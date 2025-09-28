Še ena nora predstava novega/starega svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja!

Septembra lani je Tadej Pogačar z vožnjo, ki so jo tekmeci sprva smatrali za samomorilno potezo, prvič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka, danes je v Kigaliju v Ruandi osupnil z novo epsko predstavo in vladavino v mavričnem dresu podaljšal še za eno sezono. Slovenski as je na 267,5 kilometra dolgi cestni dirki članov s skoraj 5500 višinskimi metri potrdil, da mu na svetu ni para. Odločilni napad je tokrat sprožil 104 kilometre pred ciljem, zmage pa se je vselil z več kot minuto prednosti pred belgijskim rivalom Remcom Evenepoelom. Bronasto odličje je osvojil Irec Ben Healy.

Najboljši kolesar sveta je svojo premoč potrdil še na svetovnem prvenstvu v Kigaliju. Podobno kot lani v Zürichu, ko je osupnil s solo napadom sto kilometrov pred ciljem, je tudi danes odločilne pospeševanje uprizoril na najzahtevnejšem vzponu dneva Mont Kigali že 104 kilometre pred ciljem.

Odločilno pospeševanje na Kigaliju:

Tadej Pogačar makes a move 💥



Juan Ayuso 🇪🇸 the only rider that can match him and go with the acceleration.



100km to go 🏁 with Isaac del Toro 🇲🇽 now trying to get across. #Kigali2025 pic.twitter.com/9LqX8G1nTC — UCI (@UCI_cycling) September 28, 2025

A Pogačar se tokrat sprva če ni odpeljal sam v vodstvo, sledila sta mu kolega iz moštva UAE Team Emirates – XRG Isaac de Toro in Juan Ayuso. Španec, ki po letošnji sezoni zapušča ekipo Emiratov je na spustu nato poskušal še z napadom, pa naletel na zid na naslednjem, kratkem, a silno strmem vzponu Mur de Kigali.

Del Toro pospešil, Ayuso naletel na zid:

The moment Isaac del Toro 🇲🇽 makes light work of the cobbles, and dispatches Juan Ayuso 🇪🇸 in the process



The Spanish rider is now back with the chaser, +0:43.



But now it looks like del Toro is cracking, with Pogačar looking back and waiting for him. #Kigali2025 pic.twitter.com/1YEc6owJZp — UCI (@UCI_cycling) September 28, 2025

Tako sta v ospredju ostala le še Slovenec in Mehičan, tega pa je nato pobralo 67 kilometrov pred ciljem, ko je Pogačar dokončno ostal sam. Njegov največji tekmec, Belgijec Remco Evenepoel, se je znašel v hudih težavah pa osrednjem klancu napornega dne, nato je imel težave še s kolesom, a gre prvaku v vožnji na čas treba priznati, da se ni vdal, tudi po menjavi kolesa je našel dovolj motivacije, da je ujel glavnino – v tej se je odlično držal še drugi slovenski as Primož Roglič, ki je tudi aktivno oviral poskuse organizacije lova za reprezentančnim kolegom -, nato pa sam prevzel vodstvo v skupini lovcev, v kateri so bili še Ben Healy, Mattias Skjelmose, Thomas Pidcock in Jai Hindley.

Trenutek, ko je Pogačar ostal sam:

del Toro has gone 👇 , Pogačar alone 👀



The gap goes up to +55s again.



Time to see if the Mexican can stay with Honore, Sivakov and Healy in the chase of three.



Remco is now on the hunt too, with Pidcock on his wheel. A frustrated Remco = a fast Remco#Kigali2025 pic.twitter.com/5AttZLP60K — UCI (@UCI_cycling) September 28, 2025

Pogačar je nato v svojem silovitem tempu vzdrževal prednost vse do ciljam, medtem ko so se vrste njegovih zasledovalcev vztrajno redčile. Drugo mesto je tako zasedel nepopustljivi Belgijec Remco Evenepoel, bronasto odličje pa je osvojil Irec Ben Healy. Dirko je na 11. mestu končal Primož Roglič, ki ga je v zaključnem šprintu premagal Britanec Tom Pidcock.

