Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
8.23

Četrtek, 19. 2. 2026, 8.23

Tožba proti Instagramu

Mark Zuckerberg zanika, da družbena omrežja povzročajo odvisnost

Avtorji:
Sa. B., STA

Mark Zuckerberg | "Vse, kar je Mark Zuckerberg danes dosegel s svojim pričanjem, je to, da je še enkrat dokazal, da mu ni mogoče zaupati, zlasti ko gre za varnost otrok," je dejal izvršni direktor organizacije za nadzor otroških industrij Fairplay Josh Golin. | Foto Reuters

"Vse, kar je Mark Zuckerberg danes dosegel s svojim pričanjem, je to, da je še enkrat dokazal, da mu ni mogoče zaupati, zlasti ko gre za varnost otrok," je dejal izvršni direktor organizacije za nadzor otroških industrij Fairplay Josh Golin.

Foto: Reuters

Izvršni direktor podjetja Meta Mark Zuckerberg je v sredo na sodnem procesu v tožbi ženske, ki trdi, da so jo družbeni mediji pahnili v odvisnost, to zanikal. Kot trdi, znanstvene raziskave niso dokazale, da lahko družbeni mediji povzročajo odvisnost in škodujejo duševnemu zdravju, poročajo ameriški mediji.

Sodni proces v tožbi proti Instagramu, ki je del Zuckerbergove Mete, in YouTubu, ki je del Alphabeta, velja za prelomnega v ZDA, čeprav ne gre za edino tožbo proti podjetjem za družbene medije zaradi povzročanja odvisnosti in duševnih težav pri mladih. Tožbo je vložila danes 20-letnica, ki trdi, da so jo družbeni mediji, ki jih uporablja od svojega desetega leta starosti, pahnili v odvisnost.

Njeni odvetniki trdijo, da jo je zgodnja uporaba družbenih medijev zasvojila s tehnologijo ter poslabšala depresijo in samomorilske misli. Tožnica, identificirana le kot KGM, je tožila tudi TikTok in Snap, ki pa sta se pred začetkom sojenja poravnala.

Omejujejo dostop uporabnikom, mlajšim od 13 let

Odvetnik tožnice je Zuckerberga vprašal o izjavah med kongresnim zaslišanjem, ko je glavni izvršni direktor Mete dejal, da zaposlenim v Instagramu niso naložili cilja, naj poskrbijo, da bodo uporabniki preživeli več časa na platformi. Odvetnik je predložil interne dokumente, ki kažejo nasprotno, in Zuckerberg je odgovoril, da so v preteklosti imeli takšne cilje, vendar so se odločili, da jih umaknejo, poroča televizija ABC. Zatrdil je tudi, da politika podjetja omejuje dostop uporabnikom, mlajšim od 13 let, in si prizadevajo odkriti tiste, ki lažejo o svoji starosti.

"Vse, kar je Mark Zuckerberg danes dosegel s svojim pričanjem, je to, da je še enkrat dokazal, da mu ni mogoče zaupati, zlasti ko gre za varnost otrok," je dejal izvršni direktor organizacije za nadzor otroških industrij Fairplay Josh Golin. "Pod prisego je dejal, da njegovo podjetje nima cilja povečati časa, ki ga uporabniki preživijo na Instagramu, vendar vemo, da so Zuckerberg in njegovi direktorji preprečili, da bi Instagram odpravil funkcije, kot so vidno število všečkov in filtri za plastično kirurgijo – funkcije, ki povzročajo zasvojenost," je dodal.

Zuckerberg se je leta 2024 v kongresu opravičil družinam, ki so doživele tragedije, za katere menijo, da so jih povzročili družbeni mediji, vendar ni prevzel nobene odgovornosti. Tožba je sicer prelomna, saj bi njen izid lahko vplival na potek več tisoč podobnih tožb proti družbenim medijem. Meta se brani, da je imela tožnica KGM težave z duševnim zdravjem brez Instagrama in opozorila na podatke, ki so pokazali burno družinsko življenje, zaradi katerega se je obrnila na družbena omrežja, da bi pobegnila od težav.

