Svetovno kolesarsko prvenstvo v Kigaliju v Ruandi se bo v zgodovino zapisalo ne le po izjemni samostojni zmagi Tadeja Pogačarja in ogromnim množicam ob trasi, ampak tudi po neverjetnem številu odstopov. Od 165 kolesarjev na startu, jih je dirko končalo samo 30 (18.2 odstotka), kar je najmanj v katerikoli moški cestni preizkušnji svetovnega prvenstva v tem stoletju. Med 'preživelimi' sta kar dva Slovenca Pogačar in Primož Roglič, ki je v cilj pripeljal kot 11.

Do zdaj je negativni rekord pripadal angleškemu mestu Harrogate, kjer je leta 2019 v nalivu in mrazu zmagal Danec Mads Pedersen, od 195 tekmovalcev pa jih je ciljno črto prečkalo le 46 (23,6 %), od Slovencev samo Tadej Pogačar.

Sledijo Glasgow, kjer je leta 2023 dirko končalo le 51 kolesarjev (26,2 %), Doha, kjer je leta 2016 zdržalo le 53 od 198 kolesarjev (26,8 %) in Firence, kjer je 2013 dirko končalo 61 od 209 kolesarjev (29,2 %).

Na drugi strani spektra je bila najbolj 'prijazna' trasa v Köbenhavnu leta 2011, ko je od 210 nastopajočih dirko končalo kar 177 kolesarjev (84,3 %), blizu je bil Zolder 2002 (83,2 %; 168 od 202), na tretjem mestu pa Madrid 2005 (71,8 %; 135 od 188).

Zakaj je bila trasa v Kigaliju tako zahtevna?

Nov rekord v najmanjšem deležu kolesarjev, ki so dirko odpeljali do konca, si po novem lasti Kigali v Ruandi. Ne samo, da so si organizatorji zamislili brutalno traso z dobrimi 267 kilometri in skoraj 5.500 višinskimi metri, kar je več kot na kateremkoli svetovnem prvenstvu v tem stoletju, svoje je prispevala še nadmorska višina (mesto Kigali leži 1500 metrov nad morjem, gora Kigali, najvišja točka letošnje trase pa na skoraj 1800 metrih), soparno vroče vreme in onesnažen zrak.

In kot vedno poudarja direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink, dirko naredijo kolesarji in to je bil še en oteževalni faktor. Pogačar je priznal, da je šlo že v prvih krog na nož. A če številke ne povedo dovolj, so še bolj zgovorni komentarji kolesarjev, ki so dirko okusili na lastni koži. Tom Pidcock, ki je v boju za 10. mesto na ciljni črti prehitel Primoža Rogliča, je izjavil, da je bila to najbolj neprijetna dirka leta. "Toliko sem trpel. Bilo je brutalno."

Svetovna prvenstva, odstotek uspešnosti