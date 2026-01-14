Urška Čavič in Tim Jevšnik lokostrelca leta

Urška Čavič (Paradoks) in Tim Jevšnik (Gornji Grad) sta na torkovi slovesni prireditvi Lokostrelske zveze Slovenije v Stožicah prejela nagradi za najboljša lokostrelca leta 2025. Nagrado za najboljši klub leta pa je prejel Lokostrelski klub Kamnik, so sporočili iz krovne zveze.

Ob podelitvi priznanj so pri krovni zvezi odprli tudi nove lastne prostore, za katere verjamejo, da bodo znatno pripomogli še k večjim uspehom tega športa pri nas.

Leta 2014 so na strelišču v Stožicah postavili en zabojnik, potem počasi nadaljevali investicije in postavili dva zabojnika, nato nadstrešek, zdaj pa so odprli pravi večnamenski objekt. Ta bo v prvi vrsti namenjen krepitvi vrhunskega tarčnega lokostrelstva za slovensko reprezentanco, so še zapisali pri krovni slovenski zvezi LZS.

Prostor namreč omogoča treninge za vse discipline (v tarčnem, poljskem in 3D-lokostrelstvu), v vseh letnih časih na notranjem in zunanjem strelišču, posebna okna pa omogočajo tudi streljanje iz notranjosti na zunanje tarče.

V zgornjem delu objekta je postavljen lastni fitnes z napravami za dodatno fizično pripravo športnikov. Osrednji notranji prostor objekta bo služil kot prostor za izvedbo projektov, kot je Zmigaj se k vadbi, za sestanke in izobraževanja, tam je tudi pisarna LZS.