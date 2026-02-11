Nekoč jim je že zelo dišal slovenski denar. Zdaj prihajajo po še.

Slovenska agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je izdala opozorilo pred vlaganjem v One Ecosystem. Gre za ponudnika naložb v domnevne kriptovalute, ki je zrasel na pogorišču zloglasne piramidne sheme OneCoin. Ta je začela razpadati konec leta 2017 po skrivnostnem izginotju njene arhitektke, danes slavne ubežnice Ruje Ignatove .

Piramidna shema OneCoin po kolapsu, v katerem je več milijonov ljudi, tudi več kot deset tisoč Slovencev, izgubilo vsaj štiri milijarde evrov vloženih sredstev, nikoli ni zares izginila, temveč se je prestrukturirala v novo entiteto s sedežem v Vietnamu, ki se imenuje One Ecosystem.

Ta še vedno promovira naložbe, ki so povezane tako s kriptosredstvi kot s trženjem pridružitvenih paketov, a je bistveno manj uspešna kot OneCoin, večina članov pa je v Aziji.

OneCoin so na velikih dogodkih po vsem svetu – eden se je leta 2016 odvil tudi v Ljubljani – promovirali kot naslednika kriptovalute bitcoin. Na fotografiji Ruja Ignatova, glavna ideologinja piramidne sheme, ki je leta 2017 izginila neznano kam. Foto: Facebook / OneLife

Nimajo dovoljenja za obratovanje v Sloveniji

One Ecosystem sicer krepi prisotnost tudi v Evropi, zato je Agencija za trg vrednostnih papirjev pred kratkim izdala opozorilo (vir), da subjekt, ki se imenuje One Ecosystem/OES/OneCoin, na območju Evropske unije in Republike Slovenije nima dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev oziroma storitev v zvezi s kriptosredstvi.

Ne piramidna shema, binarno drevo!

Bistvo One Ecosystem je sicer še vedno najverjetneje rekrutiranje novih vlagateljev, kar je razvidno iz poudarjanja pomembnosti tako imenovanega "binarnega drevesa" članov, ki prikazuje hierarhijo vlagateljev glede na čas, kdaj so se pridružili shemi, in z obliko zelo spominja na piramido.

"Binarno drevo" sheme One Ecosystem zelo spominja na določeno obliko, ki se jo povezuje s finančnimi goljufijami. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Slovence so nalagali, da bodo za drobiž dobili nove avtomobile

Podobno kot OneCoin so tudi v novi "ekosistem" vključene še druge panoge, na primer dobrodelna fundacija na Kitajskem in linija kozmetike.

One Ecosystem je absorbiral tudi spletno tržnico s kuponi DealShaker, na kateri so številne slovenske člane piramidne sheme OneCoin leta 2018, ko je bila ta že v zadnjih izdihljajih, nalagali, da bodo lahko za drobiž kupili nove avtomobile.

Ponudba za osebno vozilo volkswagen passat, ki so jo leta 2018 širili slovenski člani piramidne sheme OneCoin. Verjeli so, da ga bodo dobili tako rekoč zastonj, in sicer v zameno za izmišljeno kriptovaluto OneCoin, ki so jo dobili ob včlanitvi v piramidno shemo, njeno vrednost pa je vodstvo OneCoina določalo kar interno. Foto: Matic Tomšič

Trenutno še ni znakov, da bi se shema One Ecosystem širila v Sloveniji, močnejšo prisotnost pa ima v nekaterih drugih evropskih državah, na primer v Italiji, Romuniji in Bolgariji. Spletne strani, povezane z One Ecosystem, so v januarju največ obiskov prejele iz Malezije, Kitajske in Italije.