Donald Trump, ki že dlje časa trdi, da ZDA Grenlandijo nujno potrebujejo za zaščito pred Rusijo in Kitajsko, je na svojem družbenem omrežju Truth Social poobjavil zapis avtorja, ki Rusijo in Kitajsko označuje zgolj za bavbava, za pravo grožnjo pa zvezo Nato. Njegova objava je na spletu sprožila val zaskrbljenosti in ogorčenosti ter pozivov, naj že kdo končno ukrepa.

Glavni argument, s katerim ameriški predsednik Donald Trump utemeljuje zahtevo po prevzemu Grenlandije, arktičnega ozemlja Danske, je, da jo bo v nasprotnem primeru prevzela Rusija ali Kitajska, ki pa ju Združene države Amerike ne želijo imeti blizu.

"Nekaj moramo storiti glede Grenlandije, pa če jim je to všeč ali ne. Če je ne bomo vzeli mi, jo bosta Rusija in Kitajska, mi pa Rusije ali Kitajske nočemo imeti za soseda," je pred dnevi dejal Donald Trump (vir).

Donald Trump ne želi izključiti možnosti, da bi ZDA za prevzem Grenlandije uporabile celo vojaško silo. Dejal je, da bodo otok pridobili "zlepa ali zgrda". Fotografija je bila ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: UI / Umetna inteligenca

Več političnih analitikov in uradnikov sicer meni, da je Trumpov argument za ameriški prevzem Grenlandije – preprečiti Rusiji ali Kitajski, da razširita svoj vpliv na Arktiki – banalen (vir). Združene države Amerike na Grenlandiji namreč že imajo vojaška oporišča, z Dansko pa so do zdaj, kar zadeva sodelovanje pri zagotavljanju varnosti na arktičnem območju, sodelovale brez težav.

Dvome o resničnih namenih Donalda Trumpa glede Grenlandije je v torek zvečer dodatno podžgala objava ameriškega predsednika na njegovem družbenem omrežju Truth Social.

"Kitajska in Rusija sta bavbava"

Trump je namreč poobjavil zapis (vir) avtorja z vzdevkom @robertdunlap947, gorečega podpornika Trumpovega političnega gibanja MAGA, ki je zapisal:

"Na kateri točki se bomo začeli zavedati, da imamo opravka z notranjim sovražnikom? Kitajska in Rusija sta bavbava, prava grožnja pa so Združeni narodi, zveza Nato in ta 'vera'," je zapisal. Z vero v narekovajih se je skliceval na priloženi videoposnetek, ki je bil kritičen do širjenja muslimanske vere v ZDA.

Trumpova poobjava na Truth Social:

Foto: Posnetek zaslona

Ali Donald Trump torej v resnici ne verjame, da Kitajska in Rusija Združenim državam Amerike predstavljata kakršnokoli grožnjo, ter ju pri Grenlandiji uporablja zgolj kot izgovor za zasledovanje drugih interesov?

Več uporabnikov družbenih omrežij X, Facebook in Instagram, kjer je Trumpova poobjava zapisa v torek zvečer povzročila precej ogorčenja, meni, da je tako. Nekateri medtem opozarjajo, da objav Donalda Trumpa na njegovi platformi Truth Social ni vselej mogoče jemati dobesedno in da je zapis morda poobjavil zgolj zato, ker je bil kritičen do islama.

Naključje ali ne?

Po tem, ko je Donald Trump delil zapis, ki je zvezo Nato označeval za grožnjo, je tiskovna agencija Reuters sicer poročala (vir), da bodo Združene države Amerike zmanjšale število ameriškega osebja v več centrih poveljstva severnoatlantskega obrambnega zavezništva v Evropi.

Ukinili bodo približno 200 delovnih mest v Natovih strukturah v Belgiji, Veliki Britaniji in na Portugalskem, ki nadzorujejo in načrtujejo vojaške ter obveščevalne operacije zavezništva, navaja Reuters.