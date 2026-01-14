Danes zvečer bo znan letošnji zmagovalec izbora Slovenski avto leta, prizorišče finala pa bo letos še posebej zanimivo.

Razglasitev finala izbora Slovenski avto leta bo letos potekala v še neodprtem predoru Konovo pri Velenju, ki je eden ključnih infrastrukturnih objektov v nastajanju nove prometne povezave v severni Sloveniji. Lokacija ni izbrana naključno - predor Konovo je del širšega projekta tretje razvojne osi, katere osnovni namen je izboljšati dostopnost, prometno varnost in mobilnost prebivalcev Šaleške in Koroške regije.

Razglasitev zmagovalca izbora Slovenski avto leta bo danes okrog 18. ure. V finalu so audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5.

Predor Konovo je enocevni dvosmerni cestni predor dolžine skoraj 500 metrov. Foto: Ciril Komotar

Prav mobilnost – razumljena kot zanesljiva, varna in sodobna možnost vsakodnevnega gibanja ljudi – je eden pomembnih stebrov izbora Slovenski avto leta. Avtomobilov, ki se uvrstijo v finale, ne ocenjujemo zgolj skozi tehnične podatke ali prestiž, temveč tudi skozi vprašanje, kako dobro odgovarjajo na realne potrebe uporabnikov: dostopnost, učinkovitost, varnost, energetsko primernost in uporabnost v vsakdanjem življenju.

Postavitev dogodka v infrastrukturno okolje, ki simbolizira razvoj prometnih povezav in zmanjševanje regionalnih razlik, tako dodatno poudarja sporočilo izbora. Avtomobil prihodnosti ni le tehnološki izdelek, temveč del širšega sistema mobilnosti, ki povezuje ljudi, regije in priložnosti.

Predor pri Velenju bo dolg skoraj pol kilometra

Predor Konovo je enocevni dvosmerni cestni predor dolžine skoraj 500 metrov (497 m), zgrajen po sodobnih varnostnih in tehničnih standardih. Namenjen je dvosmernemu prometu in predstavlja pomemben del navezovalne ceste na novo hitro cesto proti Koroški.

Gradnja se je začela leta 2023, preboj predora je bil dosežen spomladi 2025. Projekt hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem naj bi bil končan približno do leta 2029. Predor je sicer del 31 kilometrov dolge tretje razvoje osi - sever, ki vključuje gradnjo nove štiripasovne hitre ceste od priključka Šentrupert (A1) prek Velenja do priključka Slovenj Gradec jug.

Finalisti letošnjega izbora Slovenski avto leta. Foto: Uroš Modlic

Največ zmag za Volkswagen, a od zadnje je minilo že osem let

Izbor Slovenski avto leta poteka vse od leta 1993. Do letošnjega leta je uspelo zmagati dvanajstim različnim avtomobilskim znamkam. Devetkrat je bil do letos na vrhu Volkswagen, po štirikrat pa sta zmagala Škoda in Renault.

Statistični poudarki iz zgodovine izbora 1993-2025

Volkswagen ostaja najbolj uspešna znamka celotnega obdobja, toda zadnjo zmago so dosegli že leta 2018

Škoda je po zmagah v letih 2014, 2015, 2021 in 2025 postala ena najuspešnejših znamk zadnjega desetletja.

Noben avtomobilski model po letu 2013 ni presegel dveh zmag, kar kaže na večjo razpršenost zmagovalcev v novejšem obdobju.

V zadnjem desetletju so tri znamke (Škoda, Renault in Peugeot) zmagale po dvakrat

Do zdaj je v 33 izborih uspelo zmagati 24 različnim avtomobilskim modelom, le pet pa jih je zmagalo več kot enkrat

Med posameznimi avtomobili je imel do letos štiri zmage volkswagen golf (obdobje 1999-2013), tri pa tudi volkswagen polo (obdobje 1996-2018) in prav nedavno ukinjeni ford focus (obdobje 2000-2019). Dve zmagi sta imela do letošnjega izbora še volkswagen passat (2006, 2011) in škoda octavia (2014, 2021).



