Avtor:
R. K.

Petek,
12. 12. 2025,
14.03

Osveženo pred

0 minut

Petek, 12. 12. 2025, 14.03

0 minut

Osumljenca za napad na Aleša Šutarja izpustili iz pripora

sodišče Novo mesto | Okrajno in okrožno sodišče v Novem mestu. | Foto STA

Okrajno in okrožno sodišče v Novem mestu.

Foto: STA

21-letnega osumljenca za smrtonosni napad na Novomeščana Aleša Šutarja so izpustili iz pripora, poroča 24ur.com. V priporu je bil od konca oktobra.

48-letni Aleš Šutar je 25. oktobra po udarcih pred lokalom Patriot v Novem mestu umrl v bolnišnici. Policija je zatem aretirala 21-letnega pripadnika romske skupnosti Sabrijana Jurkoviča. 27. oktobra so osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. 25. novembra so osumljencu pripor podaljšali.

Kmalu po aretaciji so se pojavili dvomi o njegovi krivdi. Med sodno preiskavo je najmanj pet prič, med njimi nekdanji varnostnik in dve srednješolki, zatrdilo, da je Šutarju udarec zadal S. Š., ki naj bi bil obrit in imel tetovažo, medtem ko je Jurkovič bradat in temnejše polti, je poročal Dnevnik. 

Odvetnik obdolženega se je skliceval na izjave prič, ki naj ne bi bile enotne glede tega, kdo je 48-letnemu Šutarju zadal smrtonosni udarec. Zahteval je, da se zapor zoper 21-letnika odpravi, saj ni bilo nobenih DNK dokazov, da je bila njegova stranka storilec, poroča 24ur.com.

Kmalu potem, ko je bil 21-letni Jurkovič izpuščen iz pripora, je objavil fotografijo, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih. 

Sabrijana Jurkoviča | Foto: Sabrijana Jurkoviča Foto: Sabrijana Jurkoviča

