Slabe novice za prevarantko, ki jo sovraži tudi ogromno Slovencev

Oblasti na otoku Guernsey, samoupravnem teritoriju Združenega kraljestva, so zasegle skoraj deset milijonov evrov na bančnem računu slamnatega podjetja, ki ga je pred leti ustanovila Ruja Ignatova, organizatorka zloglasne piramidne sheme OneCoin in trenutno edina ženska na seznamu FBI najbolj iskanih ubežnikov na svetu. Denar bo najverjetneje namenjen delnemu poplačilu škode, ki so jo v piramidni shemi utrpele žrtve piramidne sheme OneCoin v Nemčiji. Teh je bilo več kot deset tisoč sicer tudi v Sloveniji.

8,59 milijona funtov oziroma 9,9 milijona evrov, ki so bili položeni na račun slamnatega podjetja, povezanega z Rujo Ignatovo, je po ukazu sodišča na Guernseyju končalo v rokah Kraljeve škotske banke, ki bo sredstva najverjetneje zelo kmalu sprostila v posebej za to ustanovljeni sklad za zaseženo premoženje, poroča britanska televizija ITV.

Piramidna shema OneCoin je po vsem svetu sicer opeharila več milijonov žrtev, skupna škoda pa sega v milijarde evrov. Samo v Sloveniji se je z OneCoinom opeklo od deset do 14 tisoč ljudi. Foto: Facebook / OneLife

Denar najverjetneje v Nemčijo

Pričakovati je, da bodo sredstva na podlagi mednarodnega naloga za zaseg premoženja nato zahtevale nemške oblasti. Nemško tožilstvo, ki od leta 2024 po letih obotavljanja vendarle kazensko preganja Rujo Ignatovo, je novembra lani namreč sporočilo, da bodo sredstva po tem, ko bo o zasegu odločilo sodišče na Guernseyju, namenjena za poplačilo dela škode, ki so jo v piramidni shemi OneCoin utrpele žrtve v Nemčiji.

Še vedno nihče ne ve, kje je Ignatova

Ruja Ignatova razsodbi sodišča na Guernseyju ni oporekala. To bi bilo tudi nenavadno, saj je že šest let na begu pred organi pregona. Neznano kam je izginila jeseni 2017, ko se je piramidna shema OneCoin začela sesuvati, ZDA pa so proti njej obtožnico vložile v začetku leta 2019.

Opis oziroma tiralica za Rujo Ignatovo na spletni strani FBI. Foto: FBI

Po navedbah ameriškega preiskovalnega urada FBI – Ruja Ignatova je edina ženska na njihovem seznamu najbolj iskanih ubežnikov (drugo, Cindy Rodriguez Singh, so ujeli) – Ignatova morda potuje v spremstvu oboroženih oseb, mogoče pa je imela tudi plastično operacijo, s katero si je spremenila svoj videz.

Sodeč po nekaterih teorijah sicer obstaja tudi možnost, da Ignatove sploh ni več med živimi.

