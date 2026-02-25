V mariborskem BAUHAUSU nas je tokrat pričakalo vzdušje, ki ga v trgovini z gradbenim materialom ne bi pričakovali. Namesto običajnega nakupovalnega ritma smo stopili v živahno središče znanja, smeha in praktičnega ustvarjanja. Dogodek Women’s Nights je prostor napolnil z energijo, ki se je čutila že ob vhodu. Pogovori so bili glasni, pričakovanja visoka, med udeleženkami pa je krožila nalezljiva mešanica radovednosti in odločnosti.

Zanimanje za delavnice Women’s Nights je bilo izjemno. Kot so nam povedali organizatorji, so bile prijave za delavnice zapolnjene že v enem dnevu in pol, pri čemer je bilo na posamezni delavnici odprtih več kot sto prijavnih mest. To pove veliko: ženske si želijo znanja, ki ga lahko takoj prenesejo v svoj dom.

Foto: Jerneja Končan Babič

Vse več žensk se loteva domačih projektov

Če je bilo nekoč samoumevno, da za vrtalnik, elektriko ali polaganje ploščic pokličemo nekoga, ki to zna, je to danes videti drugače. Na delavnicah smo opazili nekaj, kar presega en večer, pač pa nakazuje na močan trend. Ženske so danes samozavestne, zato brez zadržkov rade poprimejo za orodje, postavljajo vprašanja in želijo razumeti postopek od začetka do konca.

Ajda Sitar, vplivnica Foto: Jan Lukanović

Polaganje keramike, vezava stikala ali priprava stene na beljenje že dolgo niso več izključno moška opravila. Stereotipi se tiho, a vztrajno podirajo. Ženske ne želijo le estetskega rezultata, temveč razumevanje procesa. Zanima jih, kako stvar deluje, zakaj je pomemben določen korak in kako se projekta lotiti pravilno.

Zanimanje za udeležbo na dogodkih, kot je Women’s Nights v BAUHAUSU, to tudi v praksi potrjuje. Ne gre za modno muho, temveč za širši premik. Samostojnost pri domačih projektih postaja del sodobnega življenjskega sloga žensk, a ne zato, ker bi morale, temveč ker želijo. Ker znanje pomeni svobodo odločanja, prihranek časa in denarja, predvsem pa občutek, da zmoreš.

Foto: Jerneja Končan Babič

In prav to smo videli tudi v Mariboru: ne le zanimanja, temveč odločnost, da se stvari naučijo in jih naslednjič izvedejo same.

Na delavnici tudi Ajda Sitar in Lara Nastran

Dogajanju v Mariboru sta se pridružili tudi vplivnici Ajda Sitar in Lara Nastran, ki sta prav tako brez strahu poprijeli za orodje.

Ajda si je izbrala delavnico polaganja ploščic z zelo konkretnim razlogom. Povedala nam je, da ju s partnerjem po prenovi bivalnih prostorov hiše čaka še prenova kleti, v kateri morata za začetek položiti keramiko. "To bova naredila sama," je dejala z nasmehom in priznala, da ji je prav praktičen prikaz postopka dal dodatno samozavest za projekt, ki ju še čaka. Delavnica ji je omogočila, da je postopek videla od blizu in ga tudi sama preizkusila – od priprave podlage do pravilnega polaganja.

Lara se je odločila za delavnico beljenja, saj jo doma čaka prenova hčerkine sobe. Želela je osvežiti znanje in preveriti, na kaj mora biti pri pripravi sten še posebej pozorna. "Sobo bom zagotovo prebelila sama," nam je zaupala in dodala, da je prav na delavnici izvedela za koristen trik, kako se pravilno lotiti barvanja že bele stene z novo barvo, da bo končni rezultat res brezhiben.

Šest delavnic, šest konkretnih predstavitev

Program večera v BAUHAUSU je bil zasnovan zelo praktično. Vsaka udeleženka si je lahko že ob prijavi izbrala eno izmed razpisanih delavnic: polaganje ploščic, polaganje laminata, beljenje, osnove elektroinštalacij, uporaba različnega orodja ter vrtnarska opravila. Vsaka postojanka je ponujala drugačno znanje, skupna točka vseh pa je bila konkretna uporabnost.

