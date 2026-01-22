Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Četrtek,
22. 1. 2026,
7.29

Osveženo pred

58 minut

Ogromna grožnja Slovencem na Facebooku

Facebook | Kliknite na povezavo in v tridesetih sekundah boste izvedeli, kdo zalezuje vaš profil na Facebooku, obljublja objava, ki se v zadnjih dneh verižno širi med slovenskimi uporabniki in uporabnicami družbenega omrežja. V resnici bodo goljufi vsem, ki bodo nasedli, ukradli uporabniški račun. | Foto Shutterstock

Kliknite na povezavo in v tridesetih sekundah boste izvedeli, kdo zalezuje vaš profil na Facebooku, obljublja objava, ki se v zadnjih dneh verižno širi med slovenskimi uporabniki in uporabnicami družbenega omrežja. V resnici bodo goljufi vsem, ki bodo nasedli, ukradli uporabniški račun.

Foto: Shutterstock

Več slovenskih uporabnikov in uporabnic Facebooka je v zadnjih dneh postalo žrtev verižne goljufije, ki se širi pod pretvezo obljube, da bodo lahko videli, kdo vse na Facebooku obiskuje njihove profile. Gre za prevaro, ki se na Facebooku pojavlja že od začetka prejšnjega desetletja. V tej obliki je sicer bistveno bolj nevarna, saj goljufi žrtvam kradejo njihove uporabniške račune in s tem dobijo dostop do vseh njihovih osebnih podatkov na Facebooku.

Kliknite na povezavo in v tridesetih sekundah boste izvedeli, kdo zalezuje vaš profil na Facebooku, obljublja objava, ki se v zadnjih dneh verižno širi med slovenskimi uporabniki in uporabnicami družbenega omrežja. 

Ko goljufi prevzamejo nadzor nad uporabniškim računom na Facebooku, bodo v imenu uporabnika na njegovem profilu znova delili objavo z obljubo, da lahko na spletni strani, kamor domnevno vodi, preverimo, koga najbolj zanimamo. V objavi bodo označili tudi najvišje mogoče število oseb, da bi čim bolj povečali njen doseg. Pod objavo bodo dodali tudi komentar: "Hahaha, toliko znanih obrazov!"  | Foto: Posnetek zaslona Ko goljufi prevzamejo nadzor nad uporabniškim računom na Facebooku, bodo v imenu uporabnika na njegovem profilu znova delili objavo z obljubo, da lahko na spletni strani, kamor domnevno vodi, preverimo, koga najbolj zanimamo. V objavi bodo označili tudi najvišje mogoče število oseb, da bi čim bolj povečali njen doseg. Pod objavo bodo dodali tudi komentar: "Hahaha, toliko znanih obrazov!"  Foto: Posnetek zaslona

V resnici gre za orodje, ki goljufom omogoča prevzem nadzora nad uporabniškimi računi na Facebooku, ko to storijo, pa objavo prek profilov žrtev prevare širijo naprej. 

Kaj se zgodi, če nasedemo

Klik na povezavo uporabnika preusmeri na spletno stran, na kateri je domnevno poimenski seznam vseh ljudi, ki so si v zadnjih dneh ogledovali njegov profil.

Obljuba, da bo uporabnik lahko videl seznam, kdo vse obiskuje njegov profil na Facebooku. | Foto: Posnetek zaslona Obljuba, da bo uporabnik lahko videl seznam, kdo vse obiskuje njegov profil na Facebooku. Foto: Posnetek zaslona

Da bi ga lahko odprl, mora vnesti svoj e-poštni naslov – čeprav to ni izrecno navedeno, večina žrtev glede na dogodke, ki sledijo, najverjetneje meni, da je potreben vnos gesla za prijavo v Facebook.

Spletna stran, ki poskuša pretentati uporabnike in uporabnice Facebooka, domuje na obskurnem spletnem naslovu https://bildnachricht.com/si, ne na domeni facebook.com. | Foto: Posnetek zaslona Spletna stran, ki poskuša pretentati uporabnike in uporabnice Facebooka, domuje na obskurnem spletnem naslovu https://bildnachricht.com/si, ne na domeni facebook.com. Foto: Posnetek zaslona

Nato se pojavi poziv, naj uporabnik preveri svojo e-pošto, kamor je prejel šestmestno kodo za preverjanje istovetnosti, to pa vpiše v obrazec za prijavo. Kodo mu bo poslal Facebook. Če želi, lahko v obrazec neposredno vpiše tudi svoje geslo za prijavo v Facebook.

Zadnji, odločilni korak – potrditev podatkov za prijavo v Facebook. Goljufom jih bomo s tem podarili na srebrnem pladnju. | Foto: Posnetek zaslona Zadnji, odločilni korak – potrditev podatkov za prijavo v Facebook. Goljufom jih bomo s tem podarili na srebrnem pladnju. Foto: Posnetek zaslona

Kaj se bo zgodilo? Seznama oseb, ki si ogledujejo profil, ne bo. Uporabnik bo namesto tega goljufom omogočil, da prevzamejo nadzor nad njegovim uporabniškim računom na Facebooku, saj bodo za to imeli vse potrebne podatke. 

Ko to storijo, bodo v imenu uporabnika na njegovem profilu znova delili objavo z obljubo, da lahko na spletni strani, kamor domnevno vodi, preverimo, koga najbolj zanimamo. V objavi bodo označili tudi najvišje mogoče število oseb, da bi čim bolj povečali njen doseg. Pod objavo bodo dodali tudi komentar: "Hahaha, toliko znanih obrazov!" 

Ker imajo goljufi dostop do uporabniškega računa, imajo dostop tudi do vseh uporabnikovih osebnih podatkov na Facebooku. Če ste postali žrtev te goljufije, takoj zamenjajte geslo. 

Ena od najstarejših prevar na Facebooku

Strokovnjaki za informacijsko varnost, tudi slovenski projekt Varni na internetu, so na takšno goljufijo opozarjali že leta 2012. Takrat se je širila prek aplikacije Facebook Profile Viewer. Žrtve goljufije so se v večini primerov nevede včlanjevale v plačljive SMS-klube ali pa si računalnike okužile z virusi.

Facebook v razdelku za pomoč sicer poudarja, da uporabnikom ne omogoča sledenja ogledom njihovih profilov. "Tudi aplikacije neodvisnih ponudnikov tega ne omogočajo. Če naletiš na aplikacijo, ki naj bi po navedbah to omogočala, tako aplikacijo prijavi," pozivajo uporabnike. 

