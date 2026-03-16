Avtor:
M. L.

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
9.51

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije policija gluhi gluhost goljufija

Ne nasedajte poskusom goljufij

Pozor, goljufi ponovno izvabljajo prostovoljne prispevke

Posamezniki v imenu Nacionalnega združenja za invalidne otroke in gluhoneme na različnih lokacijah zbirajo prostovoljne prispevke. Bodite pozorni, saj gre za goljufijo. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Po različnih krajih po Sloveniji se ponovno pojavljajo posamezniki, ki zbirajo sredstva za Nacionalno združenje za invalidne otroke in gluhoneme. A takšno združenje v resnici ne obstaja, opozarja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Uporabniki družbenih omrežij v zadnjih dneh opozarjajo na posameznike, ki zbirajo prostovoljne prispevke in podpise pod pretvezo, da se v Sloveniji ustanavlja nacionalni center za invalidne otroke. Obrazci so identični v različnih krajih, v zgornjem delu sta natisnjena invalidski znak in slovenska zastava, spodaj pa je besedilo, da Nacionalno združenje za invalidne otroke in gluhoneme prosi za pomoč. Sledi seznam darovalcev in zneskov, ki naj bi jih ti že prispevali za združenje. 

Za pojasnila smo se obrnili na Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, na kateri so tudi sami zaznali, da se po različnih krajih Slovenije pojavljajo posamezniki, ki se pretvarjajo, da so gluhi ali naglušni ter da zbirajo sredstva zase ali za organizacije gluhih in naglušnih v Sloveniji. Poudarjajo, da Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter vsa njena društva nimajo nič s tem ter da gre za morebitne zlorabe. "Naše organizacije ne uporabljajo tovrstnih oblik zbiranja sredstev, saj predstavljajo kršitev slovenske zakonodaje."

Nacionalni center za invalidne otroke | Foto: Reddit / wifirepetitor Foto: Reddit / wifirepetitor

Združenje ne obstaja: ne nasedajte poskusom goljufij

Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije opozarjajo, da Nacionalno združenje za invalidne otroke in gluhoneme ne obstaja ter da tem poskusom goljufij ne nasedajte. Zveza prosi, da posameznike, ki bi na takšen ali podoben način zbirali sredstva za gluhe ali naglušne, naznanite policiji, saj je le njihova zveza skupaj s svojimi 13 društvi po vsej Sloveniji reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha, in sicer za gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom in osebe z gluhoslepoto. 

Obenem prosijo vse, da ne zlorabljajo invalidnosti z namenom okoriščanja ali zavajanja za dosego svojih interesov. 

Z vprašanji o morebitnih prijavah goljufij smo se že prejšnji teden obrnili tudi na policijo. Ko bomo prejeli odgovore, jih bomo dodali v članek.