Lara Nastran, vplivnica Foto: Jan Lukanović

Pri vsaki tematiki so bili prisotni strokovnjaki, ki niso le razlagali postopkov, temveč so si vzeli čas za vsako vprašanje. In vprašanj ni bilo malo. Kako pravilno pripraviti podlago? Kateri material izbrati? Na kaj moramo biti posebej pozorne? Hitro je postalo jasno, da neumnih vprašanj tukaj ni. Vsaka dilema je dobila odgovor, vsak pomislek razlago.

Po teoretičnem delu je sledilo tisto, kar je večer naredilo še posebej dragocen: praksa. Udeleženke so zavihale rokave, si nadele zaščitno opremo in na novo pridobljeno znanje takoj preizkusile. Prav ta neposredna izkušnja je mnogim dala občutek, da so prvi korak že naredile in predvsem da so pripravljene novo znanje preizkusiti tudi doma.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

A večer ni bil le učni, temveč tudi izrazito družaben. Ob prijetni hrani in pijači so se stkala nova poznanstva, izmenjevali so se izkušnje, nasveti in ideje za prihodnje projekte. Dogajanje je dodatno popestrila tombola, vrhunec pa je sledil, ko se je pet srečnih izžrebank preizkusilo v hitrostnem čiščenju oken. S pomočjo naprav Kärcher so dokazale, da je lahko tudi čiščenje zabaven izziv, in si za pogum ter spretnost prislužile privlačne nagrade.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Vzdušje na dogodku: koncentracija, smeh in pogum

Med posameznimi postojankami v BAUHAUSU smo lahko opazovali zanimiv preplet zbranosti in sproščenosti. Na eni strani resni pogledi, ko so udeleženke natančno sledile navodilom in preverjale detajle, na drugi strani smeh, ko je kakšna poteza prvič uspela ali pa tudi ko kaj ni šlo popolnoma po načrtu.

Foto: Jerneja Končan Babič

Roke so bile v akciji, vprašanja so se vrstila, odgovori pa so prihajali hitro in jasno. Marsikatera je sprva previdno prijela za orodje, a že po nekaj minutah je začetno zadržanost zamenjala odločnost.

Dogodek še zdaleč ni deloval kot klasična delavnica, temveč kot skupnost žensk, ki si med seboj izmenjujejo izkušnje in si dajejo pogum. Slišali smo stavke, kot sta: "Tole bom pa doma res poskusila," in "Zdaj mi je končno jasno, zakaj prej ni uspelo."

Ob koncu su udeleženke prejele tudi diplome. Foto: Jerneja Končan Babič

Vzdušje je bilo prežeto z občutkom podpore, brez tekmovalnosti, brez zadrege, z veliko mero spodbude. In prav ta kombinacija koncentracije, smeha in poguma je večeru dala poseben pečat.

Zakaj takšni dogodki prihajajo ob pravem času?

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Ob opazovanju večera v Mariboru smo dobili občutek, da Women’s Nights niso le niz praktičnih delavnic, temveč odraz časa, v katerem živimo. Časa, ko si ženske želijo znati več, razumeti več in biti pri domačih projektih čim bolj samostojne.

Če je bila nekoč orodjarna prostor, rezerviran predvsem za moške, danes dobiva drugačen pomen. Nova orodjarna sodobne ženske ni le polica z izvijači in valjčki za barvo, temveč znanje, vedenje, kako se lotiti projekta, na kaj paziti in kako ga izpeljati od začetka do konca. Prav znanje je tisto, ki daje občutek nadzora in samozavesti.

Foto: Jerneja Končan Babič

In prav to prinašajo takšni dogodki, kot je Women’s Nights v BAUHAUSU. Ponudijo varen prostor za vprašanja, prve poskuse in napake, ki to sploh niso, temveč so le del učenja.

Samozavest se namreč ne zgodi sama od sebe. Zraste iz izkušnje. Iz trenutka, ko nekaj prvič narediš sama in ugotoviš, da zmoreš. Dogodek Women’s Nights v Mariboru je pokazal, da zanimanje obstaja, želja je velika, potrebna pa je priložnost. In ko se ta ponudi, jo ženske zgrabijo.

Foto: Jan Lukanović