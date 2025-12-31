Glasbena skupina Dan D bo nocoj, na silvestrovo, v Novem mestu nastopila na svojem zadnjem koncertu. Zasedba, ki je močno zaznamovala slovensko glasbeno sceno, bo izvedla tako svoje uspešnice, med katerimi so Čas, Voda in Pozitivne misli, kot tudi skladbe z novega albuma Rabim človeka z 11 skladbami, med katerimi je tudi Kje si ti?. Svoj zadnji album Rabim človeka, ki je izšel v torek, so se odločili poslušalcem podariti.

Na svoj album Knjiga pohval in pritožb, ki je izšel leta 2019, je skupina uvrstila skladbo Morilec z besedilom, v katerem so potihoma že napovedali svoj konec. Konec delovanja skupine naj bi bil maja istega leta na koncertu v Križankah, a se je zasedba pod vtisom čustev odločila, da ga začasno odloži, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nastopili bodo v domačem Novem mestu

Začasnost se je zavlekla za nekaj let, pogledi na prihodnost skupnega ustvarjanja pa so se vse bolj razhajali. Po njihovih navedbah gre za običajen del življenja v tesno povezanih družinah, kar so Dan D vedno bili. Zasedba, ki jo sestavljajo Tomislav Jovanović - Tokac, Boštjan Grubar, Dušan Obradinović - Obra, Marko Turk - Tučo in Nikola Sekulović, bodo na svojem zadnjem koncertu nastopili na Glavnem trgu v domačem Novem mestu, kjer se je njihova zgodba začela.

Njihov zadnji album izšel v torek

Za videoposnetke skladb zadnjega albuma, ki ga poleg omenjene dopolnjujejo tudi skladbe Magija, Tu srček igra, Od tu naprej, Tečem celo noč in Rabim človeka ter je v digitalnem formatu na voljo na več glasbenih platformah za pretakanje glasbe, so sodelovali s priznanimi slovenskimi ilustratorji. Med njimi so Gorazd Vahen, Maja P. Kastelic, Maja Poljanc, Marta Bartolj, Nejc Smodiš in Peter Škerl, enega od videoposnetkov pa je posnel tudi pevec skupine Tokac. Album Rabim človeka je izšel v torek.

"Kako lepo je slišati svoj komad na radiu in vedeti, da nekomu nekaj pomeni"

"Preden se jutri poslovimo na našem silvestrskem koncertu v Visit Novo mesto, bi se vam radi zahvalili za vse, kar smo skupaj doživeli v teh 30 letih. Ne morete si misliti, kakšen občutek je, ko pogledaš z odra in pred teboj utripa množica ljudi. Ali pa se z njimi stiskaš v majhnem prostoru, kjer slišiš vsak srčni utrip, ki igra skupaj s tabo. Kako lepo je slišati svoj komad na radiu in vedeti, da nekomu nekaj pomeni. Kako ganljivo je bilo poslušati, da ste se usedli v avto in se iz Mojstrane, Murske Sobote ali Izole pripeljali k nam na vajo v Novo mesto. Ob naših pesmih ste si obljubljali večno zvestobo, rojevali otroke, se razhajali in začeli znova. Vi ste bili najpomembnejši člani benda Dan D," so dan pred zadnjim koncertom zapisali člani priljubljene skupine.

Zadnji album podarjajo poslušalcem

V skupini so se odločili tudi, da svojim poslušalcem zadnji album podarijo. "V slovenski glasbi se trenutno dogaja preporod. Imamo celo generacijo odličnih glasbenikov, ki delajo izjemno muziko. Poslušajte jih. Pojdite na koncerte, plešite in pojte. Kupite kakšno majico, povejte jim, da se vas njihova muzika dotakne. Ostanite svetovni in radi se imejte," so dodali v svoji objavi.

Skupina, ki je pred 30 leti nastala v Novem mestu, je dosegla vse, o čemer so sanjali na začetku svoje glasbene poti. V različnih zasedbah so izdali 11 albumov, prejeli številne nagrade, nastopili na največjih in najintimnejših prizoriščih doma in v tujini ter s svojimi uspešnicami zaznamovali slovensko glasbeno sceno. Kot so še zapisali, se razhajajo v prijateljskem duhu, svoje poslušalce pa spodbujajo, naj prisluhnejo mlajši generaciji glasbenikov, ki navdušujejo s svojo izvirnostjo, ustvarjalnostjo in svežino.

