22-letni francoski kolesar Lenny Martinez, član ekipe Bahrain Victorious, je v pogovoru za RMC prvič odkrito spregovoril o t. i. aferi sticky bottle oziroma lepljivi bidon, ki je zasenčila njegov nastop na letošnji Dirki po Franciji. Priznal je, da so bili odzivi po incidentu zanj psihično zelo naporni, predvsem zaradi ostrih komentarjev na družbenih omrežjih.

"Seveda me je vse to nekoliko prizadelo glede na to, kaj vse se je govorilo. Čeprav se trudim, da teh stvari ne berem, sem naletel na marsikaj," je dejal Lenny Martinez, ki so ga kamere med 18. etapo ujele ravno v trenutku, ko je na vzponu na Col du Glandon trikrat zapored prevzel bidon iz avtomobila športnega direktorja Romana Kreuzigerja. Zaradi domnevno predolgega "vlečenja" ob avtomobilu so mu sodniki odvzeli osem točk v razvrstitvi za pikčasto majico najboljšega v seštevku gorskih ciljev.

Sanction en vue pour Lenny Martinez ? En difficulté dans le col du Glandon, le Français a visiblement utilisé la technique du "bidon collé" pour remonter...



Suivez la 18e étape en intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/X29iKHhWdS — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2025

Mladi Francoz danes vztraja, da ni imel namena goljufati. "Ko pogledam posnetek, se mi zdi, da nekatere stvari res niso bile v redu. A v takih trenutkih je vse skupaj zelo zapleteno. Si na prelazu, na meji svojih moči, in včasih ne razmišljaš trezno. Ljudje tega ne razumejo. Veliko navijačev misli, da je že vsak oprijem avtomobila goljufija, čeprav so štiri sekunde dovoljene. Sam vem, da nisem imel slabega namena, in sem pomirjen sam s sabo," je poudaril.

Foto: Guliverimage Pogled proti Touru 2026

Glede prihodnje sezone je Martinez ostal zadržan. "Iskreno? Ne vem še, kakšni bodo cilji za Tour 2026. Zagotovo bo ena od želja etapna zmaga, kar pa zadeva skupni seštevek, bomo še videli. Odločili se bomo skupaj z ekipo in vodstvom," pravi 22-letnik, ki je letos zmagal na štirih dirkah, med drugim tudi na etapah Pariz–Nica in Kriterija po Dofineji.

Navdušen nad talentom rojaka Seixasa

Martinez je nekaj besed namenil tudi svojemu nadarjenemu rojaku Paulu Seixasu (Decathlon–AG2R), bronastemu z evropskega prvenstva in sedmouvrščenemu z letošnje Lombardije.

"Res sem navdušen nad tem, kar počne. Glede na njegova leta je na izjemni ravni. Ima ogromen potencial za tritedenske dirke. Leta 2026 res lahko cilja visoko. Če si bo izbral Tour, bo konkurenčen za etapno zmago," je prepričan Martinez. "V pol leta bo še napredoval. Ima vse, kar potrebuje za Tour. Če pa se bo odločil, da najprej preizkusi Vuelto, tudi prav, naj sledi svojemu občutku," je dodal.