Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
A. T. K.

svetovno prvenstvo v kolesarstvu Primož Roglič Tadej Pogačar Ruanda 2025

Množični odstopi v Kigaliju: le 30 kolesarjev zdržalo do cilja, tudi dva Slovenca

Cestno dirko članov na svetovnem prvenstvu v Kigaliju je končalo samo 30 kolesarjev, kar je le 18 odstotkov startne liste.

Cestno dirko članov na svetovnem prvenstvu v Kigaliju je končalo samo 30 kolesarjev, kar je le 18 odstotkov startne liste.

Foto: Guliverimage

Svetovno kolesarsko prvenstvo v Kigaliju v Ruandi se bo v zgodovino zapisalo ne le po izjemni samostojni zmagi Tadeja Pogačarja in ogromnim množicam ob trasi, ampak tudi po neverjetnem številu odstopov. Od 165 kolesarjev na startu, jih je dirko končalo samo 30 (18.2 odstotka), kar je najmanj v katerikoli moški cestni preizkušnji svetovnega prvenstva v tem stoletju. Med 'preživelimi' sta kar dva Slovenca Pogačar in Primož Roglič, ki je v cilj pripeljal kot 11.

Do zdaj je negativni rekord pripadal angleškemu mestu Harrogate, kjer je leta 2019 v nalivu in mrazu zmagal Danec Mads Pedersen, od 195 tekmovalcev pa jih je ciljno črto prečkalo le 46 (23,6 %), od Slovencev samo Tadej Pogačar.

Sledijo Glasgow, kjer je leta 2023 dirko končalo le 51 kolesarjev (26,2 %), Doha, kjer je leta 2016 zdržalo le 53 od 198 kolesarjev (26,8 %) in Firence, kjer je 2013 dirko končalo 61 od 209 kolesarjev (29,2 %).

Na drugi strani spektra je bila najbolj 'prijazna' trasa v Köbenhavnu leta 2011, ko je od 210 nastopajočih dirko končalo kar 177 kolesarjev (84,3 %), blizu je bil Zolder 2002 (83,2 %; 168 od 202), na tretjem mestu pa Madrid 2005 (71,8 %; 135 od 188).

Primož Roglič Ruanda 2025 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Zakaj je bila trasa v Kigaliju tako zahtevna?

Nov rekord v najmanjšem deležu kolesarjev, ki so dirko odpeljali do konca, si po novem lasti Kigali v Ruandi. Ne samo, da so si organizatorji zamislili brutalno traso z dobrimi 267 kilometri in skoraj 5.500 višinskimi metri, kar je več kot na kateremkoli svetovnem prvenstvu v tem stoletju, svoje je prispevala še nadmorska višina (mesto Kigali leži 1500 metrov nad morjem, gora Kigali, najvišja točka letošnje trase pa na skoraj 1800 metrih), soparno vroče vreme in onesnažen zrak.

In kot vedno poudarja direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink, dirko naredijo kolesarji in to je bil še en oteževalni faktor. Pogačar je priznal, da je šlo že v prvih krog na nož. A če številke ne povedo dovolj, so še bolj zgovorni komentarji kolesarjev, ki so dirko okusili na lastni koži. Tom Pidcock, ki je v boju za 10. mesto na ciljni črti prehitel Primoža Rogliča, je izjavil, da je bila to najbolj neprijetna dirka leta. "Toliko sem trpel. Bilo je brutalno."

Svetovna prvenstva, odstotek uspešnosti
Leto Prizorišče  Število na startu Število kolesarjev v cilju  Odstotek

2000

Plouay (Francija)

157

109

69.4%

2001

Lizbona (Portugalska)

172

94

54.7%

2002

Zolder (Belgija)

202

168

83.2%

2003

Hamilton (Kanada)

181

112

61.9%

2004

Verona (Italija)

201

85

42.3%

2005

Madrid (Španija)

188

135

71.8%

2006

Salzburg (Avstrija)

199

126

63.3%

2007

Stuttgart (Nemčija)

197

72

36.5%

2008

Varese (Italija)

206

77

37.4%

2009

Mendrisio (Švica)

203

108

53.2%

2010

Geelong (Avstralija)

179

99

55.3%

2011

Copenhagen (Danska)

210

177

84.3%

2012

Valkenburg (Nizozemska)

208

122

58.7%

2013

Florence (Italija)

209

61

29.2%

2014

Ponferrada (Španija)

205

95

46.3%

2015

Richmond (ZDA)

192

110

57.3%

2016

Doha (Katar)

198

53

26.8%

2017

Bergen (Norveška)

197

134

68.0%

2018

Innsbruck (Avstrija)

189

76

40.2%

2019

Harrogate (VB)

195

46

23.6%

2020

Imola (Italija)

175

88

50.3%

2021

Leuven (Belgija)

194

68

35.1%

2022

Wollongong (Avstralija)

170

103

60.6%

2023

Glasgow (VB)

195

51

26.2%

2024

Zürich (Švica)

196

81

41.3%

2025

Kigali (Ruanda)

165

30

18.2%
svetovno prvenstvo v kolesarstvu Primož Roglič Tadej Pogačar Ruanda 2025