Pogačar bo tako tudi v prihodnji sezoni kolesaril v mavrični majici svetovnega prvaka, branil pa jo bo naslednje leto v Montrealu v Kanadi.

Results powered by FirstCycling.com

SP Kigali, cestna dirka, moški elite: Cilj: Tadej Pogačar je novi-stari svetovni prvak! Remco Evenepoel je osvojil srebro, bron pa Irec Ben Healy, ki se je v zaključku dirke vendarle oddaljil izmučenemu Dancu Mattiasu Skjelmoseju. Tadej Pogačar 🇸🇮 does it again!



Back-to-back 🌈🌈#Kigali2025 pic.twitter.com/rVGHfBBdSr — UCI (@UCI_cycling) September 28, 2025 8 km do cilja: Pogačar se pelje drugemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka naproti, Evenepoel zaostaja minuto in pol in si obeta srebrno kolajno, za bronasto pa bosta neposredno obračunala Healy in Skjelmose. 15 km do cilja: Tadej Pogačar se je v zadnji krog podal z minuto in 26 sekundami prednosti pred Remcom Evenepoelom, ta pa ima 25 sekund prednosti pred Benom Healyjem in Mattiasom Skjelmosejem. 20 km do cilja: Remco Evenepoel se je odločil za napad na vse ali nič in se odpeljal kolegoma Healyju in Skjelmoseju. Do Pogačarja mu manjka minuta in sedem sekund. 22 km do cilja: Pogačar ohranja 1:13 prednosti in se vozi svojemu drugemu naslovu svetovnega prvaka v karieri. V zasledovalni skupini največ dela opravlja Evenepoel, a mu očitno zmanjkuje moči. Tudi Primož Roglič še vztraja na dirki, vozi se v skupini 5:16 za Pogačarjem. La enésima exhibición de Pogacar.

El número uno del ciclismo mundial.#Kigali2025 pic.twitter.com/WAMm7HR4eQ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 28, 2025 30 km do cilja: Pogačar se je v zadnja dva kroga dirke zapeljal z minuto in 12 sekundami prednosti pred trojico Evenepoel – Skjelmose – Healy. Svetovni prvak je torej še pridobil nekaj prednosti. 40 km do cilja: Pogačarju zdaj z minuti in dvema sekundama zaostanka sledijo le še Evenepoel, Healy in Skjelmose, Pidcock in Hindley nista zdržala hudega tempa. Rogličeva skupina vozi že več kot tri minute za vodilnim Slovencem. 50 km do cilja: Pogačar vozi dobro minuto pred najbližjimi zasledovalci Evenepoelom, Skjelmosejem, Healyjem, Hindleyjem in Pidcockom, pa že dve pred skupino z Rogličem. Za Pogačarjem zdaj lahko vozi tudi spremljevalno vozilo slovenske reprezentance s selektorjem Urošem Murnom. View this post on Instagram A post shared by Kolesarska zveza Slovenije (@sloveniacyclingfederation) "Tadej nam je povedal, da se počuti odlično"

"Tadej je povedal, da se počuti odlično in bo poskušal napasti na tistem vzponu, vedeli smo, da ga bo od nas morda preživel le še Roglič in to se je zgodilo. Zame je bilo nemogoče zdržati v takšnem ritmu, ta je bil že od začetka hud. Celotna skupina je na vzpon na Mont Kigali prišla na robu moči in zdaj, ko spremljam dirko po televiziji, opažam, da resnično vsi samo še 'štamfajo', kot rečemo," je za TV Slovenije komentiral Matej Mohorič. 60 km do cilja: Pogačar ohranja okoli minute prednosti pred skupino z Evenepoelom, Skjelmosejem, Pidcockom, Hindleyjem in Healyjem, Roglič je nekoliko zaostal, a ni predaleč. 62 km do cilja: Tadej Pogačar vozi 54 sekund pred skupino s Healyjem, del Torom, Sivakovom in Honorejem, tej se naglo približuje glavnina z Evenepoelom in Rogličem. 67 km do cilja: Isaac del Toro je popustil in Tadej Pogačar je ostal sam v vodstvu. Slovenski zvezdnik ima 45 sekund prednosti pred Healyjem, Sivakovom in Honorejem, pa dobro minuto pred skupino z Rogličem, ki se ji je spet priključil tudi Evenepoel. Na dirki ostaja le še 66 kolesarjev. 74 km do cilja: iz zasledovalne skupine so skočili Honore, Sivakov in Healy, imajo kakšnih deset sekund prednosti pred skupino z Rogličem, pa 40 sekund zaostanka za vodilnim slovensko-mehiškim dvojcem. Evenepoel vozi v skupini 1:36 za čelom dirke. 76 km do cilja: Remco Evenepoel je moral menjati kolo, dolgo je čakal spremljevalno vozilo belgijske reprezentance in zaostal za glavnino. Zdaj mora loviti, a ne kaže več prave vneme. Medtem Pogačar in del Toro zasledovalcem bežita s 40 sekundami prednosti. Roglič v zasledovalni skupini ne sodeluje pri menjavah in skrbi za destrukcijo. 🚴🌈 | Remco Evenepoel wisselt van fiets, maar dat gaat volgens de Belg niet echt snel genoeg.. #Kigali2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/YghMVYnu5L — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 28, 2025 77 km do cilja: Isaac del Toro je imel manjše težave na vzponu Kimihurura (1,3 km/6,2 %), Pogačar ga je počakal, dvojica pa ima zdaj že skoraj minuto prednosti pred zasledovalno skupino, v kateri ima vse večje težave Remco Evenepoel. 81 km do cilja: avstralska vrsta je že močno razredčena, popustil je tudi Michael Matthews, medtem je z dirko končal tudi Matej Mohorič. Slovenske barve branita le še naša najmočnejša asa, Pogačar in Roglič. 82 km do cilja: Pogačar in del Toro vozita 46 sekund pred skupino, v kateri so: Primož Roglič, Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Cian Uijtdebroeks, Mikkel Honore, Mattias Skjelmose, Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Marco Frigo, Gianmarco Garofoli, Tom Pidcock,Valentin paret-Peintre, Paul Seixas, Pavel Sivakov, Thymen Arensman, Bauke Mollema, Jai Hindley, Michael Matthews, Michael Storer, Kevin Vermaerke, Juan Ayuso, Carlos Canal, Alfonso Eulalio, Jan Christen. Marc Hirschi, Andreas Leknessund, Embret Svestad-Bardsend, Harold Tejada, Richard Carapaz, Ben Healy, Amanuel Ghebreigzabhier, Toms Skujinš in Artem Nych. Popustil je Avstralec Jay Vine, Domen Novak pa je zavil v bokse. 89 km do cilja: kolesarji so se vrnili na standardne kroge, še šest jih čaka do konca naporne dirke. Pogačar in del Toro sta pridobila še nekaj prednosti in zdaj vozita 50 sekund pred zasledovalno skupino z Rogličem. Evenepoel je imel še manjše težave s kolesom, a ostaja na repu močno razredčene glavnine. Kakšno minuto in pol za to je še skupina z Mohoričem in Novakom. 93 km do cilja: Tadej Pogačar in Isaac del Toro vozita dobrih 40 sekund pred skupino zasledovalcev, v kateri so Primož Roglič, Cian Uijtdebroeks, Mattias Skjelmose, Julien Bernard, Paul Seixas, Pavel Sivakov, Bauke Mollema, Jai Hindley, Michael Matthews, Juan Ayuso … Tej se bo vsak čas pridružila še skupina z Remcom Evenepoelom. 98 km do cilja: Pogačar in del Toro vozita 30 sekund pred skupino z Rogličem, Skjelmosejem, Ayusom, Seixasom, Sivakovom, Carapazo, Healyjem, Skujinšem, Pidcockom, Bernardom, Mollemo, Hirschijem, Hindleyjem … Še kakšnih 20 sekund za to je skupina z Evenepoelom. 99 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na Kwa Mutwe (Mur de Kigali, 0,3 km/14,7 %), del Toro je močno pospešil, Pogačar se je pognal za njim, medtem ko je Ayuso eksplodiral in ga bo ujela tudi skupina z Rogličem. 🚴🌈 | Gekkenhuis op de Muur van Kigali! Tadej Pogacar en Isaac Del Toro rammen naar boven, Juan Ayuso moet hen laten gaan. Bauke Mollema en Cian Uijtdebroeks zitten nog goed van voren! #Kigali2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/fTyFYCkFrl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 28, 2025 102 km do cilja: Pogačarju in Ayusu se je na spustu pridružil še Mehičan Isaac del Toro, to so trije moštveni kolegi iz UAE Team Emirates - XRG. Že pred vrhom klanca so prehiteli tudi še zadnjega ubežnika Bernarda. Vodilno trojico zdaj lovi skupina, v kateri je tudi Primož Roglič. 103 km do cilja: s Tadejem Pogačarjem je stik obdržal le Španec Juan Ayuso, Remco Evenepoel se je zlomil. 104 km do cilja: Novak in Mohorič sta nekoliko zaostala, Tadej Pogačar pa je zdaj sam navil hud tempo na čelu glavnine, stežka mu sledi tudi Remco Evenepoel. 105 km do cilja: popustil je tudi Gal Glivar, ob Pogačarju so še Matej Mohorič, Domen Novak in Primož Roglič. Še naprej poteka huda selekcija, prednost Bernarda pa je padla pod minuto. 106 km do cilja: Razredčila se je tudi vodilna skupina, Ivo Oliveira in Ander Foldager sta popustila, vodi zdaj Francoz Julien Bernard sam, ima pa le še 1:12 prednosti pred glavnino. 107 km do cilja: Luka Mezgec je opravil svoje in popustil, klanec je že terjal nekaj žrtev med šprinterji, zlomil je tudi Eritrejca Biniama Girmayja. popustila sta tudi Italijana Matteo Sobrero in Lorenzo Fortunato. Na čelu glavnine je zdaj Američan Larry Warbasse. Foto: zajem zaslona 109 km do cilja: Glavnina se na klancu hitro redči, belgijska reprezentanca je ostala brez Floriana Veermeerscha, ki je popustil, Luka Mezgec je na čelu glavnine, s Tadejem Pogačarjem je tudi Primož Roglič. Prednost vodilne trojice naglo kopni in zdaj znaša še dobro minuto in pol. 114 km do cilja: na čelo glavnine so se postavili Belgijci, Slovenci vozijo za njimi in pazijo na morebitne taktične ukane. Iz vodilne skupine je odpadel še Huising, Foldager, Bernard in Oliveira pa imajo zdaj dobri dve minuti prednosti pred glavnino. Kolesarji se približujejo vzponu na Mont Kigali (5,9 km/6,7 %), na katerem bi že utegnilo priti do resnejših napadov, zagotovo pa do večje selekcije v glavnini. Le peloton a quitté le circuit pour aller chercher le Mont Kigali, la foule est impressionnante avant même cette montée de 5,9km à 6,7% de moyenne. La course va aussi passer par le Mur de Kigali. #Kigali2025 pic.twitter.com/GLef2KAynM — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 28, 2025 126 km do cilja: vodilna skupina je razpadla, v ospredju ostajajo Foldager, Bernard, Huising in Oliveira, Garcia Pierna, Mayrhofer in Christen izgubljajo stik. Glavnina se je čelu dirke približala že na minuto in 39 sekund. Številni kolesarji po opravljenem delu odstopajo, med temi sta tudi Avstralec Callum Scotson in Mehičan David Ruvalcaba. Belgijci so poskušali razredčiti slovensko vrsto

