Selektor Murn o Pogačarjev lovu na mavrično majico: To je bil prelomen trenutek

"Danes smo spet spisali pravljico. Fantje so se odlično odrezali, vse smo imeli pod nadzorom. Načrt se je izšel. Vedeli smo, koliko smo kot ekipa sposobni, in to maksimalno izkoristili," je o predstavi slovenske deveterice (Tadej Pogačar, Primož Roglič, Domen Novak, Gal Glivar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer) za TV Slovenija povedal selektor Uroš Murn.

"Ko je bilo prednosti 50 sekund (med Tadejem Pogačarjem in zasledovalci, op. p.), smo bili pri sodniku, da bi šli naprej k Tadeju. Ko smo lahko šli mimo, je četverica za njim vedela, da je razlika vsaj minuta in jim je padla motivacija. To je bil tisti prelomni trenutek, da smo na pravi poti," je ocenil selektor Uroš Murn.

Pogačarja že čez teden dni (5. oktobra) čaka nastop na cestni dirki evropskega prvenstva v Franciji, kjer se bo prvič po Dirki po Franciji srečal z Jonasom Vingegaardom.

