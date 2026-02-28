Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
28. 2. 2026,
15.22

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
paralelni veleslalom deskanje Žan Košir Rok Marguč Gloria Kotnik Tim Mastnak

Sobota, 28. 2. 2026, 15.22

48 minut

Krynica-Zdroj, svetovni pokal, paralelni veleslalom, moški in ženske

Mastnak četrti na Poljskem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Tim Mastnak | Tim Mastnak je na Poljskem zasedel četrto mesto. | Foto Guliverimage

Tim Mastnak je na Poljskem zasedel četrto mesto.

Foto: Guliverimage

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je v paralelnem veleslalomu svetovnega pokala v Krynici na Poljskem zasedel četrto mesto. Gloria Kotnik je bila 12.

Petintridesetletni Tim Mastnak, ki se mu je za mišjo dlako izmuznil bron na olimpijskih igrah, je dobro opravil kvalifikacije in se kot tretji prebil v osmino finala. Tam se je meril z Italijanom Tommyjem Rabanaserjem in ga ugnal za 0,44 sekunde ter v četrtfinalu naletel na njegovega izkušenega rojaka Rolanda Fischnallerja, sicer do danes vodilnega v seštevku paralelnega veleslaloma.

Slovenski deskar pa je za 0,18 sekunde, opravil tudi z njim, v polfinalu pa ga je ugnal drugi iz kvalifikacij, Korejec Sangho Lee za 0,83 sekunde. V malem finalu se je za stopničke pomeril s Kanadčanom Arnaudom Gaudetom, četrtim iz kvalifikacij, a ostal praznih rok. Tekmec je bil hitrejši za 0,62 sekunde.

Mastnak, v tej sezoni že tretji v Scuolu v tej disciplini ter četrti na Rogli, je tako ostal pri 12 uvrstitvah na stopničke, ima štiri zmage, štiri druga in štiri tretja mesta.

V finalu sta se merila Italijan Maurizio Bormolini, najboljši v kvalifikacijah, in Lee. Zanesljivo zmago, svojo deseto v svetovnem pokalu, je slavil Italijan.

Žan Košir in Rok Marguč sta bila prepočasna za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje, prvi je bil 22., drugi pa 30.

V ženski konkurenci je Gloria Kotnik v izločilne boje prišla z 11. dosežkom in se nato v osmini finala merila s Kanadčanko Kaylie Buck, šesto iz kvalifikacij. Uspešnejša, za več kot sekundo, pa je bila slednja, Slovenka pa je na koncu osvojila 12. mesto.

Ženski finale je dobila Japonka Miki Tsubaki, najboljša v kvalifikacijah, njena tekmica, Čehinja Zuzana Maderova, druga v kvalifikacijah, finalne vožnje ni dokončala. Tretje mesto je pripadlo Nemki Ramoni Theresii Hofmeister, ki je za 21 stotnik ugnala Italijanko Eliso Caffont.

V nedeljo bo na istem prizorišču še ena preizkušnja v paralelnem veleslalomu.

Izidi:

Moški:

1. Maurizio Bormolini (Ita)
2. Lee Sangho (JKo)
3. Arnaud Gaudet (Kan)
4. Tim Mastnak (Slo)
5. Mirko Felicetti (Ita)
6. Roland Fischnaller (Ita)
7. Ryushuke Shinohara (Jap)
8. Dario Caviezel (Švi)

- izpadla v kvalifikacijah:
22. Žan Košir (Slo)
30. Rok Marguč (Slo)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Maurizio Bormolini (Ita)     620
2. Aaron March (Ita)            557
3. Benjamin Karl (Avt)          516
4. Roland Fischnaller (Ita)     495
5. Fabian Obmann (Avt)          466
6. Lee Sangho (JKo)             389
...
11. Tim Mastnak                  278
28. Žan Košir (Slo)               91
35. Rok Marguč (Slo)              47
...

Ženske:

1. Tsubaki Miki (Jap)
2. Zuzana Maderova (Češ)
3. Ramona Theresia Hofmeister (Nem)
4. Elisa Caffont (Ita)
5. Kaylie Buck (Kan)
6. Lucia Dalmasso (Ita)
7. Sabine Payer (Avt)
8. Ladina Caviezel (Švi)
...
12. Gloria Kotnik (Slo)
...

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Tsubaki Miki (Jap)               780
2. Elisa Caffont (Ita)              690
3. Lucia Dalmasso (Ita)             562
4. Zuzana Maderova (Češ)            527
5. Sabine Payer (Avt)               522
6. Ramona Theresia Hofmeister (Nem) 453
...
15. Gloria Kotnik (Slo)              182
...

Tim Mastnak ZOI 2026
Sportal Tim Mastnak o zakulisju: Tudi zato sem se odločil, da grem svojo pot
paralelni veleslalom deskanje Žan Košir Rok Marguč Gloria Kotnik Tim Mastnak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.