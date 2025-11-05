Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Lenny Martinez spregovoril o drami z lepljivim bidonom: Seveda me je prizadelo #video

Lenny Martinez | Lenny Martinez je zaradi afere lepljivi bidon na Touru preživljal težke čase. | Foto Guliverimage

Lenny Martinez je zaradi afere lepljivi bidon na Touru preživljal težke čase.

Foto: Guliverimage

22-letni francoski kolesar Lenny Martinez, član ekipe Bahrain Victorious, je v pogovoru za RMC prvič odkrito spregovoril o t. i. aferi sticky bottle oziroma lepljivi bidon, ki je zasenčila njegov nastop na letošnji Dirki po Franciji. Priznal je, da so bili odzivi po incidentu zanj psihično zelo naporni, predvsem zaradi ostrih komentarjev na družbenih omrežjih.

"Seveda me je vse to nekoliko prizadelo glede na to, kaj vse se je govorilo. Čeprav se trudim, da teh stvari ne berem, sem naletel na marsikaj," je dejal Lenny Martinez, ki so ga kamere med 18. etapo ujele ravno v trenutku, ko je na vzponu na Col du Glandon trikrat zapored prevzel bidon iz avtomobila športnega direktorja Romana Kreuzigerja. Zaradi domnevno predolgega "vlečenja" ob avtomobilu so mu sodniki odvzeli osem točk v razvrstitvi za pikčasto majico najboljšega v seštevku gorskih ciljev.

Mladi Francoz danes vztraja, da ni imel namena goljufati. "Ko pogledam posnetek, se mi zdi, da nekatere stvari res niso bile v redu. A v takih trenutkih je vse skupaj zelo zapleteno. Si na prelazu, na meji svojih moči, in včasih ne razmišljaš trezno. Ljudje tega ne razumejo. Veliko navijačev misli, da je že vsak oprijem avtomobila goljufija, čeprav so štiri sekunde dovoljene. Sam vem, da nisem imel slabega namena, in sem pomirjen sam s sabo," je poudaril.

Lenny Martinez | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Pogled proti Touru 2026

Glede prihodnje sezone je Martinez ostal zadržan. "Iskreno? Ne vem še, kakšni bodo cilji za Tour 2026. Zagotovo bo ena od želja etapna zmaga, kar pa zadeva skupni seštevek, bomo še videli. Odločili se bomo skupaj z ekipo in vodstvom," pravi 22-letnik, ki je letos zmagal na štirih dirkah, med drugim tudi na etapah Pariz–Nica in Kriterija po Dofineji.

Navdušen nad talentom rojaka Seixasa

Martinez je nekaj besed namenil tudi svojemu nadarjenemu rojaku Paulu Seixasu (Decathlon–AG2R), bronastemu z evropskega prvenstva in sedmouvrščenemu z letošnje Lombardije.

"Res sem navdušen nad tem, kar počne. Glede na njegova leta je na izjemni ravni. Ima ogromen potencial za tritedenske dirke. Leta 2026 res lahko cilja visoko. Če si bo izbral Tour, bo konkurenčen za etapno zmago," je prepričan Martinez. "V pol leta bo še napredoval. Ima vse, kar potrebuje za Tour. Če pa se bo odločil, da najprej preizkusi Vuelto, tudi prav, naj sledi svojemu občutku," je dodal.

O Seixasu, ki ga mnogi omenjajo kot naslednje veliko ime v kolesarstvu, je v intervjuju za Sportal spregovoril tudi obetavni slovenski kolesar Jakob Omrzel. Kako gleda na svojo kariero in o potencialu, česa se lahko nauči od Tadeja Pogačarja in kaj meni o nastopu na tritedenski dirki, si lahko preberete na spodnji povezavi:  
 
