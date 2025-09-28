Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
28. 9. 2025,
18.37

Tadej Pogačar

Selektor Murn o Pogačarjev lovu na mavrično majico: To je bil prelomen trenutek

Uroš Murn | Selektor Uroš Murn je zadovoljen s še eno pravljično predstavo slovenske kolesarske reprezentance. | Foto www.alesfevzer.com

Selektor Uroš Murn je zadovoljen s še eno pravljično predstavo slovenske kolesarske reprezentance.

Foto: www.alesfevzer.com

"Danes smo spet spisali pravljico. Fantje so se odlično odrezali, vse smo imeli pod nadzorom. Načrt se je izšel. Vedeli smo, koliko smo kot ekipa sposobni, in to maksimalno izkoristili," je o predstavi slovenske deveterice (Tadej Pogačar, Primož Roglič, Domen Novak, Gal Glivar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer) za TV Slovenija povedal selektor Uroš Murn.

Vse o novem uspehu slovenskega kolesarstva:
1. Kako je Tadej Pogačar ubranil naslov svetovnega prvaka!
2. Kaj je Tadej Pogačar povedal po epski predstavi v Kigaliju?
3. Kaj je tako razjezilo Remca Evenepoela?
4. Kaj sporoča Primož Roglič?
5. Tadej Pogačar v nadvse elitnem krogu

"Ko je bilo prednosti 50 sekund (med Tadejem Pogačarjem in zasledovalci, op. p.), smo bili pri sodniku, da bi šli naprej k Tadeju. Ko smo lahko šli mimo, je četverica za njim vedela, da je razlika vsaj minuta in jim je padla motivacija. To je bil tisti prelomni trenutek, da smo na pravi poti," je ocenil selektor Uroš Murn

Pogačarja že čez teden dni (5. oktobra) čaka nastop na cestni dirki evropskega prvenstva v Franciji, kjer se bo prvič po Dirki po Franciji srečal z Jonasom Vingegaardom.

Preberite še:

Primož Roglič Ruanda 2025
Sportal Po izvrstni predstavi se je oglasil Primož Roglič
Tadej Pogačar, SP Kigali 2025
Sportal Tadej Pogačar zdaj v nadvse elitnem klubu šampionov
Tadej Pogačar
Sportal Kaj je Tadej Pogačar povedal po novi epski predstavi?
Tadej Pogačar
Sportal Še ena nora predstava novega/starega svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja!

