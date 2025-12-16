Kako je biti Danec v kolesarski ekipi, katere glavni tekmec na dirki vseh dirk, slovitem francoskem Touru, je prav tako Danec Jonas Vingegaard? Pogovarjali smo se z danskim kolesarjem Mikkelom Bjergom, ki je s svojim občutkom in znanjem v kronometru predstavljal pomemben del prve zmage Tadeja Pogačarja na Touru, v ekipi UAE Emirates pa skrbi še za nekaj zelo pomembnega – dobro vzdušje v moštvu.

27-letni Mikkel Bjerg je eden pomembnejših členov sodobnega profesionalnega kolesarstva, čeprav njegovo delo pogosto poteka stran od žarometov. Danec, ki je kot edini kolesar v zgodovini trikrat zapored postal svetovni prvak v vožnji na čas v kategoriji do 23 let (2017 v Bergnu, 2018 v Innsbrucku in 2019 v Yorkshiru), je od 2020 nepogrešljiv del ekipe UAE Team Emirates, v kateri ima ključno vlogo pri največjih uspehih moštva, vključno s skupnimi zmagami na Dirki po Franciji v letih 2020, 2021 in 2024. Kot specialist za vožnjo na čas ter močan motor na ravninskih in razgibanih etapah je eden najzanesljivejših pomočnikov Tadeja Pogačarja. Njegovo delo pogosto vključuje nadzor nad ubežniki, narekovanje tempa v odločilnih delih dirke, skrb za pravilno pozicioniranje kapetana in sodelovanje pri taktični pripravi kronometrov.

Bjerg in George Poole, eden od tiskovnih predstavnikov ekipe UAE Emirates, med pogovorom za Sportal Foto: Alenka Teran Košir

Poleg kolesarske kakovosti je Bjerg znan po pozitivni energiji in pomembnem prispevku k dobremu vzdušju v ekipi. Na medijskem dnevu ekipe Emiratov v Benidormu v Španiji si je vzel tudi čas za bralce Sportala. Čeprav ta dan ni bilo predvideno, da bo na voljo za pogovore, se je vseeno prijazno odzval na naše povabilo. K intervjuju je sedel spočit in dobro razpoložen. "Ravno sem se dobro naspal in sem povsem sproščen. Petindvajset minut spanca je ravno dovolj," je sproščeno sedel pred naš diktafon.

Bjerg z rojakom Jonasom Vingegaardom Foto: Guliverimage

Prihajate iz Danske, kolesarske dežele, od koder je tudi Jonas Vingegaard, glavni tekmec Pogačarja na Touru v zadnjih letih. Kakšen odnos imajo vaši rojaki do Pogačarja?

Mislim, da precej dober. Na Danskem sicer ne živim že deset let, z ženo prebivava v Andori, ampak Danci, s katerimi sem v stiku in ki me obkrožajo, so veliki oboževalci Jonasa, a hkrati kot pravi ljubitelji kolesarstva obožujejo tudi Tadeja.

Zakaj? Ker naredi precej več kot le to, da je zelo zahteven tekmec na Touru – je tudi velik izzivalec Madsa Pedersena (prav tako Danca, op. a.) na klasikah. Menim, da vsak, ki vsaj malo razume kolesarstvo, ve, kako zahtevno je biti uspešen na dveh tako zelo različnih terenih. Prav zato so nad Tadejem iskreno navdušeni.

Kako pomembno je kolesarstvo na Danskem? Na vrhu piramide je zagotovo nogomet.

Res je, sledi rokomet, upam, da je nato že na vrsti kolesarstvo. Morda se kdo s tem ne bi strinjal, a zagotovo je med petimi najbolj spremljanimi športi na Danskem. Vsaj v obdobju, ko so na sporedu Giro, Tour in Vuelta. Ko se poleti vrnem domov, se mi zdi, da se vse vrti skoraj izključno okoli kolesarstva.

Mislim, da se je podobno kot v Sloveniji v zadnjih letih ogromno ljudi začelo ukvarjati s kolesarstvom. Namesto da bi se odpravili na tek, raje sedejo na kolo. Tega je vse več.

Leta 2023 je na dirki Kriterij po Dofineji z zmago v 4. etapi (kronometer) prevzel rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage

Kako razmišljate o svoji kolesarski prihodnosti? Imate še vedno ambicije dirkati za svoj rezultat? Imate še vedno cilje v mislih?

Razmišljam o tem, je pa res, da je težko kombinirati. Veliko delam za druge, kar mi je lepo in mi ni težko, bi pa rad, ko se ponudi priložnost, to tudi izkoristil. Mislim, da so klasike zelo dober teren za kaj takega. Dobro se mi zdi, da se dirk včasih lotimo z več kapetani, z več orožji in z več scenariji v mislih.

Ko sem se pred časom pogovarjala z vašim nekdanjim moštvenim kolegom Georgeem Bennettom …

(Smeh, op. a.) Vem, kaj me boste vprašali.

Ko sem ga vprašala, kdo v ekipi UAE Emirates skrbi za zabavo in dobro vzdušje, je odgovoril, da ste to vi. To še vedno velja?

Najprej bi rad povedal, da imam Georgea zelo rad in da je bila njegova prisotnost v naši ekipi nekaj najboljšega. Vzdušje je še vedno odlično, je pa zdaj nekoliko drugače. Tadej je še vedno največja zvezda naše ekipe, tik pod njim pa je še nekaj vrhunskih kolesarjev, kar ustvarja nekoliko drugačno okolje. Pogosto imamo več taktik na dirki, kar je lahko velik izziv, a mislim, da prav to ustvarja edinstveno vzdušje. To, da lahko toliko različnih kolesarjev zmaguje na dirkah. Skoraj sto zmag v eni sezoni je naravnost noro.

