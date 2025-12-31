V živo: Nemec najdaljši na prvem treningu, Zajc najboljši Slovenec

Smučarski skakalci so se iz Oberstdorfa preselili v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo ob 16. uri kvalifikacije, pravkar pa tekmovalci skakalnico preizkušajo na treningu. Felixu Hoffmannu je na prvem treningu uspel najdaljši skok, Timi Zajc je bil tretji. Vodilni skakalec zime Domen Prevc si je na prvem prizorišču priigral kar 17 točk prednosti v boju za zlatega orla pred najbližjim zasledovalcem. Četrtkova tekma bo ob 14. uri.

Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja, trening

74. novoletna turneja se je začela z izjemno suvereno zmago glavnega kandidata za zlatega orla Domna Prevca. Ta je v Oberstdorfu po diskvalifikaciji Timija Zajca (sprva je zasedel drugo mesto) za 17,5 točke prehitel najbližjega zasledovalca Daniela Tschofeniga, tretji Felix Hoffmann pa je zaostal že slabih 20 točk.

Tekmeci priznavajo, da bo Domna težko streti, saj da gre za ogromno prednost, a slovenski as se zaveda, da gre pri turneji za maraton, ne za šprint. Do glavne nagrade skakalce ločijo še tri tekme in šest serij skokov (če ne bo težav z vremenom).

Bitka za zlatega orla se bo nadaljevala v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je pravkar na sporedu trening. Na prvem treningu je najdaljši skok 139 metrov uspel Nemcu Hoffmanu, ki je imel prvo oceno, drugi je bil Norvežan Johann Andre Forfang (136,5), tretji Zajc (136), četrti Philipp Raimund (133), peti Rjoju Kobajaši (133,5), šesti pa Domen Prevc (133). Anže Lanišek (126) je imel 16. oceno, Rok Oblak (129,5) 29., Žak Mogel (125) pa 41.

Popoldan kvalifikacije

Po koncu ženske tekme (turneja dveh večerov) ob 16. uri sledijo še kvalifikacije za četrtkovo prvojanuarsko klasiko, ki bo ob 14. uri.

V današnje kvalifikacije je prijavljenih 69 tekmovalcev, med njimi pet Slovencev. Žak Mogel, ki se mu na prvem prizorišču ni uspelo uvrstiti na tekmo, bo imel številko 13, sledili bodo Rok Oblak (34), Timi Zajc (54), Anže Lanišek (66) in Prevc (69).

Trenutni vrstni red na turneji 1. Domen Prevc (Slo) 316,7 točk

2. Daniel Tschofenig (Avt) 299,2

3. Felix Hoffmann (Nem) 297,3

4. Jan Hörl (AUT) 297,1

5. Philipp Raimund (Nem) 295,6

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 295,0

...

11. Anže Lanišek (Slo) 284,6

27. Rok Oblak (Slo) 244,1

...

diskvalifikacija: Timi Zajc

