Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
3. 10. 2025,
14.16

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Jan Tratnik Primož Roglič Primož Roglič

Petek, 3. 10. 2025, 14.16

4 minute

Dirka po Emiliji

Primož Roglič in Jan Tratnik na sobotno dirko po Emiliji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Primož Roglič | Primož Roglič in Jan Tratnik. | Foto Reuters

Primož Roglič in Jan Tratnik.

Foto: Reuters

Kolesarja Primož Roglič in Jan Tratnik bosta v dresu Red Bull-BORA-hansgrohe nastopila na sobotni enodnevni klasiki po Emiliji, je sporočila ekipa. Izkušeni Kisovčan bo v Bologni lovil četrto zmago, lanske pa ne bo branil Tadej Pogačar, ki ga v nedeljo v reprezentančnem dresu čaka nastop na cestni dirki evropskega prvenstva.

Ob Rogliču bo v avstrijsko-nemški ekipi tudi Tratnik, ki se po poškodbi počasi vrača na stare tirnice. Od konca dirke po Italiji je nastopil na VN Plouayja konec avgusta in sredi septembra na obeh kanadskih enodnevnih dirkah za VN Quebeca in Montreala.

Tratnik bo skupaj z Italijanoma Giovannijem Aleottijem in Giannijem Mosconom ter Rusom Aleksandrom Vlasovom skrbel za trojico vodilnih mož ekipe. Ob Rogliču bosta to še Avstralec Jai Hindley in domačin Giulio Pellizzari.

Roglič, ki bo konec meseca praznoval 36. rojstni dan, bo po Emiliji nastopil šestič. Ob prvem poskusu je bil sedmi, lani pa je v zelo deževnih razmerah odstopil. Vse tri preostale izdaje je v letih 2019, 2021 in 2023 dobil.

Tokrat ga na 199,2 km dolgi trasi, na kateri se bodo kolesarji v zadnjih 40 km petkrat povzpeli na sloviti San Luca (2,1 km/9,4 %), čaka zelo močna konkurenca.

Isaac del Toro | Foto: Reuters Isaac del Toro Foto: Reuters

Kdo je glavni favorit?

Glavni favorit je Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), na startni listi pa so med drugimi še Britanec Tom Pidcock (Q36,5), Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) in številni drugi.

Dirko po Emiliji so v zadnjih letih zaznamovali predvsem Slovenci. Ob treh zmagah Rogliča je lani prvič v karieri v Bologni slavil Pogačar. Leta 2020 je slavil Vlasov, leta 2022 pa je v dvoboju s Pogačarjem zmagal Španec Enric Mas.

Slovita enodnevna dirka po Italiji predstavlja prvo od treh glavnih italijanskih preizkušenj ob koncu leta. Sredi tedna bo na vrsti še preizkušnja po treh dolinah Vareseja, vrhunec pa bo spomenik po Lombardiji v soboto, 11. oktobra.

Preberite še:

Primož Roglič
Sportal Primož Roglič ima novega šefa
Tadej Pogačar
Sportal Pogačarjeva kraljevina traja že štiri leta
Tadej Pogačar Ruanda 2025
Sportal Negativen rekord: zakaj toliko odstopov na dirki v Kigaliju?
Jan Tratnik Primož Roglič Primož Roglič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.