilici izkušenj je zagotovo tudi morebitno taktično orožje za ekipo. Zadnje čase se cel kolesarski svet sprašuje, kako premagati Tadeja Pogačarja. Bi bil lahko morda recept napad s tremi močnimi možmi, kot so Primož, Remco in Florian? "Hm, kako že pravijo? Mogoče je vse. Ampak realnost je pa spet nekaj drugega. Kakorkoli v tem trenutku obrnemo, nekaj zmanjka. Po drugi strani pa res lahko vso to odgovornost oziroma pritisk odstranimo z enega kolesarja, ga razporedimo na tri, pa je možnosti morda nekaj več. Ampak tudi celotna ekipa UAE Emirates ni ravno 'švoh'. Bomo videli."

