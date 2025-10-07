Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki danes nastopa na italijanski klasiki Tre Valli Varesine , kar naj bi bila zadnja dirka letošnje sezone, je na startu dirke znova odgovarjal na vprašanja glede prihodnje sezone. Tudi tokrat se je neposrednemu odgovoru izognil z nekoliko dvoumno izjavo.

"Glede moje prihodnosti? Tako kot bi odgovorili modri možje - bomo videli. Bomo videli, kako bo šlo danes, kako v prihodnjih dneh in tednih. A če bo vse običajno, bom tudi prihodnje leto še vedno vozil kolo," je z nasmeškom odgovoril slovenski as in se diplomatsko izognil neposrednemu odgovoru na vprašanje, za katero ekipo bo vozil v prihodnji sezoni.

Roglič, ki bo 29. oktobra praznoval 36. rojstni dan, je bil pred kratkim v intervjuju za Nedelo precej bolj konkreten. "Eno leto imam še pogodbo z Red Bull – BORO – Hansgrohe. Pustimo času čas, preizkusimo, kako bo šlo v prihodnji sezoni, in se bomo nato odločili o prihodnosti."

V prihodnji sezoni bo ekipo Red Bulla okrepil belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, svetovni in evropski prvak v kronometru ter podprvak v cestni vožnji, kar bo zagotovo spremenilo razmerja v ekipi.

Preberite še: