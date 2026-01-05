Dve muhi na en mah: Nika Prevc do zmage in rumene majice vodilne!

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je na prvi posamični tekmi v Beljaku ugnala vso konkurenco in z zmago oblekla rumeno majico vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj je bila do danes vodilna Nozomi Marujama šele osma. Druga je bila Avstrijka Lisa Eder z 2,7 točke zaostanka, tretja pa Nemka Selina Freitag, ki je zaostala 13,4 točke. Do točk so prišle še tri Slovenke: Nika Vodan je bila 17., debitantka Taja Terbovšek je prve točke v karieri na tej ravni dosegla s 23. mestom, Katra Komar pa je bila 26. V torek v Beljaku sledi še ena posamična tekma, konec tedna pa bodo skakalke tekmovale na Ljubnem ob Savinji, kjer bosta v soboto in nedeljo dve posamični preizkušnji.

Potem ko je Nika Prevc 3. januarja 2024 z zmago v Beljaku prvič v karieri oblekla rumeno majico vodilne, je dobri dve leti pozneje znova na koroškem prizorišču prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tokrat je rumeno majico vodilne skakalke zime prevzela iz rok Japonke Nozomi Marujama.

Prevc je v prvi seriji tekme s 94,5 metra postavila daljavo serije, a nato ob slabšem doskoku prejela nižje ocene. Kljub temu je po polovici tekme vodila, 4,4 točke pred drugo Norvežanko Anno Odine Ström in 5,4 pred Avstrijko Liso Eder, Marujama pa je zasedala šesto mesto.

V finalu je žirija po 96,5 metra dolgem skoku Lise Eder znižala zaletno mesto z 12. na 11., Ström se nato skok ni izšel, skočila je le 90,5 metra, kar je pomenilo, da ne bo na stopničkah. Na vrhu je bila le še Prevc, ki je skočila še z enega zaletišča nižje (10), pristala pri 94 metrih in za 2,7 točke na vrhu prehitela Eder. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je s četrtega mesta po prvi seriji skočila Nemka Selina Freitag, ki pa je za zmagovalko zaostala že 13,4 točke.

Za 20-letno Slovenko, najboljšo skakalko zadnjih dveh sezon, je to šesta posamična zmaga te sezone in že 28. posamična v karieri.

"Čutim veliko olajšanje. Želela sem napadati, a se mi zdi, da so bili moji skoki iz skoka v skok slabši, kljub temu mi je uspelo," je v prvi izjavi za organizatorje dejala Prevc in ob tem dala vedeti, da si želi boljših doskokov.

Znova v rumenem Prevc je izkoristila slabši nastop do danes vodilne Marujame, ki je končala na osmem mestu, tako da ima zdaj Slovenka v svetovnem pokalu 32 točk prednosti pred Japonko, Ström na tretjem zaostaja že 333 točk.

Do točk še tri Slovenke, Terbovšek do prvih v karieri

Do točk so prišle še tri Slovenke, Nika Vodan je bila po prvi seriji deveta, v finalu pa po 89 metrih zdrsnila na 17. mesto. Uspešno je krst svetovnega pokala prestala Taja Terbovšek, ki je v finalu s 17. mesta nazadovala na 23. in osvojila premierne točke na najvišji ravni. Katra Komar je preizkušnjo končala na 26. mestu.

Maja Kovačič (82,5) in Tinkara Komar sta bili na 34. oziroma 40 mestu prekratki za finale.

V torek še ena tekma, nato selitev na Ljubno ob Savinji

V torek bo na Koroškem še ena posamična tekma. Konec tedna pa se skakalke selijo na Ljubno ob Savinji, kjer bosta v soboto in nedeljo dve individualni preizkušnji.

Vse zmage Nike Prevc (28): 05. 01. 2026 Beljak (Avt)

31. 12. 2025 Garmisch Partenkirchen (Nem)

21. 12. 2025 Engelberg (Švi)

13. 12. 2025 Klingenthal (Nem)

05. 12. 2025 Wisla (Pol)

30. 11. 2025 Falun (Šve)

21. 03. 2025 Lahti (Fin)

20. 03. 2025 Lahti (Fin)

15. 03. 2025 Vikersund (Nor)

13. 03. 2025 Oslo (Nor)

23. 02. 2025 Hinzenbach (Avt)

22. 02. 2025 Hinzenbach (Avt)

16. 02. 2025 Ljubno ob Savinji (Slo)

15. 02. 2025 Ljubno ob Savinji (Slo)

08. 02. 2025 Lake Placid (ZDA)

08. 02. 2025 Lake Placid (ZDA)

24. 01. 2025 Zao (Jap)

01. 01. 2025 Oberstdorf (Nem)

31. 12. 2024 Garmisch-Partenkirchen (Nem)

21. 12. 2024 Engelberg (Švi)

23. 11. 2024 Lillehammer (Nor)

13. 03. 2024 Trondheim (Nor)

28. 01. 2024 Ljubno ob Savinji (Slo)

19. 01. 2024 Zao (Jap)

04. 01. 2024 Beljak (Avt)

03. 01. 2024 Beljak (Avt)

16. 12. 2023 Engelberg (Švi)

30. 12. 2023 Garmisch-Partenkirchen (Nem) Vir: STA

Beljak, tekma:

Kako je bilo v kvalifikacijah? V kvalifikacijah je zmagala Nika Prevc, druga je bila z več kot 17 točkami zaostanka Avstrijka Lisa Eder, tretja pa njena rojakinja Julia Mühlbacher. Tudi ostale Slovenke so se uvrstile na današnjo tekmo. Nika Vodan je bila 9., Taja Terbovšek 17., Katra Komar je kvalifikacije končala na 24. mestu, Tinkara Komar je bila 36., Maja Kovačič pa 39. Na tekmi bodo tako vse oči uprte v Niko Prevc, ki je zmagala na turneji dveh večerov. Slovenska skakalka je zaostanek za vodilno v skupnem seštevku Nazomi Marujamo zmanjšala na 36 točk in ima možnost, da danes obleče rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu. Nika Prevc trenutno kaže izjemno formo, potem ko je zmagala na treh od zadnjih štirih tekem. Kako se bo odrezala danes? V torek bo v Beljaku še ena tekma, preden se ženska karavana preseli v Slovenijo. Konec tedna bo Ljubno ob Savinji gostilo dve tekmi najvišje ravni.

Beljak, kvalifikacije:

Preberite še: