Ponedeljek, 5. 1. 2026, 15.50
15 minut
Smučarski skoki, novoletna turneja, Bischofshofen, kvalifikacije
Domen Prevc daleč že na treningu, očitno bo imel tri tekmece
Najboljši smučarji skakalci so že na zadnji postaji novoletne turneje. Ob 16.30 jih v Bischofshofnu čakajo kvalifikacije, v torek pa je na sporedu še tekma, ki bo odločila skupnega zmagovalca novoletne turneje. Močno vodi slovenski skakalec Domen Prevc. Ob 14. uri sta se začeli dve seriji za trening, Domen je skočil 137,5 in 138 metrov.
Domen Prevc ima pred zadnjo tekmo v seštevku turneje štirih skakalnic 41,4 točke naskoka pred najbližjim zasledovalcem Janom Hörlom. To prednost bo Prevc težko zapravil, a vseeno bo moral na torkovi tekmi dobro opraviti svoje delo. Na ponedeljkovih kvalifikacijah za Slovenijo skačejo še Anže Lanišek, Rok Oblak, Žak Mogel in Rok Masle.
Domen Prevc tudi v Bischofshofnu skače daleč: na prvem treningu 137,5 metra. Daljši je bil samo Jan Hörl (141 m). V drugem poskusnem skoku sta bila oba še daljša: Hörl 143,5 metra in Prevc 138 metrov. Dobro formo sta z drugim skokom potrdila tudi Japonca Rjoju Kobajaši (138.5) in Ren Nikaido (135 m). Anže Lanišek jena treningu pristal pri 125,5 metra in 115,5 metra.
Bo tretji Slovenec?
Domen Prevc
Domen Prevc bi lahko postal tretji Slovenec z zmago na novoletni turneji. Pred njim je to uspelo Primožu Peterki v sezoni 1996/97 in Petru Prevcu v sezoni 2015/16.
Zadnja tekma turneje bo v torek ob 16.30.