Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
14. 1. 2026,
7.46

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus Tamara Zidanšek OP Avstralije

Sreda, 14. 1. 2026, 7.46

1 ura, 29 minut

Teniški globus, 14. januar

Tamara Zidanšek v Melbournu po hudem boju izločila Makedonko

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Tamara Zidanšek | Tamara Zidanšek je od nastopa na glavnem delu turnirja v Melbournu oddaljena le še eno zmago. | Foto Reuters

Tamara Zidanšek je od nastopa na glavnem delu turnirja v Melbournu oddaljena le še eno zmago.

Foto: Reuters

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v zadnji kvalifikacijski krog uvodnega turnirja za grand slam sezone v avstralskem Melbournu. Osemindvajsetletna Konjičanka je v drugem krogu kvalifikacij po dveh urah in 13 minutah premagala 31-letno makedonsko igralko Lino Gjorchesko s 4:6, 6:2 in 7:5.

Tamara Zidanšek
Sportal Tamara Zidanšek čez prvo kvalifikacijsko oviro v Melbournu

V zadnjem krogu kvalifikacij se bo Tamara Zidanšek pomerila z boljšo iz dvoboja med Kitajko Yue Yuan in Argentinko Mario Lourdes Carle.

Neposredni nastop na glavnem turnirju v Melbournu sta si že zagotovili Slovenki Kaja Juvan in Veronika Erjavec. Žreb parov uvodnega kroga bo v četrtek.

Tatjana Maria
Sportal Venus Williams pred Melbournom, kjer bo postavila nov rekord, izpadla še v Hobartu
Renata Zarazua
Sportal Nevarno: Mehičanka bo morala biti bolj previdna
Marta Kostjuk
Sportal Občutljiva tema: spregovorila je o bolečini zaradi vojne #video
Arina Sabalenka
Sportal Arina Sabalenka je začela sezono na najboljši možen način
teniški globus Tamara Zidanšek OP Avstralije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.