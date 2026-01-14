Tamara Zidanšek v Melbournu po hudem boju izločila Makedonko

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v zadnji kvalifikacijski krog uvodnega turnirja za grand slam sezone v avstralskem Melbournu. Osemindvajsetletna Konjičanka je v drugem krogu kvalifikacij po dveh urah in 13 minutah premagala 31-letno makedonsko igralko Lino Gjorchesko s 4:6, 6:2 in 7:5.