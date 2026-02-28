Mastnak četrti na Poljskem

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je v paralelnem veleslalomu svetovnega pokala v Krynici na Poljskem zasedel četrto mesto. Gloria Kotnik je bila 12.

Petintridesetletni Tim Mastnak, ki se mu je za mišjo dlako izmuznil bron na olimpijskih igrah, je dobro opravil kvalifikacije in se kot tretji prebil v osmino finala. Tam se je meril z Italijanom Tommyjem Rabanaserjem in ga ugnal za 0,44 sekunde ter v četrtfinalu naletel na njegovega izkušenega rojaka Rolanda Fischnallerja, sicer do danes vodilnega v seštevku paralelnega veleslaloma.

Slovenski deskar pa je za 0,18 sekunde, opravil tudi z njim, v polfinalu pa ga je ugnal drugi iz kvalifikacij, Korejec Sangho Lee za 0,83 sekunde. V malem finalu se je za stopničke pomeril s Kanadčanom Arnaudom Gaudetom, četrtim iz kvalifikacij, a ostal praznih rok. Tekmec je bil hitrejši za 0,62 sekunde.

Mastnak, v tej sezoni že tretji v Scuolu v tej disciplini ter četrti na Rogli, je tako ostal pri 12 uvrstitvah na stopničke, ima štiri zmage, štiri druga in štiri tretja mesta.

V finalu sta se merila Italijan Maurizio Bormolini, najboljši v kvalifikacijah, in Lee. Zanesljivo zmago, svojo deseto v svetovnem pokalu, je slavil Italijan.

Žan Košir in Rok Marguč sta bila prepočasna za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje, prvi je bil 22., drugi pa 30.

V ženski konkurenci je Gloria Kotnik v izločilne boje prišla z 11. dosežkom in se nato v osmini finala merila s Kanadčanko Kaylie Buck, šesto iz kvalifikacij. Uspešnejša, za več kot sekundo, pa je bila slednja, Slovenka pa je na koncu osvojila 12. mesto.

Ženski finale je dobila Japonka Miki Tsubaki, najboljša v kvalifikacijah, njena tekmica, Čehinja Zuzana Maderova, druga v kvalifikacijah, finalne vožnje ni dokončala. Tretje mesto je pripadlo Nemki Ramoni Theresii Hofmeister, ki je za 21 stotnik ugnala Italijanko Eliso Caffont.

V nedeljo bo na istem prizorišču še ena preizkušnja v paralelnem veleslalomu.