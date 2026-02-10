Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zdravstveni dom Celje opozarja na lažno patronažno sestro

Bolnišnica, medicinska sestra | Lažna patronažna sestra poskuša prodajati različne izdelke, opozarjajo v ZD Celje. | Foto Shutterstock

Lažna patronažna sestra poskuša prodajati različne izdelke, opozarjajo v ZD Celje.

Foto: Shutterstock

Iz celjskega zdravstvenega doma so sporočili, da se na terenu pojavlja neznana oseba, ki se lažno predstavlja kot njihova patronažna medicinska sestra. Po do zdaj zbranih podatkih pod pretvezo izvajanja zdravstvenih storitev, kot je merjenje krvnega tlaka, vstopa v domove občanov, pri tem pa naj bi skušala prodajati različne izdelke.

V Zdravstvenem domu Celje ob tem poudarjajo, da njihove patronažne medicinske sestre na domu nikoli ne prodajajo izdelkov ali storitev. Občanom zato svetujejo, da takšne osebe, če ta nima ustrezne izkaznice, se vede sumljivo ali vzbuja dvom, ne spustijo v dom in o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113.

Če potrka na vaša vrata, zahtevajte izkaznico

Kot še opozarjajo, ima vsaka zaposlena oseba Zdravstvenega doma Celje uradno službeno izkaznico s fotografijo in logotipom zavoda, zato naj občani pred vstopom v svoj dom vedno zahtevajo vpogled v izkaznico.

Občane še pozivajo, naj na njihovo obvestilo posebej opozorijo tudi starejše sorodnike, sosede in znance, ki so lahko bolj izpostavljeni takim poskusom prevar.

