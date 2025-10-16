Napad na Putinovega glavnega pomagača

Velika Britanija, ki je tesna podpornica Ukrajine že od samega začetka ruskega napada, je uvedla nove sankcije proti Rusiji. Glavni tarči novih britanskih sankcij sta dve največji ruski naftni družbi – Rosneft in Lukoil. Rosneft vodi Igor Sečin, ki velja za drugega najmočnejšega človeka v Rusiji. Njegov vzdevek je Darth Vader.

Rosneft in Lukoil sta ključni orodji ruskega predsednika Vladimirja Putina pri njegovi vojni proti Ukrajini. Nafta, ki jo podjetji proizvajata in izvažata, je namreč ključna za financiranje vojne proti Ukrajini, piše norveški medij Barents Observer.

Velik udarec za Putinov vojni stroj

"To je velik udarec za Putinov vojni stroj," poudarja britanska vlada. Ta je poleg obeh ruskih naftnih družb na posodobljeni seznam sankcij uvrstila tudi večje število tankerjev iz ruskega ladjevja v senci, pa tudi z njimi povezana podjetja iz Kitajske, Indije in Bližnjega vzhoda.

ZDA, Kanada, Avstralija in Ukrajina so Rosneft in Lukoil že pred Britanci uvrstile na seznam protiruskih sankcij, EU pa tega ni storila, piše Barents Observer.

Putinov Darth Vader

Rosneft je postal največji proizvajalec nafte v Rusiji, potem ko je v začetku stoletja nezakonito zasegel premoženje Putinovega nasprotnika Mihaila Hodorkovskega in njegovega podjetja Jukos. Moč podjetja se je še okrepila leta 2014, ko je Rosneft prevzel rusko naftno družbo TNK-BP.

Sečin je že od 90. let preteklega stoletja Putinova desna roka. Fotografija Putina in Sečina je iz leta 2010, ko je bil Putin ruski premier, Sečin pa vodja njegovega kabineta. Foto: Guliverimage

Rosneft vodi 65-letni Igor Sečin, dolgoletni zaveznik Vladimirja Putina. Sečin, ki so mu nekateri nadeli vzdevek Darth Vader, velja za drugega najmočnejšega človeka v Rusiji, je pred leti pisal britanski Guardian. Tako kot Putin prihaja Sečin iz vrst nekdanjih agentov sovjetske tajne službe KGB. Sečin velja za vodjo t. i. silovikov (nekdanjih agentov KGB, ki so postali pomemben del ruske oblasti in gospodarstva).

Skupni vzpon Putina in Sečina na oblast

S Putinom Sečina povezuje tudi to, da oba prihajata iz Sankt Peterburga (mesto se je v času njunega rojstva imenovalo Leningrad). Že ko je bil Putin del mestne uprave v Sankt Peterburgu, je bil Sečin vodja njegovega kabineta. Prav tako je bil vodja Putinovega kabineta, ko je ta postal predsednik Rusije. Med letoma 2008 in 2012, ko je bil Putin ruski premier, je bil Sečin njegov namestnik.

Sečin, ki ga je na čelo Rosnefta leta 2004 postavil Putin, je na seznamu britanskih sankcij že od začetka leta 2022. Sankcije proti njemu so uvedle tudi EU, ZDA in številne druge države.