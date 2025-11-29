Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Moskva cia Ukrajina Rusija Vladimir Putin Susan Miller

Ameriška vohunka iz Moskve sporoča: Putin sploh ni Rus, je nekaj nevarnejšega

Vladimir Putin | "Putin si želi nazaj Sovjetsko zvezo in nič ga ne bo ustavilo. Ne zanima ga izguba človeških življenj," trdi nekdanja agetnka CIE v Moskvi. | Foto Guliverimage

"Putin si želi nazaj Sovjetsko zvezo in nič ga ne bo ustavilo. Ne zanima ga izguba človeških življenj," trdi nekdanja agetnka CIE v Moskvi.

Foto: Guliverimage

Nekdanja vohunka CIE v Moskvi Susan Miller trdi, da so ameriški obveščevalci že takoj, ko je Vladimir Putin prevzel vodenje Rusije, ugotovili, da je nevaren človek. Razlog za njihovo črnogledo oceno: Putin se nima za Rusa, temveč se vidi kot Sovjeta.

Ruski predsednik Vladimir Putin si želi nazaj Sovjetsko zvezo, je v pogovoru za nizozemski časopis De Volkskrant dejala nekdanja vohunka CIE v Moskvi Susan Miller.

Presenečenje med ameriškimi agenti: Kdo je sploh ta Putin?

Obveščevalna častnica je bila dolga leta nameščena v Moskvi, tudi v času, ko je Putin prišel na oblast. Putin je najprej postal ruski premier, in sicer avgusta 1999. Imenovanje Putina za premierja je presenetilo mnoge opazovalce, manj kot šest mesecev pozneje pa je postal še predsednik Rusije.

Vladimir Putin v Kremlju
Novice Histerija v Moskvi: našli so novega sovražnika

"Nenehno smo bili na telefonu. 'Kdo pozna tega človeka?' smo se spraševali. Za nas je bil popoln neznanec," se spominja Millerjeva. Ko je obveščevalna agencija zbrala informacije o Putinu, je postala zelo zaskrbljena.

Je Putin najhujše od najhujšega?

"Takoj, ko smo ugotovili, da prihaja iz drugega direktorata KGB, smo vedeli, da imamo opravka z najhujšim od najhujšega," je povedala.

Putin je bil v času Sovjetske zveze agent sovjetske tajne službe KGB. Na fotografiji: sedež KGB v Moskvi. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Putin je bil v času Sovjetske zveze agent sovjetske tajne službe KGB. Na fotografiji: sedež KGB v Moskvi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Razlog za zaskrbljenost je bilo dejstvo, da je bil oddelek KGB, za katerega je delal Putin, zadolžen za zaščito Sovjetske zveze pred zunanjimi in notranjimi grožnjami. "Preganjali so svoje ljudi. In veljali so za še posebej zveste sovjetskim oblastem," pojasnjuje Millerjeva.

"Želi si nazaj Sovjetsko zvezo in nič ga ne bo ustavilo"

Prepričana je tudi, da je ideologija, ki so jo takrat pridigali, še danes globoko zakoreninjena v Putinu: "Želi si nazaj Sovjetsko zvezo in nič ga ne bo ustavilo. Ne zanima ga izguba človeških življenj." Putin v resnici ni Rus, ampak Sovjet, trdi.

Samohodna havbica Pz2000
Novice Satelitski posnetki razkrivajo: na Madžarskem se dogaja nekaj velikega

Očitno je to stališče razširjeno tudi v nekdanjih sovjetskih državah. Millerjeva pripoveduje o pogovoru, ki ga je imela lani s kazahstanskimi obveščevalnimi častniki. Ko so jo vprašali, kaj jih najbolj skrbi, je eden od njih odgovoril: "Da nas bodo prevzeli."

Agentka ne verjame v hiter konec vojne v Ukrajini

Millerjeva je sprva mislila, da Kazahstanec govori o Kitajski, ampak v mislih je imel Putina, ker ve, kakšen je. Kazahstanec je še dejal, da v svoji državi vidi subverzije in manipulacije, katerih cilj je pridobiti ljudi na rusko stran.

Zaradi Putinovega ozadja nekdanja agentka CIE v Moskvi tudi ne verjame v hiter konec vojne v Ukrajini: "Za Zahod je človeško življenje zelo dragoceno. Celo razlog za konec vojn. Toda ne za Rusijo."

