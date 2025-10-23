Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Zlato kolo

Tadej Pogačar glavni kandidat za obe prestižni kolesarski nagradi

T - Tadej Pogačar | Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je pričakovano med nominiranci za zlato kolo. | Foto Guliverimage

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je pričakovano med nominiranci za zlato kolo.

Foto: Guliverimage

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je pričakovano med nominiranci za zlato kolo oziroma najboljšega kolesarja na svetu. Sedemindvajsetletnik je po novi izjemni sezoni edini kandidat za zmago, pričakovano pa je nominiran tudi za najboljšega kolesarja na enodnevnih klasikah. Podelitev nagrad bo 5. decembra v Parizu.

Pogačar je to sezono četrtič osvojil Dirko po Franciji, obenem pa slavil še na treh od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasikah na svetu. Drugič zapovrstjo je postal tudi svetovni prvak in temu dodal še prvo evropsko krono. Skupaj je v 50 tekmovalnih dneh zbral 20 zmag ter prepričljivo vodi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.

Slovenski as je že lani osvojil zlato kolo, ki ga pod okriljem časnika L'Equipe od leta 1992 podeljuje revija Velo Magazine. Najboljši je bil tudi v sezoni 2021. Od Slovencev je nagrado leta 2020 prejel tudi Primož Roglič, ki pa po slabši sezoni ni med nominiranci.

Tudi Mathieu van der Poel je med kandidati. | Foto: Reuters Tudi Mathieu van der Poel je med kandidati. Foto: Reuters Kdo so še kandidati?

Ob Pogačarju so kandidati za zlato kolo še Nizozemec Mathieu van der Poel, Belgijca Tim Merlier ter Remco Evenepoel, Danca Jonas Vingegaard in Mads Pedersen, Mehičan Isaac del Toro, Britanec Simon Yates, Portugalec Joao Almeida in Irec Ben Healy.

Največkrat doslej, in sicer štirikrat, je zlato kolo prejel Španec Alberto Contador (2007, 2008, 2009, 2014), trikrat pa je bil najboljši Britanec Chris Froome (2013, 2015, 2017).

Za nagrado Eddyja Merckxa oziroma najboljšega kolesarja na klasikah pa so poleg Pogačarja nominirani še van der Poel, Pedersen, Evenepoel in Belgijec Wout Van Aert.

V ženski konkurenci je boj bolj odprt

V ženski konkurenci je boj za zlato kolo precej bolj odprt. Med kandidatkami za nagrado, ki jo podeljujejo od leta 2022, so Nizozemke Demi Vollering, Puck Pieterse, Marianne Vos, Lorena Wiebes in Mischa Bredewold, Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, Italijanka Elisa Longo Borghini, Švicarka Marlen Reusser ter Kim Le Court z Mavricija.

Lanske zmagovalke Belgijke Lotte Kopecky po slabši sezoni ni med nominirankami, nagrada pa je leta 2022 pripadla zdaj že upokojeni Nizozemki Annemiek van Vleuten ter leta 2023 Vollering.

