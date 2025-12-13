Zvezdnika iz filmske uspešnice Pulp Fiction našli mrtvega v njegovem stanovanju

Tuji mediji poročajo, da je v petek umrl igralec Peter Greene, ki je med drugim zaigral v kultnem filmu Quentina Tarantina Pulp Fiction in v uspešnici Maska. Star je bil 60 let, vzrok smrti pa še ni znan.

Peter Greene se je dalj časa boril z odvisnostjo od alkohola in drog. Leta 2007 so ga aretirali zaradi posedovanja kokaina.

V petek popoldan so igralca neodzivnega našli v njegovem stanovanju v New Yorku in ga razglasili za mrtvega. Novico o smrti je za The New York Post potrdil njegov dolgoletni menedžer Gregg Edwards.

Tarantino naj bi Edwardsa opazil leta 1993 v filmu Clean, Shaven in mu ponudil vlogo sadističnega posiljevalca in serijskega morilca v enem od najboljših filmov vseh časov, Pulp Fiction. Po tej vlogi so ga izbrali za igranje v akcijski komediji Maska, kjer se je izkazal ob Jimu Careyju. Leta 2001 je Greene zaigral ob Denzlu Washingtonu v uspešnici Training Day, v katerem se je prelevil v vlogo skorumpiranega policista z oddelka za narkotike, pa je poročal Delo. Nastopal je tudi v televizijskih serijah.