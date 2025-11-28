Nacionalni protikorupcijski urad (Nabu) je danes sporočil, da skupaj s specializiranim protikorupcijskim tožilstvom (Sap) izvaja preiskave v povezavi z vodjo kabineta ukrajinskega predsednika Andrijem Jermakom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodatnih podrobnosti še ni podal. Jermak je medtem potrdil, da preiskave potekajo na njegovem domu.

Jermak je na družbenih omrežjih potrdil, da Nabu in Sap izvajata preiskave na njegovem domu in da z njimi v celoti sodeluje, poroča britanski BBC. "Preiskovalci nimajo nobenih ovir. Imajo neomejen dostop do stanovanja, moji odvetniki pa so prisotni na kraju samem in sodelujejo s policisti," je dodal.

Protikorupcijska preiskava pretresa energetski sektor

Zelenski je Jermaku pred kratkim dal nalogo vodenja pogajanj z ameriško delegacijo o prenovi načrta ZDA za končanje vojne v Ukrajini. Foto: Reuters Andrij Jermak velja za ključnega zaveznika ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta mu je pred kratkim dal tudi nalogo vodenja pogajanj z ameriško delegacijo o prenovi načrta ZDA za končanje vojne v Ukrajini.

V Ukrajini so sicer pogosti finančni in korupcijski škandali. Kljub krepitvi protikorupcijskih organov, ustanovljenih od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je Ukrajina po navedbah organizacije Transparency International država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi. Zadnji korupcijski škandal je Ukrajino zajel pred dvema tednoma, ko so protikorupcijski organi sprožili preiskave proti več ljudem zaradi suma sodelovanja v sto milijonov dolarjev težki korupcijski aferi s podkupninami v energetskem sektorju.

Ukrajinsko notranje ministrstvo je v odzivu razpisalo tiralico za dolgoletnim partnerjem Zelenskega Timurjem Mindičem in finančnikom Oleksandrom Cukermanom. V tiralici je navedeno, da sta oba pobegnila v tujino. Zaradi afere sta tudi odstopila pravosodni minister German Galuščenko in ministrica za energijo Svitlana Grinčuk.