"Moja naloga je bila, da nas držim spredaj, da kontroliramo beg, nekako skupaj z Belgijci. Belgijci so najprej želeli, da jim pustimo tri, štiri minute prednosti, ko pa je bila razlika dve minuti in pol, pa so začeli pritiskati. Ne vem, kaj so v resnici želeli, upam pa, da se jim to maščuje in da Tadej zmaga. Mislim, da so želeli razredčiti naše vrste," je po odstopu za TV Slovenija povedal Matic Žumer. "Belgijci so se odločili, da narekujejo oster tempo in bega ne pustijo predaleč, ampak mislim, da bo vse to na koncu v prid Tadeju, ki ima ob sebi še nekaj močnih kolesarjev," pa je povedal Matevž Govekar. 138 km do cilja: Anders Foldager, Julien Bernard, Menno Huising, Ivo Oliveira, Fabio Christen, Marius Mayrhofer in Raul Garcia Pierna ohranjajo le še dobri dve minuti (2:07) prednosti pred glavnino. To zdaj vodijo Belgijci, Slovenci pa so se nekoliko potuhnili. Slovenska ekipa sicer ni več popolna, v bokse so že zapeljali Matic Žumer, Matevž Govekar in Jaka Primožič. Že pred tem je odstopil Avstralec Luke Plapp. 152 km do cilja: Slovenci in Belgijci so se spet prebili v ospredje glavnine, ta pa zdaj vozi 2:40 za vodilno sedmerico. 158 km do cilja: Pogačar je očitno sprožil trend, na hitrem wc postanku se je ustavil še Remco Evenepoel, pa Italijan Fausto Masnada ... This Toi Toi cam lol #Kigali2025 pic.twitter.com/LSLu0lAyXH — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) September 28, 2025 160 km do cilja: Slovencev ni več na čelu glavnine, raztreseni so po celotni skupini, razlog za to pa je zanimiv. Prvi adut slovenske vrste Tadej Pogačar se je moral namreč ustaviti na stranišču, izkoristil je kar wc kabino oziroma t.i. "diksi" ob cesti, nato so se morali Slovenci potruditi, da so ga spet pripeljali v glavnino. Ta zdaj vozi 2:50 za ubežniki. Definitely pee break, he gets out from a porta-potty pic.twitter.com/MfYHT1K7ou — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 28, 2025 170 km do cilja: Tadej Pogačar se je z Mohoričem in Novakom ustavil ob trasi, najverjetneje je šlo za klic narave. Medtem je odstopil tudi Avstralec Luke Plapp, ki je pred dnevi z mešano ekipno štafeto osvojil naslov svetovnega prvaka v ekipni vožnji na čas. 180 km do cilja: številčna slovenska reprezentanca je ves čas v ospredju glavnine in diktira tempo, prednost ubežne sedmerice je zdaj padla na dve minuti in pol. 196 km do cilja: zaradi posledic padca je odstopil tudi Belgijec Ilan van Wilder, kar pomeni, da je Remco Evenepoel, Pogačarjev največji tekmec za naslov prvaka in zmagovalec kronometra pred tednom dni, izgubil izjemno pomembnega pomočnika. Medtem je prednost ubežne sedmerice presegla tri minute. Foto: Reuters 217 km do cilja: Raul Garcia Pierna je ujel vodilno šesterico, sedem ubežnikov zdaj vozi 2:33 pred glavnino, na čelu katere se izmenjujejo kolesarji Slovenije in Francije. Španska reprezentanca je izgubila pomembnega moža, Marc Soler je namreč po padcu zapeljal v bokse. 221 km do cilja: v glavnini je prišlo do padca, na tleh se je znašel tudi Španec Marc Soler, pa pomemben pomočnik Remca Evenepoela Ilan van Wilder. Nasty crash in the peloton. Soler and Van Wilder hit badly, huge loss for Remco. Our Romanian rider, Piciu seems able to continue.#Kigali2025 pic.twitter.com/d7YqF4CETU — Mihai Simion (@faustocoppi60) September 28, 2025 225 km do cilja: v ospredju vozijo Danec Anders Foldager, Francoz Julien Bernard, Nizozemec Menno Huising, Portugalec Ivo Oliveira, Švicar Fabio Christen in Nemec Marius Mayrhofer. Počasi se šesterici približuje še Španec Raul Garcia Pierna, ki zaostaja še slabih 20 sekund, glavnina vozi 2:42 za čelom dirke. V glavnini dogajanje nadzoruje številčna slovenska reprezentanca. 229 km do cilja: od dirke se je že zelo kmalu poslovil Francoz Julian Alaphilippe, dvakratni svetovni prvak iz leta 2020 in 2021. Predvidevajo, da ima Alaphilippe težave z zdravjem. Foto: Guliverimage

