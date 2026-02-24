"Sedim v sobi in gledam svoje cilje. Visoki so," nam je v pogovoru zaupal Žiga Lin Hočevar, šele 18-letni slovenski kanuist na divjih vodah, ki je po prihodu iz Avstralije povedal veliko zanimivega. Do neke mere se je spremenilo tudi njegovo razmišljanje, ki je postalo še bolj zrelo.

Pri komaj osemnajstih letih je Žiga Lin Hočevar eden najbolj vročih imen svetovnega slaloma na divjih vodah. Po izjemni mladinski karieri je leta 2024 opozoril nase tudi med člani, ko je v domačem Tacnu postal evropski prvak, lani pa je bil na prvenstvu stare celine v kanuju tretji. Z jasnimi cilji, nekaj spremembami pri opremi in petimi tedni zahtevnih priprav v Avstraliji v novo sezono vstopa še bolj lačen zmag. Pogoji v deželi tam spodaj, kot sam pravi, so bili idealni. Zaupal nam je, da se počuti še bolje kot lani. Kljub mladosti razmišlja zelo zrelo in dolgoročno. Namignil nam je, da v prihodnje ne bo več toliko izzival usode pri vratolomnih spustih s kolesom. Velik opomnik je bil padec njegove sestre Eve Aline, ki je morala kar nekaj časa trenirati po prilagojenem programu. Njegovi športni cilji ostajajo visoki, čeprav jih za zdaj še skriva.

Koliko časa ste bili v Avstraliji in zakaj ste se odločili za to destinacijo?

Tam smo bili pet tednov. Zakaj smo se odločili? Avstralija je že od leta 1999 ena bolj priljubljenih zimskih destinacij za trening, kar je logično, ker je tam poletje in je toplo. S sestro sva bila lani prvič tam na svetovnem prvenstvu in nama je bilo zelo všeč. Letos sva si finančno to lahko privoščila, zato sva se odločila, da greva poskusit. Izkazalo se je, da so pogoji res najboljši. Veliko smo lahko trenirali, je pa zelo drago. Letalska vozovnica je draga, nastanitev je draga, hrana je še kar v redu, bencin pa je poceni.

Kar se res pozna, je proga. Za eno uro treninga smo plačali 25 evrov na osebo, torej smo zame in za sestro plačali sto evrov na dan za trening na vodi. To je res res drago, ampak pogoji so pa idealni. Trenirali smo lahko zjutraj in smo imeli do drugega treninga na vodi dovolj časa še za fitnes.

Na pripravah z njim sta bila tudi njegova sestra Eva Alina in oče Simon Hočevar. Foto: Osebni arhiv Ste na pripravah opravili, kar ste si zadali?

Da, opravili smo čisto vse, kar smo si zadali. Pripravljeni program smo v celoti izpeljali, čeprav smo trenirali malo drugače kot lani. Bomo videli, kako se bo na koncu obrestovalo. Jaz se počutim bolje kot lani, kar je v bistvu najpomembneje.

Boste tudi v prihodnjih letih hodili na priprave v Avstralijo?

Da, zagotovo. Če bo zaradi financ to mogoče, bi zagotovo zbral Avstralijo, kot je vsako leto počel tudi Pero (Peter Kauzer op. p.). Pot je sicer dolga, do tja smo potovali 26 ur, nazaj pa 40. To, kar sem jaz poskusil do zdaj (Dubaj, Reunion in Pau), se ne more primerjati z Avstralijo, tam je veliko bolje. Le daleč si od družine, ampak to si v vsakem primeru.

Kakšno družbo ste imeli in koliko se imeli primerjave s tujimi tekmovalci?

Letos ni bilo tako veliko tekmovalcev kot v prejšnjih letih. Avstralci so zelo dobri, tako da so že oni dobra primerjava. Tam je bila tudi češka ekipa. Nekaj primerjave sem dobil, ampak jaz načeloma rad treniram sam. Rad veslam in mi je pomembno, da veliko veslam. Za zdaj mi je to prioriteta. Nekaj gneče na progi je sicer bilo, ko je bilo v enem terminu 35 čolnov, kar je veliko. Vsak se mora naučiti spoštovati druge na progi. Kakšni mlajši tekmovalci se še malo učijo, tudi sam se še, ampak tudi to že obvladam. Če pogledam Petra Kauzerja, se mi zdi, da se vedno znajde na progi. Dobro se je odrezal tudi na pripravljalnih tekmah. Foto: Osebni arhiv

Imeli ste tudi dve pripravljalni tekmi in vsakokrat ste bili na stopničkah. Kako ste zadovoljni z izkupičkom?

Prvi konec tedna sem bil drugi pri članih v kanuju, tretji pa v kajaku. V krosu sem izpadel v četrtfinalu. Drugi konec tedna pa sem zmagal v kanuju pri članih in bil spet tretji v kajaku. V kategoriji U23 pa sem na slalomskem delu premagal vse, kar me je zelo navdušilo. Dobil sem zelo dobre povratne informacije. Težko bi bilo bolje.

Koliko odmora si boste lahko vzeli po prihodu iz Avstralije?

Prav veliko premora ne bo, ker smo še v delu sezone, ko se ogromno trenira. Danes (pogovarjali smo se v torek, op. p.) začnemo spet trenirati naprej. Marca gremo v Oklahomo na reprezentančne priprave za svetovno prvenstvo, potem se že začnemo pripravljati na izbirne tekme.

