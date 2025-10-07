Torek, 7. 10. 2025, 14.00
1 ura, 25 minut
Roglič znova skrivnosten glede svoje prihodnosti #video
Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki danes nastopa na italijanski klasiki Tre Valli Varesine, kar naj bi bila zadnja dirka letošnje sezone, je na startu dirke znova odgovarjal na vprašanja glede prihodnje sezone. Tudi tokrat se je neposrednemu odgovoru izognil z nekoliko dvoumno izjavo.
"Glede moje prihodnosti? Tako kot bi odgovorili modri možje - bomo videli. Bomo videli, kako bo šlo danes, kako v prihodnjih dneh in tednih. A če bo vse običajno, bom tudi prihodnje leto še vedno vozil kolo," je z nasmeškom odgovoril slovenski as in se diplomatsko izognil neposrednemu odgovoru na vprašanje, za katero ekipo bo vozil v prihodnji sezoni.
Roglič, ki bo 29. oktobra praznoval 36. rojstni dan, je bil pred kratkim v intervjuju za Nedelo precej bolj konkreten. "Eno leto imam še pogodbo z Red Bull – BORO – Hansgrohe. Pustimo času čas, preizkusimo, kako bo šlo v prihodnji sezoni, in se bomo nato odločili o prihodnosti."
V prihodnji sezoni bo ekipo Red Bulla okrepil belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, svetovni in evropski prvak v kronometru ter podprvak v cestni vožnji, kar bo zagotovo spremenilo razmerja v ekipi.