231 km do cilja: v ospredju je šest ubežnikov, ki imajo slabo minuto prednosti pred glavnino. Slovenci so v ospredju glavnine in imajo vse pod nadzorom. 239 km do cilja: glavnina je skupaj, vendar pa so trenutno zelo aktivni francoski kolesarji. 243 km do cilja: na tekmi je prišlo že do prvega odstopa. Dirko je končal Ahmet Örken iz Turčije.



250 km do cilja: v begu je šest kolesarjev, ki ima dve minuti prednosti pred glavnino kolesarjev. V ospredju glavnine, kjer so tudi Slovenci, je še vse mirno. 260 km do cilja: Red Walters iz Grenade je prvi pobegnil, kmalu za tem se je ustvarila majhna skupina ubežnikov. Nekaj kolesarjev pa je že odpadlo iz glavnine. 9.45: Pozdravljeni. Začela kolesarska dirka za naslov svetovnega prvaka. Glavni favorit za zmago je slovenski kolesar Tadej Pogačar. Na štartu je 165 kolesarjev. UCI 2025 Road World Championship



DAY 8 | 165 Riders 🚴🏿‍♂️



Men Elite Road race | START LIST pic.twitter.com/GhRnKif86o — UCI Rwanda (@UCIRWANDA) September 28, 2025

Vse, kar morate vedeti o dirki

Tadej Pogačar pred najpomembnejšim ciljem drugega dela sezone deluje sproščeno in umirjeno. Boleč razplet vožnje na čas, kjer ni samo za las izgubil bronastega odličja, ampak je moral prenesti še trpek moment, ko ga je glavni tekmec, velemojster kronometra Remco Evenepoel, ki je startal dve minuti in pol za njim, na tlakovanem zadnje delu trase prehitel, mu bosta na nedeljski dirki zagotovo dala dodatnega pogona v noge in motivacijo, da tehtnico tokrat prevesi na svojo stran.

Foto: Guliverimage/AP

Na misiji "mavrična majica 2.0" devet Slovencev

Ob njem bo osem zvestih rojakov, večina je bila z njim že na lanskem prvenstvu v Zürichu. Značilne zelene drese bodo za misijo "mavrična majica 2.0" znova oblekli Primož Roglič, ki bi lahko bil slovenski plan B, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer, ekipi sta se na novo pridružila Matej Mohorič, ki je lani prvenstvo izpustil zaradi poškodbe, in Gal Glivar. Ekipa bo zelo pogrešala Jana Tratnika, ki je kot satelitski kolesar lani odigral ključno vlogo pri presenetljivemu napadu Pogačarja več kot sto kilometrov pred ciljem, letos pa zaradi poškodbe maja na Giru še ni nared za daljše dirke.

