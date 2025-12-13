Kdo je zatajil v primeru Aleša Šutarja: "Če ne bodo našli pravega, jih bomo kritizirali"

Po tem, ko je Okrožno sodišče v Novem mestu iz pripora izpustilo 21-letnika, ki ga je policija prijela zaradi suma, da je 25. oktobra pred klubom LokalPatriot usodno napadel 48-letnega Aleša Šutarja, se je za Televizijo Slovenija odzval strokovnjak za kazensko pravo, Miha Šepec. "Mogoče se je zgodila napaka, mogoče bodo odkriti dokazi, ki bodo dokazali, da je ta osumljenec dejansko storilec. Sam bi vseeno dal še nekaj časa organom pregona, da se izkažejo, če je zdaj prišlo do majhne napake ali pa mogoče malo večje napake," je komentiral sodno preiskavo tragičnega dogodka.

Miha Šepec, strokovnjak za kazensko pravo, je v Odmevih pojasnil, da je v verigi kazenskega pregona po smrti Novomeščana Aleša Šutarja, več ključnih akterjev: policija, ki na terenu zbira dokaze in poda ovadbo, državni tožilec, ki presodi, ali so izpolnjeni pogoji za pregon in pripor, ter preiskovalni sodnik, ki pripor odredi.

"Mogoče je, da policisti že v osnovi niso dovolj dobro preiskali zadeve. Edina pravna upravičljiva razlaga tega primera pa je, da so bile neke priče, ki so videle dogodek, na začetku tiho, si niso upale povedati resnice in so šele zdaj prišle na plan ter povedale, da je mogoče neki drugi osumljenec," je odgovoril na vprašanje, kdo je zatajil v tej verigi.

Če bi se izkazalo, da so v pripor poslali napačnega človeka, to pomeni, da je bila napaka storjena že v zgodnji fazi postopka.

Od oktobra zaslišali že 26 prič, bolj jasno ni še nič

Ob dejstvu, da se je dogodek zgodil konec oktobra, sredi decembra pa je bilo zaslišanih že 26 prič, je Šepec poudaril, da bi bilo pri tako javno izpostavljenem in množično obiskanem dogodku pričakovati hitrejšo in bolj zanesljivo razjasnitev dejanskega stanja. Preseneča ga tudi, da ni na voljo nobenih video- ali drugih posnetkov, ki bi lahko pomagali razjasniti nasprotujoča si pričanja.

"Malo dvomim, da bi prišlo do takih navzkrižnih pričanj. Sam bi pričakoval, da v tako pomembni medijsko odmevni zadevi res opravijo kakovostno delo že v osnovi," je dejal.

V nadaljevanju postopka ima ključno vlogo državni tožilec, ki se bo odločil, ali bo vodil sodno preiskavo ali vložil obtožnico. Za to bo potreboval trdne in prepričljive dokaze, s katerimi bo mogoče krivdo dokazati tudi na glavni obravnavi.

Zaradi neupravičenega pripora lahko zahteva odškodnino

Če bo izpuščeni pripornik na koncu oproščen oziroma zoper njega ne bo vložena obtožnica, ima pravico zahtevati odškodnino zaradi neupravičenega pripora. Šepec je ob tem še opozoril, da je zadeva še vedno odprta in bodo organi pregona morali pokazati, ali gre za manjšo napako ali za resen sistemski spodrsljaj. "Mogoče se je zgodila napaka, mogoče bodo odkriti dokazi, ki bodo dokazali, da je ta osumljenec dejansko storilec."

Če pravega storilca ne bodo odkrili, pa bodo po njegovem mnenju potrebne resne kritike in tudi konkretni ukrepi za izboljšanje delovanja sistema.

"Sam bi vseeno dal še nekaj časa organom pregona, da se izkažejo, če je zdaj prišlo do majhne napake ali pa mogoče malo večje napake. Resno jih bomo kritizirali, če na koncu res ne bodo odkrili pravega storilca," je sklenil Šepec.