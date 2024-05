Žene in matere ruskih vojakov iz ruskega polka številka 1.009, ki je dobesedno izginil, obupano iščejo svoje može in sinove. S pismom so se za pomoč in pojasnila obrnile na regionalno oblast v severozahodni ruski regiji Pskov.

Žene in matere vojakov so v pismu zapisale, da je 9. maja letos polk prejel ukaz za premik v ukrajinsko regijo Harkov. Njihov cilj je bil mesto Vovčansk, piše nemški medij t-online. Ta povzema spletno stran nekega ruskega medija iz Pskova.

Bili so brez vode, hrane in zdravstvene oskrbe

"V tem kraju (Vovčansku, op. p.) so se naši možje borili pet dni, spali so uro in pol na dan, ni bilo hrane in pijače. Možje iz 1.009. polka so bili psihično in telesno izčrpani," so ženske zapisale v odprtem pismu.

Kot piše v pismu, je prišlo tudi do pomanjkljivosti v zdravstveni oskrbi. Vojaka s hudim pretresom možganov, ki je izgubil zavest, so iz bitke potegnili tovariši. Vendar nato ni bil deležen ustrezne zdravstvene oskrbe. "Kako naj naši možje branijo Rusijo, če ne dobijo okrepitev, počitka, hrane, vode in zdravstvene oskrbe?" sprašujejo žene in matere.

Vojakom, ki so se umaknili, poveljniki očitajo izdajo domovine

Polk ni prejel nobenih okrepitev, zaradi česar so bile izgube ogromne, piše v pismu. Žena enega od vojakov na fronti je prejela sporočilo, da so se bili prisiljeni umakniti – tudi zato, ker jim je skoraj zmanjkalo streliva. Obkolili so jih sovražniki, zaradi česar so poskušali rešiti lastna življenja in življenja svojih tovarišev.

"Poveljniki so jim grozili, da jih bodo obtožili izdaje domovine," trdijo žene in matere. Svojci se tega očitka branijo: njihovi možje in sinovi niso pobegnili, ampak so se umaknili, da bi obvarovali svoja življenja. Vojake so nato premestili v 82. polk in jim povedali, da bodo služili kot topovska hrana. Od takrat njihovi svojci niso več slišali zanje.

Na ruskem družbenem omrežju VK sorodniki zdaj delijo fotografije vojakov iz polka in sprašujejo, ali kdo ve, kje so, še piše t-online.