Tadej Pogačar in Pavel Sivakov lani na SP v Zürichu. Foto: Guliverimage

Na startu bo kar 10 moštvenih kolegov Pogačarja

Zanimivo je, da bo na startu kar enajst kolesarjev ekipe UAE Emirates, torej Pogačarjevih moštvenih kolegov. Lani se je izkazalo, da to nikakor ni nepomembno, saj je bilo sodelovanje Pavla Sivakova s Pogačarjem v zaključnih kilometrih zlata vredno. Tokrat bodo ob Domnu Novaku v Kigaliju nastopili še Portugalca António Morgado in Ivo Oliveira, Mehičan Isaac del Toro, Belgijec Florian Vermeersch, Švicar Jan Christen, Španca Marc Soler in Juan Ayuso, Avstralec Jay Vine ter že omenjeni Sivakov.

267 kilometrov in skoraj 5.500 'višincev'

Kolesarje čaka 267,5 kilometrov in brutalnih 5475 višinskih metrov. Proga je hitra, tempo pa bo zagotovo izjemno selektiven. Treba bo paziti tudi na zadosten vnos hrane in tekočin. Trasa vsebuje 15 lokalnih krogov in enega vmesnega na Mont Kigali, ki bi ga Pogačar raje imel pri koncu trase. Od tam bo do konca še okoli 105 kilometrov, kar je točka, ko bi se že lahko začeli odločilni napadi.

V slovenski reprezentanci se zavedajo, da bo tokrat konkurenca pazila predvsem na naše kolesarje. Možni so številni scenariji, a na koncu se lahko zgodi tudi to, da bomo dočakali popolno presenečenje.

Slovenija (9 kolesarjev) Belgija (8) Danska (8) Španija (8) Tadej Pogačar Remco Evenepoel Mattias Skjelmose Juan Ayuso Primož Roglič Victor Campenaerts Anders Foldager Roger Adrià Matevž Govekar Quinten Hermans Asbjørn Hellemose Abel Balderstone Luka Mezgec Xandro Meurisse Mikkel Frølich Honoré Carlos Canal Matej Mohorič Cian Uijtdebroeks Christopher Juul-Jensen Raúl García Pierna Domen Novak Ilan Van Wilder Anthon Charmig Iván R omeo Gal Glivar Florian Vermeersch Alexander Kamp Ma rc Soler Jaka Primožič Louis Vervaeke Casper Pedersen Carlos Verona Matic Žumer — — —

Na stavnicah kraljuje Pogačar

Stavnice največ možnosti za zmago pripisujejo branilcu naslova Pogačarju, ki je v mavrični majici dosegel nekaj res epskih zmag (spomnimo se italijanske makadamske klasike Strade Bianche, kjer je grdo padel, a vseeno uspel zmagati), nekaj manj Evenepoelu, ki je pred tednom dni odpeljal neverjetno hiter kronometer, in bo ob sebi prav tako imel izjemno močno reprezentanco.

V fantastični formi je tudi Pogačarjev moštveni koleg, eksplozivni in vzdržljivi Mehičan Isaac del Toro, visoke ambicije ima tudi Kolumbijec Egan Bernal, posebej za prvenstvo se je pripravljal tudi Ekvadorec Richard Carapaz, visoko motiviran bo tudi španski matador Juan Ayuso, ki bi po dokaj ponesrečeni sezoni s slabo reklamo rad dokazal svojo vrednost.

Jay Vine Foto: Reuters

Krog kandidatov je ob pravem razmerju zvez še širši, ob odsotnosti Jonasa Vingegaarda, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo, bo glavni favorit danskega tabora Mattias Skjelmose, v vrhunski formi sta še dva Pogačarjeva moštvena kolega Vine in Sivakov, Britanca Tom Pidcock in Oscar Onley, Italijan Giulio Ciccone, Avstralec Jai Hindley, Nizozemec Thymen Arensman, nikoli ne gre odpisati napadalnega in neumornega Irca Bena Helyja, in še bi lahko naštevali.

Cestna dirka za naslov svetovnega prvaka se bo začela že ob 9.45, najboljše pa v cilju pričakujejo nekaj pred 17. uro.

Preberite še: