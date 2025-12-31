Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Umrl ameriški igralec Isiah Whitlock Jr.

Isiah Whitlock Jr. | "Z veliko žalostjo sporočam, da je umrl moj dragi prijatelj Isiah Whitlock Jr.," je na družbenih omrežjih sporočil igralčev menedžer. | Foto Guliverimage

"Z veliko žalostjo sporočam, da je umrl moj dragi prijatelj Isiah Whitlock Jr.," je na družbenih omrežjih sporočil igralčev menedžer.

Foto: Guliverimage

Umrl je ameriški igralec Isiah Whitlock Jr., ki je med drugim upodobil podkupljivega politika v HBO-jevi seriji Skrivna naveza, zaigral pa je tudi v številnih filmih, ki jih je režiral z oskarjem nagrajeni Spike Lee. Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil igralčev menedžer, je Whitlock Jr. umrl v torek po kratki bolezni. Star je bil 71 let.

"Z veliko žalostjo sporočam, da je umrl moj dragi prijatelj Isiah Whitlock Jr. Če ste ga poznali, ste ga imeli radi. Bil je briljanten igralec in še boljši človek," je na družbenih omrežjih objavil njegov menedžer Brian Liebman.

Igralska kariera trajala več desetletij

Whitlock je gledalce navdušil z vlogo politika Claya Davisa v Skrivni navezi, ki temelji na zgodbah nekdanjega novinarja Davida Simona in je osredotočena na baltimorsko kriminalno podzemlje skozi oči preprodajalcev drog in organov pregona. Whitlockova kariera, ki obsega več kot 125 igralskih vlog, je trajala več desetletij in vključevala vloge v številnih filmih Spika Leeja, med drugim v filmih She Hate Me, Poslednja noč, Red Hook Summer, Chi-Raq, Črni KKKlanovec in Pet krvi.

Lee je v odzivu na igralčevo smrt na družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri se drži za roke z Whitlockom, ki ga je označil za svojega dragega ljubljenega brata.

Med Whitlockovimi pomembnimi vlogami je tudi vloga ameriškega ministra za obrambo v satirični televizijski seriji Podpredsednica. V eni od svojih prvih filmskih vlog je Whitlock nastopil v filmu Martina Scorseseja Dobri fantje. Njegov globoki baritonski glas je bilo slišati tudi v številnih animiranih filmih.

Whitlock se je rodil v ameriški zvezni državi Indiana v družini z desetimi otroki. Njegov oče je bil delavec v jeklarni. Dramsko umetnost je študiral na American Conservatory Theater v San Franciscu.

