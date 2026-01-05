Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jan Hörl smučarski skoki Žak Mogel Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Bischofshofen novoletna turneja

Smučarski skoki, novoletna turneja, Bischofshofen, kvalifikacije

Domen Prevc daleč že na treningu, očitno bo imel tri tekmece

Domen Prevc na skakalnici v Bischofshofnu.

Foto: Reuters

Domen Prevc na skakalnici v Bischofshofnu.

Foto: Reuters

Najboljši smučarji skakalci so že na zadnji postaji novoletne turneje. Ob 16.30 jih v Bischofshofnu čakajo kvalifikacije, v torek pa je na sporedu še tekma, ki bo odločila skupnega zmagovalca novoletne turneje. Močno vodi slovenski skakalec Domen Prevc. Ob 14. uri sta se začeli dve seriji za trening, Domen je skočil 137,5 in 138 metrov.

Nika Prevc
Sportal Dve muhi na en mah: Nika Prevc do zmage in rumene majice vodilne!
Organizator tekme v Bishofshofnu je sporočil, da je vstopnic za finale novoletne turneje še dovolj. Te lahko kupite na tej povezavi.

Domen Prevc ima pred zadnjo tekmo v seštevku turneje štirih skakalnic 41,4 točke naskoka pred najbližjim zasledovalcem Janom Hörlom. To prednost bo Prevc težko zapravil, a vseeno bo moral na torkovi tekmi dobro opraviti svoje delo. Na ponedeljkovih kvalifikacijah za Slovenijo skačejo še Anže Lanišek, Rok Oblak, Žak Mogel in Rok Masle.

Domen Prevc tudi v Bischofshofnu skače daleč: na prvem treningu 137,5 metra. Daljši je bil samo Jan Hörl (141 m). V drugem poskusnem skoku sta bila oba še daljša: Hörl 143,5 metra in Prevc 138 metrov. Dobro formo sta z drugim skokom potrdila tudi Japonca Rjoju Kobajaši (138.5) in Ren Nikaido (135 m). Anže Lanišek jena treningu pristal pri 125,5 metra in 115,5 metra. 

Novoletna turneja, Bischofshofen, trening kvalifikacije (m):

Bo tretji Slovenec?

Domen Prevc

Foto: Reuters

Domen Prevc bi lahko postal tretji Slovenec z zmago na novoletni turneji. Pred njim je to uspelo Primožu Peterki v sezoni 1996/97 in Petru Prevcu v sezoni 2015/16.

Zadnja tekma turneje bo v torek ob 16.30.

 
Innsbruck, novoletna turneja, zabava
Sportal Kaj se je dogajalo po tekmi v Innsbrucku? #video
Nika Prevc
Sportal Fis potrdil čudovito novico, Niko Prevc čaka zgodovinski izziv
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc zadovoljen: Naredil sem dva dobra skoka, Ren pa dva odlična
Jan Hörl smučarski skoki Žak Mogel Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Bischofshofen novoletna turneja
