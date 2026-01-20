Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Macron v sončnih očalih nagovoril elito v Davosu: Drvimo proti svetu brez pravil

Emmanuel Macron | Foto Reuters

Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu z odmevnim govorom opozoril na globoko spreminjajoče se razmere v svetovni politiki in ekonomiji. Izrazil je prepričanje, da se svet giblje v smer, kjer mednarodna pravila in pravni okviri izgubljajo pomen, kar lahko vodi do globalne nestabilnosti in surove sile kot dominantnega dejavnika.

Emmanuel Macron je zbrane nagovoril v sončnih očalih, ki jih zaradi vnetja oči v zadnjih dneh nosi v javnosti. Nagovor je začel s pronicljivo opombo, ko je dejal, da bi forum moral potekati "v miru, stabilnosti in predvidljivosti", čeprav je jasno, da se soočamo z nasprotnim trendom. Opozoril je, da globalna skupnost danes živi v "obdobju nestabilnosti in neravnovesij", tako v varnostnem kot gospodarskem smislu. Po njegovih besedah je "konflikt postal normaliziran" in svet se pomika proti obdobju, v katerem prevladuje pravilo najmočnejšega nad spoštovanjem mednarodnega prava.

Svet brez pravil

Francoski predsednik je izpostavil, da obstaja jasen trend "premika proti svetu brez pravil", kjer se meje med državami in območji interesov premikajo s silo in ne z dogovori ali mednarodnimi sporazumi. Opozoril je, da se mednarodno pravo vse bolj "tepta" in prevladuje pravilo močnejšega. Ocenil je, da so to "zelo zaskrbljujoči časi", pri čemer je neposredno opozoril na agresivno zunanjo politiko administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Emmanuel Macron
Poudaril je, da se pojavljajo "imperialistične ambicije" in da nekateri akterji – neposredno ali posredno – omejujejo suverenost drugih držav ter poskušajo širiti svoj vpliv preko ekonomskih ali političnih pritiskov. Macron je kot primer takšnih praks izpostavil velike gospodarske sankcije in carinske vojne, ki lahko ogrozijo stabilnost zavezništev in mednarodnih odnosov.

Emmanuel Macron, Davos, sončna očala | Foto: Reuters Foto: Reuters V govoru je Macron posebej opozoril na trgovinske odnose, kjer zaznava nenavadno in agresivno uporabo carin ter zaščitnih ukrepov, ki po njegovem mnenju ogrožajo konkurenčnost Evrope in integriteto globalnih trgov. Poudaril je, da evropska podjetja in trgi ne smejo biti postavljeni v neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi globalnimi akterji.

Davos
Pozval je k močnejši evropski enotnosti in neodvisnosti, kjer bi Evropa branila pravila in predvidljivost, ki veljajo v mednarodnih odnosih. Izpostavil je, da Evropa ne sme popustiti pred tlakovanjem moči brez jasnih normativnih struktur – ne glede na to, ali gre za velike trgovinske partnerice ali geostrateške tekmece.

Rasmus Jarlov
Donald Trump sončna očala ZDA Francija Davos Emmanuel Macron
