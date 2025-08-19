V požaru pivnice nastala zelo velika materialna škoda: "Z žalostjo vam sporočamo, da ..."

V požaru, ki je v ponedeljek dopoldne zajel prostore pivnice in pivovarne v Radljah ob Dravi in ki ga je gasilo več kot 60 gasilcev, je po navedbah Policijske uprave Celje nastala zelo velika materialna škoda. Policija danes nadaljuje ogled kraja in ugotavljanje vzroka požara.

"Z žalostjo vam sporočamo, da je požar uničil del naše pivnice. Time Brewery je zato do nadaljnjega zaprt," je na družbenem omrežju Facebook v ponedeljek zapisala ekipa pivnice Time Brewery.

Ob tem se je zahvalila gasilcem iz prostovoljnih gasilskih društev Radlje ob Dravi, Ožbalt, Muta, Podvelka, Brezno, Vuhred in Vuzenica ter Koroškemu gasilskemu zavodu. "Brez vaše požrtvovalnosti bi bila škoda še večja," so dodali v pivnici.