Še vedno uživa na vodi. Foto: Osebni arhiv

Kakšnega vas bomo videli v novi sezoni, bodo pri vas kakšne spremembe?

Sprememb je kar nekaj. Imam drug čoln in drugo veslo. Pravzaprav sem skoraj vse zamenjal, ampak gre za podrobnosti. Bomo videli, kako se bo obneslo. Lani sem se malo lovil, saj še zmeraj odraščam. Moje telo se še vedno spreminja in se je treba prilagajati. Lani sem mogoče malo zaspal pri nekaterih odločitvah. Vse po malo sem spremenil, bomo videli čez sezono, kako se bo to obneslo. Mislim, da je pomembno samo, da vseskozi spremljam razvoj svojega veslanja in se temu primerno prilagajam.

Žiga Lin Hočevar v družbi svoje sestre Eve Aline Foto: Osebni arhiv Ponavadi vedno stremite k najvišjim ciljem. Je tudi letos tako?

Ravno zdaj sedim v svoji sobi in gledam svoje cilje, ki sem si jih napisal. Rekel bom, da so visoki. Bomo še malo počakali ... oziroma lahko se dogovorimo, da ko bom kakšnega izpolnil, vam bom povedal (smeh op. p.).

Koliko časa vam ostane za hobije? Vemo, da ste zelo navdušen kolesar. Koliko je še časa za to?

Kolesarjenja je malo manj, kot bi si želel. Postajam starejši in malo bolj razmišljam. Ampak zdaj, ko sem doma, bom zagotovo šel kakšen krog po Golovcu. Bomo videli. Moram se usesti na kolo in videti, ali sem še tako sproščen ali bom imel določen strah … Če bom še toliko užival, kolikor sem v prejšnjem letu, bom zagotovo še veliko kolesaril. Moram pa reči, da sem bil novembra in decembra kar veliko na kolesu in sem zelo užival.

Prej ste omenili strah. Je ta strah povezan s padcem vaše sestre, ki si je poškodovala roko?

Tudi malo. Predvsem je bil to opomnik, da se lahko res hitro kaj zgodi. Taka mala poškodba lahko zelo zavleče proces treninga. Moram potrkati, da se ne bo kaj zgodilo.

Najpomembnejši uspehi: 🏆 Posamezne medalje in naslovi Evropski prvak C1 2024 🏆🇪🇺

Skupni svetovni pokal 2024 C1 🥈🔮

Evropsko prvenstvo C1 2025 🥉

Zmagovalec 1. svetovnega pokala 2024 C1 🥇

mesto – 3. svetovni pokal 2025 C1 (short slalom) 🥈

mesto – 4. svetovni pokal 2025 K1 🥈

🌍 Mladinske medalje in naslovi Mladinski svetovni prvak 2023 C1 🏆🌍

Mladinski svetovni prvak 2024 C1 🏆🌍

Mladinski svetovni prvak 2024 K1 🏆🌍

Mladinski svetovni prvak 2025 CSLX 🏆🌍

Mladinski svetovni prvak 2025 CSLXi 🏆🌍

Mladinski evropski prvak 2025 CSLXi 🏆🇪🇺

Mladinski evropski prvak 2024 C1 🏆🇪🇺

Mladinski podprvak sveta 2024 CSLX 🥈

Mladinski podprvak sveta 2025 C1 🥈

Mladinski podprvak sveta 2025 K1 🥈

mesto – mladinsko svetovno prvenstvo 2023 K1 🥉

Mladinski podprvak Evrope 2024 K1 🥈

Mladinski podprvak Evrope 2022 K1 🥈

Mladinski podprvak Evrope 2022 C1 🥈

mesto – mladinsko evropsko prvenstvo 2025 C1 🥉

mesto – mladinsko evropsko prvenstvo 2024 CSLX 🥉

mesto – mladinsko evropsko prvenstvo 2023 K1 🥉

🇸🇮 Državna prvenstva Državni prvak 2025 K1 🏆

2x državni podprvak C1 🥈 🌍 Članska tekmovanja 4. mesto – evropsko prvenstvo 2024 K1 🥔

mesto – skupni svetovni pokal 2024 K1

📊 Uvrstitve in naslovi ICF svetovna lestvica: 🥇🥇🥈🥈🥈🥈🥉

Trojni mladinski svetovni št. 1️⃣

Svetovna lestvica C1: 6. mesto

Svetovna lestvica K1: 17. mesto

Najbolj obetaven slovenski športnik 2024 🔮 🤝 Ekipne medalje Evropski prvak 2024 – ekipno 🏆🇪🇺

Mladinski svetovni prvak 2025 – ekipno 🏆🌍

Mladinski evropski prvak 2022 – ekipno 🏆🇪🇺

Evropski prvak do 23 let 2022 – ekipno 🏆🇪🇺

Evropski prvak do 23 let 2024 – ekipno 🏆🇪🇺

Podprvak sveta do 23 let 2024 – ekipno 🥈

Podprvak Evrope 2025 – ekipno 🥈

mesto – svetovno prvenstvo do 23 let 2022 ekipno 🥉

mesto – mladinsko evropsko prvenstvo 2023 ekipno 🥉

mesto – evropsko prvenstvo do 23 let 2023 ekipno 🥉



