Tadej Pogačar je na dobro obiskani novinarski konferenci v Benidormu, New Yorku Sredozemlja, kot se ga je zaradi visokih stolpnic oprijel vzdevek, predstavil načrte za sezono 2026. Prvič bo nastopil na Dirki po Romandiji, na Dirko po Franciji pa se bo pripravljal na Dirki po Švici, ki bo potekala v istem terminu kot dirka Po Sloveniji (17.–21. junij). V program se vračajo tudi spomeniki Milano–Sanremo, Dirka po Flandriji, Pariz–Roubaix in Liège–Bastogne–Liège.

Tadej Pogačar je najprej skoraj pol ure odgovarjal na vprašanja tujih novinarjev, nato pa so tiskovni predstavniki ekipe UAE Emirates pet minut odmerili tudi slovenskim medijem, med katerimi je tudi Sportal.

Slovenski as je odkrito priznal, da bi – če bi moral izbirati – raje izbral zmago na znameniti tlakovani klasiki Pariz–Roubaix kot pa peto skupno zmago na Dirki po Franciji, s katero bi se izenačil z velikani svetovnega kolesarstva Jacquesom Anquetilom, Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom in Miguelom Indurainom.

"Na Touru sem zmagal že štirikrat, razlika med 0 in 1 pa je večja kot med 4 in 5," je pojasnil prvi zvezdnik svetovnega kolesarstva, ki je očitno močno predan želji po zmagi na Roubaixu.

Prav od tam je pripotoval na ekipne priprave v Benidorm na vzhodni obali Španije. Z moštvenimi kolegi, specialisti za klasike, je na najzahtevnejših tlakovanih odsekih testiral opremo, kar bo pomembna informacija tudi za njegovega mehanika Boštjana Kavčnika, ki mu bo tudi v prihodnji sezoni pripravljal kolo.

"Prva dva dneva smo preživeli v Belgiji, kjer smo testirali tlakovce, noge in opremo. Imeli smo se super in treniramo na polno," je povedal Pogačar. "Roubaix je dirka, ki mi je zlezla pod kožo, ni pa to obsesija, kot pravijo nekateri. To je še ena dirka, ki mi ustreza in na kateri si želim zmage. Gre za nov izziv."

Na sezono, ki jo bo začel 7. marca 2026 na priljubljeni italijanski makadamski klasiki Strade Bianche v slikoviti Toskani, se bo pripravljal tudi na pripravljalnem taboru v Benidormu na vzhodni obali Španije, kjer se je zbralo okoli 100 članov ekipe, od profesionalnih kolesarjev, kolesarjev iz razvojne ekipe Gen Z in ženske ekipe. Na pripravah sta bila tudi kolesarja mladinske ekipe Pogi Team Vanja Kuntarič Žibert in državni prvak Luka Maksimović.

Tadej Pogačar je na novinarski konferenci v Benidormu v Španiji predstavil prvi del tekmovalega programa za sezono 2026. Sezono bo odprl 7. marca na italijanski dirki Strade BIanche. Foto: Profimedia

Priprave so mešanica trdega dela in sproščenega vzdušja. "Priprave so pri nas vedno zelo intenzivne – kar vprašajte Domna (Novaka, op. a.)," se je zasmejal prvi kolesar sveta. "Veliko je treningov, veliko sestankov, sponzorskih in medijskih obveznosti, zasedeni smo od 8. ure zjutraj do 21. ure. Gre na polno. Poskušamo izkoristiti lepo vreme, saj bo v prihodnjih tednih tu verjetno slabše. Smo super ekipa, vseh 30 kolesarjev je res odlična družba. Vedno se veselim priprav, saj srečaš ne le tiste, s katerimi dirkaš, ampak tudi ostale. Radi se družimo, treniramo – to sta res dva zelo dobra tedna z ekipo," je priprave pohvalil prvi zvezdnik ekipe iz Združenih arabskih emiratov.

Formo za Tour bo pilil na švicarskih cestah

Po dirki belih cest Strade Bianche bo Pogačar nastopil še na spomenikih Milano–Sanremo, Dirki po Flandriji, Pariz–Roubaixu in Liège–Bastogne–Liègu. Nekolik presenetljivo bo formo za Tour tlakoval na švicarskih cestah. Najprej bo konec aprila nastopil na Dirki po Romandiji (28. april do 3. maj 2026), kjer naj bi dirkal tudi Primož Roglič, v sredini junija pa še na Dirki po Švici (17. do 21. junij), ki bo v prihodnji sezoni potekala v petdnevnem formatu in ne več sedemdnevnem, kot doslej, ter ne na kriteriju po Dofineji.

"Švica je letos dolga samo pet dni, raven dirkanja pa je zelo visoka – enako velja za Romandijo, kjer je veliko kronometra. V Švici

Potrdil je tudi nastop na svetovnem prvenstvu v Montrealu v Kanadi ter na evropskem prvenstvu, ki ga bo gostila Slovenija, čeprav trasa še ni znana.

"Komaj čakam, da se z reprezentanco spet odpravimo na malo drugačno ekspedicijo in poskusimo ubraniti mavrično majico, nato pa še pred domačo publiko braniti naslov evropskega prvaka. To je za zdaj načrt in mislim, da se ne bo bistveno spreminjal. Veselim se vseh dirk – imam res dober koledar, predvsem pa zaradi odlične atmosfere v ekipi. Malo je zafrkancije, a ko se dirka, se dirka zares. Vsi damo vse od sebe za skupen cilj in zato je užitek biti na dirkah."

Tekmeci: Pogačar nima šibkosti ... Kaj o tem meni Pogačar?

Na vprašanje, ali se strinja z mnenjem rivalov, da nima šibkih točk, je bil kratek, a pomenljiv: "Vedno lahko pride slab dan."

Pogačar si božično-novoletne praznike želi preživeti z družino, a že zdaj ve, da ima konec meseca službene obveznosti v Združenih arabskih emiratih. "Načrtov še nimam povsem določenih, a upam, da bom konec leta doma."

Preberite še: