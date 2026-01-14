Sreda, 14. 1. 2026, 7.46
1 ura, 29 minut
Teniški globus, 14. januar
Tamara Zidanšek v Melbournu po hudem boju izločila Makedonko
Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v zadnji kvalifikacijski krog uvodnega turnirja za grand slam sezone v avstralskem Melbournu. Osemindvajsetletna Konjičanka je v drugem krogu kvalifikacij po dveh urah in 13 minutah premagala 31-letno makedonsko igralko Lino Gjorchesko s 4:6, 6:2 in 7:5.
V zadnjem krogu kvalifikacij se bo Tamara Zidanšek pomerila z boljšo iz dvoboja med Kitajko Yue Yuan in Argentinko Mario Lourdes Carle.
Neposredni nastop na glavnem turnirju v Melbournu sta si že zagotovili Slovenki Kaja Juvan in Veronika Erjavec. Žreb parov uvodnega kroga bo v četrtek.