Torek, 13. 1. 2026, 10.45
45 minut
Teniški globus, 13. januar
Venus Williams pred Melbournom, kjer bo postavila nov rekord, izpadla še v Hobartu
Najboljši teniški igralci in igralke nastopajo na zadnjih turnirjih pred uvodnim letošnjim vrhuncem sezone, odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu. Na njem bo s posebnim povabilom nastopila tudi 45-letna Venus Williams, ki je v prvem krogu WTA turnirja v Hobartu izpadla proti šestopostavljeni Nemki Tatiani Marii.
Ameriška veteranka Venus Williams nastopa prvič izven meja ZDA po letu 2023. Prejšnji teden je izpadla v uvodnem krogu turnirja v Aucklandu, kjer je osvojila niz proti 52. igralki sveta Magdi Linette, tokrat pa je imela na otoku Tasmanija v Hobartu za tekmico 38-letno Nemko Tatjano Mario. 42. igralka sveta je bila prehud zalogaj za Američanko, ki je po 87 minutah priznala poraz (6:4 in 6:3).
Venus Williams se bo zapisala v zgodovino kot najstarejša udeleženka OP Avstralije.
Starejša izmed sester Williams na lestvici zaseda 576. mesto, prihodnji teden pa bo s posebnim povabilom nastopila na OP Avstralije, kjer se je dvakrat uvrstila v finale (2003 in 2007) ter obakrat izgubila proti sestri Sereni Williams. Venus bo v Melbournu postavila nov starostni rekord OP Avstralije. Za zdaj je bila najstarejša udeleženka turnirja posameznic v Melbournu Japonka Kimiko Date, ki je leta 2015 nastopila pri 44 letih.
Izidi teniških turnirjev:
WTA 500, Adelaide:
- 1. krog:
Diana Šnajder (Rus/9) - Leylah Fernandez (Kan) 7:5, 6:3;
Kimberly Birrell (Avs) - Anastasia Potapova (Avt) 6:4, 6:4;
Marketa Vondroušova (Češ) - Liudmila Samsonova (Rus/7) 6:1, 4:6, 6:2;
Maya Joint (Avs) - Sofia Kenin (ZDA) 7:6 (3), 6:4;
Tereza Valentova (Češ) - Jelena Ostapenko (Lat) 7:5, 3:2, predaja;
Julija Putinceva (Kaz) - Dalma Galfi (Hun) 6:4, 6:4;
ATP 250, Adelaide:
- 1. krog:
Thanasi Kokkinakis (Avs) - Sebastian Korda (ZDA) 3:6, 6:3, 7:6 (3);
Tomaš Machač (Češ/8) - James Duckworth (Avs) 6:3, 6:3;
Rinky Hijikata (Avs) - Tristan Schoolkate (Avs) 6:4, 6:4;
Quentin Halys (Fra) - Jacob Fearnley (VBr) 6:3, 6:4;
Aleksander Ševčenko (Kaz) - Damir Džumhur (BiH) 4:6, 6:4, 7:5;
Andrea Vavassori (Ita) - Gabriel Diallo (Kan) 6:3, 7:6 (4);
ATP 250, Auckland:
- 1. krog:
Alejandro Tabilo (Čil) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6:4, 6:2;
Alex Michelsen (ZDA/6) - Mariano Navone (Arg) 2:6, 6:2, 7:5;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) - Roberto Bautista Agut (Špa) 6:3, 7:6 (2);
Marcos Giron (ZDA) - Alexandre Muller (Fra) 6:2, 6:2;
Hamad Međedović (Srb) - Aleksandar Kovačević (ZDA) 6:4, 3:6, 7:6 (2);
Fabian Marozsan (Mad) - Gael Monfils (Fra) 5:7, 6:3, 6:4;
WTA 250, Hobart:
- 1. krog:
Anna Bondar (Mad) - Ella Seidel (Nem) 6:0, 6:1;
Rebecca Sramkova (Slk) - Varvara Gracheva (Fra) 6:4, 4:6, 6:2;
Peyton Stearns (ZDA) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:4, 1:6, 7:6 (4);
Iva Jović (ZDA/3) - Janice Tjen (Idn) 6:0, 6:1;
Magdalena Frech (Pol) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:4, 6:0;
Tatjana Maria (Nem/6) - Venus Williams (ZDA) 6:4, 6:3;
Xinyu Wang (Kit) - Talia Gibson (Avs) 6:2, 6:3.