Kako v ekipi s toliko kakovosti in talenta človek najde svoje mesto? Je kdaj zaradi tega težko, še posebej zato, ker ste Danec, na Touru pa se vse vrti okoli danskega nasprotnika (Vingegaarda, op. a.)?

Zame je pravzaprav precej preprosto. Edini trenutek, ko mi je bilo res težko, je bil leta 2022, ko je Jonas prvič zmagal na Dirki po Franciji. Takrat smo bili vsi danski kolesarji, ki smo nastopali na tistem Touru, povabljeni na sprejem h kralju na dvor.

Ne bi sicer rekel, da sem se počutil nesprejetega, saj sem bil tudi sam povabljen, vendar sem imel občutek, kot da tja ne spadam, kot da to ni moja skupina ljudi. Na Touru sem bil s Tadejem, ne Jonasom in takrat nam ni uspelo zmagati. Seveda sem bil razočaran, po drugi strani pa bi si želel biti del Jonasovega praznovanja.

Mislim, da se moraš včasih preprosto odločiti, v kateri ekipi si. Jaz sem bil že od začetka 'Team Tadej' in tako bo verjetno tudi ostalo.

'Team Tadej' je bil dolga leta tudi Allan Peiper, ki bo v prihodnji sezoni kot svetovalec deloval v ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe. Ta bo s prihodom Remca Evenepoela ter razvojem Floriana Lipowitza, Giulia Pellizzarija in Lorenza Finna vse močnejša. Kaj po vašem mnenju Peiper prinaša v ekipo? Pri Emiratih je bil tudi močan očetovski lik.

Res je. Ne vem sicer, kakšno vlogo bo imel v BORI, a pri nas je ustvaril zelo prijetno, domače okolje. Tudi zame je bil izjemno pomemben za moj razvoj.

Ne vem natančno, kaj je videl v meni, vem pa, da me je pripravil na to, da sem lahko Tadeju kar najbolje pomagal. Leta 2020, ko je Tadej prvič zmagal na Touru, sem mu pomagal pri pripravi na kronometer. Če sem takrat odigral vsaj majhno vlogo pri zmagi, sem hvaležen, da je to prepoznal. Prepričan sem, da bo v novi ekipi našel podobne mlade kolesarje z velikim potencialom za prihodnost – morda bo ena njegovih nalog tudi ta, da najde nekoga, ki bo Remcu pomagal tako, kot sem jaz nekoč pomagal Tadeju.

Bjerg je trikratni svetovni prvak v kronometru v kategoriji mlajših mladincev (U23). Foto: AP / Guliverimage

Nova kolesarska sezona se začenja že prihodnji mesec. Kje jo boste začeli?

Začnem v Avstraliji, na dirki Down Under, sledi Dirka po Združenih arabskih emiratih, potem klasike in zatem premor. O nadaljevanju sezone se bomo odločali pozneje.

Se strinjate, da je dirka drugačna, kadar je na njej tudi Pogačar? Je za vas takrat lažje, manj stresno?

Da, manj stresno. Moja vloga je vnaprej jasno določena: narediti dirko čim težjo in poskrbeti, da ubežniki ne ustvarijo prevelike prednosti. Zame je tako lažje, ker vem, kaj moram storiti. Če imam dobre noge, je moje delo precej preprosto – poskrbeti, da je dirka zahtevna in da se ne zgodi nič nepričakovanega.

V mlajših kategorijah ste bili izjemno močni v kronometru, ste trikratni svetovni prvak v kategoriji do 23 let. Imate še vedno ambicije prodreti na vrh v tej disciplini? Priprava je zelo specifična.

Da, še vedno si želim nekaj doseči v tej smeri in se dolgoročno bolj osredotočiti na vožnjo na čas. Zdaj na primer vem, da me na začetku sezone čaka UAE Tour, ki ima običajno tudi kronometrsko etapo. To imam nekje v mislih, seveda pa potrebujem čas za ustrezno pripravo. Opraviti moram vsa testiranja in na kronometrskem kolesu preživeti dovolj časa, da bom, ko bo to potrebno, v najboljši formi. Ko sem lani izvedel, da ne bom nastopil na svetovnem in evropskem prvenstvu, ker nisem bil izbran, ni imelo smisla, da bi se posebej pripravljal na kronometer. Raje sem se osredotočil na dirke, ki sem jih imel na programu.

Na dirki Po Sloveniji 2022, na kateri je v skupnem seštevku zmagal Pogačar. Foto: Sportida

Remco Evenepoel je nesporni vladar v tej disciplini – olimpijski in trikratni svetovni prvak v kronometru. Je v vožnji na čas sploh še premagljiv?

Res je noro gledati, kako superioren je Remco. Lahko le snamem klobuk pred njim in mu čestitam. Našel je nekaj, v čemer je izjemen, in ne vidim prav veliko ljudi, ki bi mu lahko resno konkurirali.

Kaj poleg kolesarjenja še radi počnete?

Veliko časa preživim z ženo, ki je prav tako kolesarka. Skupaj sva veliko na kolesu ter se pogosto pogovarjava o kolesarstvu in dirkah. Ne bi rekel, da sva v povsem enakem položaju, a oba sva v obdobju kariere, ki ga želiva kar najbolje izkoristiti. Upam, da nama bo to tudi uspelo.

