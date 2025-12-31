Srečno novo leto! Kje že nazdravljajo?

Svet že vstopa v leto 2026. Atol Kiribati, znan tudi kot Božični otok, je uradno pozdravil leto 2026 in postal prvi kraj na svetu, kjer so po našem času ob 11. uri nazdravili novemu letu. Drugi deli pacifiške države Kiribati bodo novo leto pričakali v prihodnjih nekaj urah, ob 14. uri bodo nazdravljali v Sydneyju. V senci vrste konfliktov in posledično povečane teroristične grožnje po vsem svetu so ob množičnih praznovanjih na prostem v številnih državah okrepili varnost. Ponekod bodo praznovanja zaradi varnostnih in drugih razlogov okrnjena – med drugim v avstralskem Sydneyju po nedavnem smrtonosnem napadu.

Kot vsako leto so ob 11. uri po srednjeevropskem času danes v novo leto prvi skočili prebivalci tihomorskega otoka Kiribati. Majhen atol Kiribati je del pacifiške države Kiribati južno od Havajev in severovzhodno od Avstralije. Sestavljen je iz več atolov – obročastih koralnih grebenov – in se razteza na skoraj štiri tisoč kilometrih.

Kiribati je leta 1979 postal neodvisen od Združenega kraljestva. Na njem je največji morski rezervat v južnem Pacifiku, mnogi atoli pa so naseljeni. Večina jih je zelo nizko ležečih in jim grozi dvig morske gladine zaradi globalnega segrevanja. Otočje ima približno 116 tisoč prebivalcev.

Novemu letu je nazdravilo tudi približno 600 ljudi, ki živijo na novozelandskem otoku Chatham.Opoldne po srednjeevropskem času pa bodo v leto 2026 vstopili tudi na Novi Zelandiji ter v otoški državi Samoa in Tonga.

V Sydneyju ob 14. uri

Po Samoi, Tongi ter Fidžiju in Novi Zelandiji bodo nato v Sydneyju ob 14. uri po srednjeevropskem času leto 2026 pričakali z ogromnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu.

Tudi letos napovedujejo spektakularen ognjemet, se pa bodo uro pred tem z minuto molka spomnili žrtev napada 14. decembra na plaži Bondi. Pristaniški most bo ob tem zasijal v beli barvi kot simbolu miru in enotnosti. Ognjemet na plaži Bondi, ki ga je običajno spremljalo 15 tisoč ljudi, so odpovedali. V mestu bo tudi okrepljena policijska navzočnost.

V Evropi praznovanja okrnjena

Tudi v Evropi bodo številna praznovanja na prostem z bogatim spremljevalnim programom ter ognjemeti, ki bodo ponekod zaradi varnosti okrnjeni.

Za odpoved praznovanja na prostem se je v letu množičnih protivladnih protestov v Srbiji odločil župan prestolnice Beograd, ker da ne morejo zagotoviti varnosti. Organizirali pa ga bodo v prestižnem stanovanjskem naselju Beograd na vodi.

V mestih po Italiji so varnost okrepili na javnih krajih in v institucijah. Z detektorjem kovin bodo v Rimu opremljeni vstopi v antični stadion Circus Maximus, kjer na novoletnem koncertu pričakujejo 40 tisoč ljudi.

V avstrijski prestolnici bo dunajskim policistom pri varovanju pomagalo 180 kolegov iz drugih mest. Razmere bodo spremljali tudi z droni in videonadzorom.

V francoski prestolnici so na prošnjo policije zaradi vsakokratne gneče in nemirov odpovedali priljubljen novoletni koncert na Elizejskih poljanah. Kljub temu pričakujejo, da bo na tej znameniti pariški aveniji prehod v novo leto tudi letos dočakalo več sto tisoč ljudi ob ognjemetu ob Slavoloku zmage.

Kdo bo zadnji?

Po Ameriki bosta kot zadnja v četrtek ob 13. uri po srednjeevropskem času v novo leto vstopila nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu.