Pogačar sezono 2025 na lestvici Ucija končal daleč pred vsemi

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je sezono 2025 končal na vrhu razpredelnice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Sedemindvajsetletnik je imel po sijajnem tekmovalnem obdobju, v katerem je zabeležil 20 zmag, skoraj dvakrat toliko točk kot njegov najbližji zasledovalec, Danec Jonas Vingegaard.

Tadej Pogačar je tako kot zadnja leta na cestah kraljeval od februarja do oktobra, v vsega 50 tekmovalnih dneh pa zabeležil 20 zmag. Četrtič je dobil dirko po Franciji, drugič je postal svetovni prvak, ob svojem imenu pa ima med drugim letos še tri spomenike oziroma največje enodnevne klasike na svetu. Slavil je po Flandriji, na Liege - Bastogne - Liegeu in za konec sezone še po Lombardiji.

Skupni zbir točk po novi izjemni sezoni znaša 11.680 točk, Jonas Vingegaard na drugem mestu je kot drugi na Touru in zmagovalec španske Vuelte zbral 5944,14 točke. Na tretjem mestu je po prav tako odlični sezoni končal Pogačarjev ekipni kolega Mehičan Isaac del Toro s 5514 točkami.

Pogačar že peto sezono zapored najboljši na svetu

Pogačar je peto sezono zapovrstjo najboljši kolesar na svetu, niz je začel leta 2021. Od konca septembra 2021 ga nihče več ni zrinil z vrha lestvice Ucija, kar pomeni, da je na vrhu že 213 tednov v nizu, skupno pa v karieri že 223. S tem je nesporni rekorder, odkar so leta 2016 pri Uciju uvedli enotno lestvico.

Od Slovencev je drugi najboljši na lestvici Primož Roglič, ki je sezono končal kot 32., začel pa jo je na osmem mestu. To sezono je dobil dirko po Kataloniji, sicer pa je imel obilico smole predvsem na Giru, ki ga je predčasno sklenil po številnih padcih. Dirko po Franciji je nato ob okrnjenih pripravah z osmim mestom končal prvič po letu 2020. Petintridesetletnik je ob koncu sezone potrdil, da bo tudi prihodnje leto še tekmoval v svetovni seriji.

Od preostalih Slovencev so v točkovni zbir države prispevali še Matej Mohorič (199. mesto), Jakob Omrzel (251.), Matevž Govekar (421.), Tilen Finkšt (507.), Jaka Marolt (554.) in Žak Eržen (731.).

Slovenija je v seštevku držav na tretjem mestu s 14.958 točkami. Pred njo sta le vodilna Belgija (17986,29) in Danska (17.191,16).

V seštevku ekip svetovne serije je daleč pred vsemi končalo moštvo emiratov, v katerem si kruh od Slovencev poleg Pogačarja služi še Domen Novak. Emirati so zbrali 40.637,6 točke, drugouvrščena Visma-Lease a Bike pa 22.886,7. Emirati so v sezoni 2025 podrli rekord po številu zmag s 95. Prejšnjo najboljšo znamko je držala ekipa Columbia-HTC iz leta 2009 s 85.

Factor Racing najboljša slovenska ekipa

Najboljša slovenska ekipa na lestvici je Factor Racing na 76. mestu oziroma na 41. med celinskimi ekipami. Ekipi Pogi Team Gusto Ljubljana in novomeška Adria Mobil, ki se je po sezoni poslovila od nosilnega sponzorja, sta sezono končali na 119. oziroma 121. mestu.

Na ženski lestvici je na vrhu končala Nizozemka Demi Vollering (FDJ-Suez). Zbrala je 4642,57 točke, oziroma slabih 300 več od rojakinje Lorene Wiebes (SD Worx-Protime). Slednja je kot najboljša sprinterka v karavani v sezoni zbrala največ zmag, in sicer 25. Tretje mesto je zasedla svetovna in evropska prvakinja v vožnji na čas, Švicarka Marlen Reusser (Movistar).

Urška Žigart po prelomni sezono 40. na lestvici

Od Slovenk je najvišje Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) na 40. mestu s 1017 točkami. Za 28-letnico je prelomna sezona, v kateri je po menjavi ekipe v svetovni seriji dosegla nekaj novih mejnikov. Izstopajo predvsem drugo mesto z dirke po Romandiji, peto mesto po Švici in deveto z dirke po Italiji.

Več kot 100 točk sta od Slovenk zbrali le še Eugenia Bujak (140.), ki se je poslovila od poklicnega kolesarstva, in Nika Bobnar na 308. mestu.

V seštevku držav je daleč pred vsemi Nizozemska, druga je Italija, tretja pa Švica. Slovenija je s 1554 točkami na 19. mestu.

Sezona 2026 se bo v svetovni seriji začela v Avstraliji. Ženske bodo tam tekmovale od 17. januarja, moški pa bodo dirko začeli tri dni pozneje.