Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Torek,
20. 1. 2026,
12.59

Osveženo pred

15 ur, 56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,95

Natisni članek

Natisni članek
Švica goljufija prevara Donald Trump Davos

Torek, 20. 1. 2026, 12.59

15 ur, 56 minut

Velika prevara v Davosu: milijonarji ostali praznih rok

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,95
Davos | Svetovni gospodarski forum v Davosu bo potekal od 19. do 23. januarja. | Foto Shutterstock

Svetovni gospodarski forum v Davosu bo potekal od 19. do 23. januarja.

Foto: Shutterstock

Neznani storilci so več premožnih gostov Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu prepričali o nakupu lažnih prepustnic, ki bi jim omogočile tako imenovani dostop VIP do območja, kjer se bo v Davosu mudila delegacija Združenih držav Amerike. Tja med drugim prihaja tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Podjetje Stromback Global, ki bo na Svetovnem gospodarskem forumu organiziralo srečanja s predstavniki ZDA, je v objavi na uradni spletni strani (vir) opozorilo, da je prodaja lažnih dostopov VIP udeležencem Davosa letos eksplodirala. "Žal nam je za vse, ki so se opekli v tej prevari," so zapisali. 

Grenlandija, Trump
Novice Grenlandija: Alarm na Danskem po ugotovitvi, kaj so storile ZDA

Poudarili so, da nikoli ne sodelujejo z morebitnimi zunanjimi ponudniki kakršnihkoli prepustnic za dostop do nekaterih najvplivnejših Zemljanov, in opozorili, da bodo dostop žal morali zavrniti vsakemu, ki je nasedel prevarantom in kupil njihovo "vstopnico".

Kdo vse se bo zbral v Ameriški hiši v Švici

V Davosu bodo vse oči zagotovo uprte v Donalda Trumpa, ki bo zbrane predvidoma nagovoril v sredo. | Foto: Reuters V Davosu bodo vse oči zagotovo uprte v Donalda Trumpa, ki bo zbrane predvidoma nagovoril v sredo. Foto: Reuters

V tako imenovani Ameriški hiši, ki bo imela sedež v cerkvi v Davosu, bo ta teden organiziranih več panelov, na katerih bodo med drugim sodelovali ameriški finančni minister Scott Bessent, minister za energijo Chris Wright, trgovinski predstavnik ZDA Jamieson Greer, svetovalec predsednika ZDA na področju umetne inteligence in kriptovalut David Sacks, podpredsednik Microsofta Brad Smith, skrbnik centrov za zdravstveno oskrbo Medicare in Medicaid Mehmet Öz, nekdanji izvršilni direktor Googla Eric Schmidt.

Davos bo, najverjetneje v spremstvu zunanjega ministra ZDA Marca Rubia in ameriškega posebnega odposlanca za Bližnji vzhod in Ukrajino Steva Witkoffa, predvidoma v sredo obiskal in zbrane ter posredno ves svet nagovoril tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Donald Trump
Novice Trump pri carinah na muho vzel Francijo. Vzrok: nenaklonjenost sodelovanju v Odboru za mir.
Grenlandija Nuuk protest
Novice Trumpov naskok na Grenlandijo: Američan ima sporočilo tudi za Slovence

Švica goljufija prevara Donald Trump Davos
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.