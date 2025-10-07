Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Torek,
7. 10. 2025,
14.00

1 ura, 25 minut

Primož Roglič

Roglič znova skrivnosten glede svoje prihodnosti

R. Sp.

Primož Roglič | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki danes nastopa na italijanski klasiki Tre Valli Varesine, kar naj bi bila zadnja dirka letošnje sezone, je na startu dirke znova odgovarjal na vprašanja glede prihodnje sezone. Tudi tokrat se je neposrednemu odgovoru izognil z nekoliko dvoumno izjavo.

"Glede moje prihodnosti? Tako kot bi odgovorili modri možje - bomo videli. Bomo videli, kako bo šlo danes, kako v prihodnjih dneh in tednih. A če bo vse običajno, bom tudi prihodnje leto še vedno vozil kolo," je z nasmeškom odgovoril slovenski as in se diplomatsko izognil neposrednemu odgovoru na vprašanje, za katero ekipo bo vozil v prihodnji sezoni.

Primož Roglič
Sportal Roglič brez dlake na jeziku: Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam in kako gre ekipa

Roglič, ki bo 29. oktobra praznoval 36. rojstni dan, je bil pred kratkim v intervjuju za Nedelo precej bolj konkreten. "Eno leto imam še pogodbo z Red Bull – BORO – Hansgrohe. Pustimo času čas, preizkusimo, kako bo šlo v prihodnji sezoni, in se bomo nato odločili o prihodnosti."

V prihodnji sezoni bo ekipo Red Bulla okrepil belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, svetovni in evropski prvak v kronometru ter podprvak v cestni vožnji, kar bo zagotovo spremenilo razmerja v ekipi.

