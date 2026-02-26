Japonski smučarski skakalec Ren Nikaido je na svojem Instagramu sporočil, da je bil zaradi težav z opremo odpovedan njegov načrtovani let v Evropo in bo tako primoran izpustiti prvo tekmo na Kulmu. Skakalni vikend se bo sicer s kvalifikacijami začel v petek.

"Zaradi tehničnih težav z letalom in dejstva, da po polnoči z letališča Narita letala ne smejo vzletati, nisem mogel zapustiti države. Trenutno urejam nov let, vendar ne bom uspel priti pravočasno na kvalifikacije v petek in me tako posledično v soboto ne bo na startu tekme. Na nedeljsko tekmo in kvalifikacije pa bom zagotovo prišel," je na Instagramu zapisal Nikaido. Ostali japonski skakalci o morebitnih težavah in odpovedih niso poročali.

Japonec je prvotno na Instagramu celo zapisal, da bo izpustil celoten vikend na Kulmu in se bo skakalni karavani pridružil šele v Lahtiju, a bo, kot vse kaže, primoran izpustiti le eno tekmo. Nikaido je sicer trenutno tretji v razvrstitvi svetovnega pokala z 921 točkami, v vodstvu je trdno Domen Prevc, ki ima že 1.614 točk. Na minulih olimpijskih igrah je 24-letni Japonec osvojil bronasto odličje na posamični in ekipni preizkušnji na normalni skakalnici, ob tem pa je bil še srebrn na veliki skakalnici.

Foto: Instagram

Skakalce v petek na Kulmu čakajo kvalifikacije, v soboto prva tekma, v nedeljo pa dopoldne kvalifikacije in nato še druga tekma.

Glavni trener slovenske moške reprezentance Robert Hrgota bo v Avstriji ob vodilnem skakalcu zime Prevcu računal še na Anžeta Laniška, Timija Zajca, Žaka Mogela in Roka Oblaka.

