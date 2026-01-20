Neznani storilci so več premožnih gostov Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu prepričali o nakupu lažnih prepustnic, ki bi jim omogočile tako imenovani dostop VIP do območja, kjer se bo v Davosu mudila delegacija Združenih držav Amerike. Tja med drugim prihaja tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Podjetje Stromback Global, ki bo na Svetovnem gospodarskem forumu organiziralo srečanja s predstavniki ZDA, je v objavi na uradni spletni strani (vir) opozorilo, da je prodaja lažnih dostopov VIP udeležencem Davosa letos eksplodirala. "Žal nam je za vse, ki so se opekli v tej prevari," so zapisali.

Poudarili so, da nikoli ne sodelujejo z morebitnimi zunanjimi ponudniki kakršnihkoli prepustnic za dostop do nekaterih najvplivnejših Zemljanov, in opozorili, da bodo dostop žal morali zavrniti vsakemu, ki je nasedel prevarantom in kupil njihovo "vstopnico".

Kdo vse se bo zbral v Ameriški hiši v Švici

V Davosu bodo vse oči zagotovo uprte v Donalda Trumpa, ki bo zbrane predvidoma nagovoril v sredo. Foto: Reuters

V tako imenovani Ameriški hiši, ki bo imela sedež v cerkvi v Davosu, bo ta teden organiziranih več panelov, na katerih bodo med drugim sodelovali ameriški finančni minister Scott Bessent, minister za energijo Chris Wright, trgovinski predstavnik ZDA Jamieson Greer, svetovalec predsednika ZDA na področju umetne inteligence in kriptovalut David Sacks, podpredsednik Microsofta Brad Smith, skrbnik centrov za zdravstveno oskrbo Medicare in Medicaid Mehmet Öz, nekdanji izvršilni direktor Googla Eric Schmidt.

Davos bo, najverjetneje v spremstvu zunanjega ministra ZDA Marca Rubia in ameriškega posebnega odposlanca za Bližnji vzhod in Ukrajino Steva Witkoffa, predvidoma v sredo obiskal in zbrane ter posredno ves svet nagovoril tudi predsednik ZDA Donald Trump.