Ali Putin 7. januarja Zahodu pripravlja veliko presenečenje?

Vladimir Putin | Bodo Rusi 7. januarja ali še prej izvedli krvavi napad, ki ga bodo skušali naprtiti Ukrajini? | Foto Reuters

Bodo Rusi 7. januarja ali še prej izvedli krvavi napad, ki ga bodo skušali naprtiti Ukrajini?

Foto: Reuters

Ukrajina svari pred novo rusko provokacijo, ki naj bi se zgodila 7. januarja. Kremelj po ukrajinskih napovedih načrtuje napad, s katerim bo sabotiral mirovna pogajanja z ZDA.

Ukrajinska zunanja obveščevalna služba na Telegramu opozarja, da Rusija načrtuje obsežno operacijo – pripravo krvavega incidenta, za katerega bi nato okrivila Ukrajino, piše nemški medij Focus.

Sabotaža mirovnega procesa?

Cilj te domnevne ruske operacije je sabotirati mirovna pogajanja, ki jih vodijo ZDA. Po poročanju Ukrainske pravde bi se operacija lahko izvedla 7. januarja ali malo pred tem.

