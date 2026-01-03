Novi avtomobili so bili prodajno v senci starejše konkurence, kje so razlogi?

Kandidati in končni finalisti izbora Slovenski avto leta se letos ne uvrščajo med najbolje prodajane avtomobile v Sloveniji.

Med vsemi kandidati za izbor Slovenski avto leta je letos največ novih registracij zbral volkswagen tayron, a tudi ta športni terenec se ni niti približal prvi dvajsterici največkrat registriranih avtomobilov v Sloveniji. Finalisti izbora - po abecednem redu audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5 - prav tako letos ne sodijo med prodajne prvake.

Več o prodajnem dometu in poziciji finalistov v nadaljevanju, najprej pa vas nekaj dni pred koncem glasovanja vabimo k oddaji glasov za vašega favorita v finalu.

Prvih 20 avtomobilov drži 39 odstotkov trga

Do konca lanskega novembra so bili po številu registracij med prvo dvajseterico - nekatera vozila so sicer del registracij dobila tudi prek poznejšega izvoza v tujino - naslednji avtomobili: renault clio, škoda octavia, renault captur, škoda kamiq, škoda kodiaq, volkswagen T-roc, hyundai tucson, peugeot 2008, volkswagen T-cross, volkswagen golf, citroen C3, dacia duster, toyota yaris cross, toyota corolla, peugeot 208, volkswagen tajgo, forthing T5 evo in kia sportage.

Za uvrstitev v prvo dvajseterico modelov je bilo treba v enajstih mesecih lanskega leta zbrati vsaj 661 registracij oziroma v povprečju 60 vsak mesec. Prvih dvajset avtomobilov je skupno zbralo nekaj več kot 20 tisoč registracij, kar pomeni zavidljivih 39 odstotkov celotnega bruto avtomobilskega trga v Sloveniji.

Finalisti izbora Slovenski avto leta 2026. Foto: Uroš Modlic

Med novimi avtomobili z letnico 2025 je bil najuspešnejši volkswagen tayron

Kot že rečeno je bil med vsemi kandidati za finale izbora Slovenski avto leta do konca lanskega novembra z 329 registracijami najuspešnejši volkswagen tayron. V svojem segmentu je zasedel tretje mesto, a je zaostal kar precej za škodo kodiaq (1.211) in teslo model Y (521).

Med finalisti za izbor Slovenski avto leta so bili po registracijah do konca lanskega novembra najuspešnejši dacia bigster (266), renault 5 (224), audi A5 (171), kia EV3 (133) in hyundai inster (113).

Med finalisti ima največ registracij dacia bigster

Kaj pa finalisti? Trgu se je najpozneje pridružila dacia bigster in sicer šele maja. Dacia je zanj do konca novembra dobila 266 registracij oziroma 38 na mesec. Konec lanskega novembra je bil bigster v svojem segmentu na 15. mestu. Prvih pet modelov bigsterjevega segmenta je tudi v prvi dvajseterici absolutno najuspešnejših avtomobilov na trgu.

Renault je za petko do konca lanskega novembra zbral 224 registracij. Fizični kupci so bili v manjšini in trenutno še ni znano, za koliko registracij je zaslužen flotni posel s sistemom souporabe vozil Avant2Go. Omenjena vsota registracij ni dovolj za prvo deseterico med vsemi majhnimi avtomobili “cliovega” razreda. Med električnimi se petki za lansko leto obeta skupno osmo mesto na celotnem trgu.

To pa je kar precej več kot je registracij lani uspela zbrati kia EV3 - do konca novembra 133 - še bolj pa zaostaja najmanjši finalist hyundai inster. Korejci so v Sloveniji od aprila naprej registrirali 113 vozil, kar je bilo dovolj za prvo petnajsterico med vsemi električnimi avtomobili. Inster sicer sodi v najmanjši avtomobilski segment,

In še peti finalist, to je premijski audi A5. Nemci so zanj v Sloveniji do konca lanskega novembra zbrali 171 novih regstracij. To ga postavlja na peto mesto njegovega celotnega segmenta, med premijskimi vozili pa je tam vodilni.

