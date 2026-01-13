Venus Williams pred Melbournom, kjer bo postavila nov rekord, izpadla še v Hobartu

Najboljši teniški igralci in igralke nastopajo na zadnjih turnirjih pred uvodnim letošnjim vrhuncem sezone, odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu. Na njem bo s posebnim povabilom nastopila tudi 45-letna Venus Williams, ki je v prvem krogu WTA turnirja v Hobartu izpadla proti šestopostavljeni Nemki Tatiani Marii.

Ameriška veteranka Venus Williams nastopa prvič izven meja ZDA po letu 2023. Prejšnji teden je izpadla v uvodnem krogu turnirja v Aucklandu, kjer je osvojila niz proti 52. igralki sveta Magdi Linette, tokrat pa je imela na otoku Tasmanija v Hobartu za tekmico 38-letno Nemko Tatjano Mario. 42. igralka sveta je bila prehud zalogaj za Američanko, ki je po 87 minutah priznala poraz (6:4 in 6:3).

Venus Williams se bo zapisala v zgodovino kot najstarejša udeleženka OP Avstralije. Foto: Reuters

Starejša izmed sester Williams na lestvici zaseda 576. mesto, prihodnji teden pa bo s posebnim povabilom nastopila na OP Avstralije, kjer se je dvakrat uvrstila v finale (2003 in 2007) ter obakrat izgubila proti sestri Sereni Williams. Venus bo v Melbournu postavila nov starostni rekord OP Avstralije. Za zdaj je bila najstarejša udeleženka turnirja posameznic v Melbournu Japonka Kimiko Date, ki je leta 2015 nastopila pri 44 letih.