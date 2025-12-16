Poročila o stanju na fronti v Ukrajini: je vse ponarejeno?

Sporna sprememba zemljevida fronte v Ukrajini je očitno vplivala na večmilijonsko stavo na potek vojne v vzhodni Ukrajini. V središču afere je priznani washingtonski Inštitut za vojne študije (ISW), zaradi česar so se pojavila vprašanja glede njegove verodostojnosti.

Mediji, strokovnjaki in celo vlade se zanašajo na zemljevide in analize vojne v Ukrajini, ki jih pripravlja ISW. Toda zdaj se inštitut sooča z resnim problemom verodostojnosti, piše švicarski medij Watson.

Stave na padec Mirnograda

Afera se je začela 15. novembra. Tistega dne so uporabniki spletne stavne platforme Polymarket stavili velike zneske, da bodo ruske čete do večera zavzele vzhodno ukrajinsko mesto Mirnograd. Vrednotenje takšnih stav med drugim temelji na dnevnih frontnih zemljevidih, ki jih objavlja ISW.

Malo pred koncem stav je bila strateško pomembna točka v Mirnogradu na zemljevidu ISW nenadoma označena kot ozemlje pod ruskim nadzorom, čeprav za to ni bilo zanesljivih dokazov. Polymarket je to interpretiral kot rusko ozemeljsko pridobitev in izplačal stave, kar je nekaterim uporabnikom prineslo izjemne dobičke. Stavljenih naj bi bilo skupno 1,3 milijona evrov.

Zemljevid naslednje jutro izgine

Naslednje jutro je sprememba na zemljevidu ISW izginila. Dva dni pozneje je ISW izjavil, da je bila sprememba nepooblaščena in da je bila opravljena brez odobritve. Kmalu potem je ime zaposlenega v ISW, ki se ukvarja z geopodatki, izginilo s spletne strani.

Številni analitiki, mediji in politiki se zanašajo na zemljevide, ki jih objavlja ISW:

Ukrainian forces continue counterattacking in the Kupyansk direction as Russian ultranationalist milbloggers acknowledge the severity of the situation for Russian forces. ⬇️



- Ukrainian Joint Forces Group Spokesperson Colonel Viktor Trehubov reported on December 15 that… https://t.co/wMuT69k9lB pic.twitter.com/cKjf6iyKUA — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 16, 2025

O zadevi je najprej poročal ameriški tehnološki medij 404 Media. Zgodbo je nadaljeval spletni medij Responsible Statecraft. Ta pripada Quincyjevem inštitutu za odgovorno državništvo, ki je washingtonski možganski trust za zunanjo politiko.

ISW: Nepooblaščena sprememba zemljevida

ISW je nato 17. novembra sporočil, da je bila v noči na 16. november narejena nepooblaščena in neodobrena sprememba njegovega interaktivnega zemljevida Ukrajine, ki je bila odstranjena pred začetkom rednega delovanja. Sprememba ni vplivala na uradne zemljevide ali analize stanja ISW.

V odgovoru na poizvedbo CH Media, katerega del je tudi Watson, je ISW izdal le splošno izjavo, da je zavezan zagotavljanju zanesljivih in objektivnih ocen konfliktov, ki predstavljajo grožnjo ZDA ter njihovim zaveznikom in partnerjem, da bi oblikovalce politik, novinarje, humanitarne organizacije in javnost obvestil o uničujočih vojnah.

ISW molči o osebi, ki je spremenila zemljevid

ISW je še odgovoril, da je seznanjen, da nekatere organizacije in posamezniki promovirajo stave na potek vojne v Ukrajini in da se za te stave uporabljajo zemljevidi ISW. Inštitut tudi trdi, da ne odobrava takšnih dejavnosti in da odločno nasprotuje uporabi svojih zemljevidov za te namene.

Kdo je spremenil zemljevid, na podlagi katerega so bile izplačane stave:

👀 An analyst at the American Institute for the Study of War (ISW) updated the map of hostilities in Ukraine, enabling users of a betting platform to receive money for a forecast on Myrnohrad in the Donetsk region.https://t.co/uVV0dnCikN pic.twitter.com/DBxg0k0lBg — Militarnyi (@militarnyi) December 16, 2025

ISW pa ni odgovoril na vprašanja o analitiku, ki je spremenil zemljevide, in o morebitni neustrezni preiskavi zadeve.

Graje na račun ISW

Primer je osupnil varnostne strokovnjake. Michael Kofman, eden najbolj priznanih vojaških strokovnjakov, je na omrežju X zapisal, da upa, da bo ISW pojasnil obtožbe.

Ulrich Kühn z Inštituta za mirovne raziskave in varnostno politiko Univerze v Hamburgu ostro kritizira ISW. V intervjuju za CH Media pravi: "Kako je mogoče, da ISW očitno zaposluje ljudi, kot je ta analitik, ki si očitno polni lastne žepe?"

Nemec ogorčen, da se lahko stavi na bitke v Ukrajini

Kühn pravi tudi, da je način, kako je bil primer obravnavan, škandalozen. Namesto temeljite preiskave je ISW očitno poskušal zadevo pomesti pod preprogo in se je javno odzval šele po poročanju posameznih medijev.

Ogorčen je tudi nad tem, da lahko navadni državljani stavijo na posamezne bitke v vojni v Ukrajini. Pred približno dvema tednoma je drug primer, povezan z vojnimi zemljevidi iz Ukrajine, povzročil razburjenje. Ukrajinski projekt Deep State Map je ameriško stavno družbo obtožil nezakonite zlorabe svojih zemljevidov za stavne namene.

"Ljudje stavijo na bedo in nasilje vojne. To ne odpira samo vrata morebitni manipulaciji, ampak je tudi perverzno," je še povedal nemški varnostni strokovnjak.