Dars je ob avtocestnem počivališču Šmarje - Sap zahod danes uradno odprl prvo sončno elektrarno na protihrupni ograji. Kot je poudaril predsednik uprave družbe Andrej Ribič, gre za primer premišljenega umeščanja obnovljivih virov energije v prostor brez vpliva na prometno varnost ali redno vzdrževanje avtoceste.

Projekt predstavlja enega od ukrepov za uresničevanje strateških ciljev Darsa na področju trajnostnega razvoja, razogljičenja in učinkovite rabe energije, so sporočili iz družbe. Spomnili so, da želijo do leta 2030 zmanjšati porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida za 30 odstotkov glede na leto 2024.

Z novo elektrarno proizvedena elektrika bo po Ribičevih besedah namenjena Darsovim lastnim porabnikom, med drugim javni razsvetljavi in predorskim sistemom, kar pomeni večjo energetsko samooskrbo in racionalnejše upravljanje energetskega sistema.

Več konkretnih ukrepov na področju energetike

Dogodka so se med drugim udeležili tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter predstavniki izvajalcev Solvera Lynx in Elektro Ljubljana.

Kot so spomnili na Darsu, so na podlagi prenovljene strategije leta 2024 sprejeli več konkretnih ukrepov na področju energetike. Med drugim so ustanovili službo za energetiko in izvedli prvo fazo postavitve fotonapetostnih elektrarn na petih svojih objektih s skupno inštalirano močjo 420 kilovatov, kar predstavlja približno dva odstotka Darsove letne porabe elektrike.

V prihodnjih letih Dars načrtuje postavitve dodatnih sončnih elektrarn, vključno s postavitvijo večjih elektrarn na degradiranih območjih ter z razširitvijo sončnih sistemov na objektih in ob avtocestnih predorih.