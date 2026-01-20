Ameriški predsednik Donald Trump ob robu ekonomskega foruma v Davosu v četrtek načrtuje podpis ustanovne listine Odbora za mir. Znanih je vse več povabljenih v odbor, ki je bil izvorno del Trumpovega mirovnega načrta za Gazo, pri čemer številni še niso sprejeli odločitve o članstvu.

Podpis ustanovne listine odbora bo ob robu foruma v četrtek dopoldne, ko Bela hiša po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi napoveduje Trumpovo naznanilo glede novoustanovljenega telesa. Še pred tem bo ameriški predsednik v sredo popoldne nagovoril udeležence foruma.

Vzpostavitev Odbora za mir je predvidena v ameriškem mirovnem načrtu za Gazo, a glede na osnutek ustanovne listine ne bo namenjen samo nadzoru razvoja in obnove povojne palestinske enklave, temveč tudi reševanju kriz po svetu. Nekateri izražajo bojazen, da bi lahko Trump načrtoval vzpostavitev konkurenčnega telesa Združenim narodom, ki jih je pogosto ostro kritiziral.

Kdor bi vplačal milijardo dolarjev, brez omejitve članstva

Glede na ustanovno listino naj bi posamezne države v odboru sedele le tri leta, o podaljšanju članstva bi odločal predsednik odbora. Triletna omejitev pa ne bi veljala za tiste, ki bi v prvem letu delovanja odbora vplačali milijardo dolarjev.

Washington je k članstvu v odboru, ki bi mu predsedoval Trump, povabil številne voditelje, poleg tradicionalnih zaveznic ZDA denimo tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina in Kitajsko. Mnogi odločitve o pridružitvi odboru še niso sprejeli, med drugim slovenski premier Robert Golob, ki je prav tako prejel Trumpovo povabilo.

Da je prejel vabilo, je danes potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki pa je dodal, da si ne more predstavljati sodelovanja z Rusijo. "Še vedno si zelo težko predstavljam, da bi mi in Rusija lahko bili skupaj v kakršnemkoli svetu," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Je pa vabilo k pridružitvi odboru sprejel predsednik Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zajed Al Nahjan, je danes sporočilo zunanje ministrstvo države.