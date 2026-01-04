Ali Putin 7. januarja Zahodu pripravlja veliko presenečenje?

Ukrajina svari pred novo rusko provokacijo, ki naj bi se zgodila 7. januarja. Kremelj po ukrajinskih napovedih načrtuje napad, s katerim bo sabotiral mirovna pogajanja z ZDA.

Ukrajinska zunanja obveščevalna služba na Telegramu opozarja, da Rusija načrtuje obsežno operacijo – pripravo krvavega incidenta, za katerega bi nato okrivila Ukrajino, piše nemški medij Focus.

Sabotaža mirovnega procesa?

Cilj te domnevne ruske operacije je sabotirati mirovna pogajanja, ki jih vodijo ZDA. Po poročanju Ukrainske pravde bi se operacija lahko izvedla 7. januarja ali malo pred tem.

Po domnevnem ukrajinskem napadu na Putinovo rezidenco Kremelj že širi nove manipulirane informacije, da bi rusko in mednarodno javnost pripravil na eskalacijo.

Ukrajinski obveščevalci pričakujejo velike človeške izgube

"Pričakujemo prehod iz manipulativnega vpliva v oboroženo provokacijo ruskih obveščevalnih služb, kar bo povzročilo znatne človeške izgube," je izjavila ukrajinska obveščevalna služba.

Po ukrajinskih navedbah bi se operacija lahko izvedla na simbolni lokaciji, kot je bogoslužni prostor ali drugo pomembno mesto, bodisi na ruskem ozemlju bodisi na okupiranih ozemljih Ukrajine. Da bi naredila lažen ukrajinske vpletenosti, Rusija načrtuje, da bo na kraj napada pripeljala razbitine zahodnih brezpilotnih letal, še piše Focus.